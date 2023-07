FORLATER LIVERPOOL: Jordan Henderson er klar for den saudiarabiske klubben Al Ettifaq. Der gjenforenes han med Steven Gerrard.

Henderson klar for Al Ettifaq: − Vrir seg i magen

Jordan Henderson (33) er den siste stjernen som drar til saudiarabisk fotball. Der skal han spille under Steven Gerrard (43). Overgangen skaper kraftige reaksjoner.

Overgangen har ligget i kortene en god stund og onsdag kom beskjeden om at Henderson forlater Liverpool til fordel for Al Ettifaq fra Saudi-Arabia.

Henderson har lagt ut en avskjedsvideo på Instagram, der han takker fansen for sine 12 år i klubben.

– Jeg vil alltid være rød. Helt til dagen jeg dør. Takk for alt. «You’ll Never Walk Alone», sier Henderson.

På sosiale medier florerer det allerede bilder av Henderson som deltar på det saudiarabiske lagets treningsleir i Kroatia.

The Athletic-journalist James Pearce melder at Henderson ankom treningsleiren til Al Ettifaq tidligere onsdag.

Henderson står igjen med flere trofeer, deriblant Premier League-tittelen fra 19/20 og Champions League-tittelen fra 18/19.

Henderson stoppet på 492 kamper for Liverpool. Det plasserer ham på en 15. plass på klubbens adelskalender. Han kom til Liverpool fra Sunderland i 2011, før han ble kaptein i 2015 etter Steven Gerrards exit.

Nå skal gjenforenes de to - Steven Gerrard tok over treneransvaret i Al Ettifaq i starten av juli.

– Det er en skuffende nyhet. Han har tidligere vært en som har stått opp og tatt kampen for utsatte minoritetsgrupper, og jeg ser at de gruppene reagerer nå. Det vrir seg litt i magen når du ser denne overgangen, sier daglig leder i Liverpools norske supporterklubb, Tore Hansen til VG.

For overgangen har skapt store reaksjoner i og rundt Liverpool.

Henderson har vært en prominent støttespiller i LHBT-miljøet rundt klubben. At midtbanespilleren nå drar til et land der homofili er forbudt, har vekket kraftige reaksjoner.

«Det gjør oss forskrekket og bekymret at noen vurderer å jobbe i en sportsvasking-operasjon for et regime der kvinner og LHBT LHBTLesbiske, Homofile, Bifile, og Transpersoner.-personer undertrykkes, og for et land som regelmessig topper listen over antall årlige dødsstraffer», uttalte Kop Outs, en LHBT-gruppe som støtter Liverpool, tidligere denne måneden.

Senest onsdag la de ut en ny melding på Twitter der de ba Henderson revurdere overgangen:

– Jeg er spent på hva han komme til å si selv etter overgangen, for han må ha fått med seg reaksjonene og kritikken. Han har vært en så synlig representant for Liverpool på verdispørsmål tidligere, så hele situasjonen blir feil, sier Hansen.

– Jeg tror en overgang til Saudi-Arabia utvilsomt kommer til å gjøre skade på ettermælet hans, sa Liverpool-helten Graeme Souness nylig.

Det er den daglige lederen i supporterklubben enig i:

– Det vil alltid bli hengende over ham, og han vil bli husket for dette, sier Hansen.

Ifølge det anerkjente fotballnettstedet The Athletic får Liverpool rundt 12 millioner pund for Henderson. Det tilsvarer litt over 150 millioner kroner. Overgangen gir også Henderson en kraftig lønnsøkning.

Flere britiske medier melder at engelskmannen kommer til å tjene rundt 700.000 pund i uken. Det tilsvarer ni millioner norske kroner. Det er en tredobling av hva han har tjent i Liverpool.

The Athletic melder at overgangen ikke vil få konsekvenser for Hendersons plass på det engelske landslaget.

