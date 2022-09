Derfor kan Norge-tapet bli kostbart: − Sannsynligvis en vesensforskjell

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Serbia 0–2) Norge gjorde ikke jobben selv og fikk heller ikke nabohjelp fra Sverige. Nå blir veien til EM i 2024 vanskeligere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Norge toppet gruppen sin i Nations League etter fire av seks kamper, men tap mot både Slovenia og Serbia førte til at Ståle Solbakkens menn endte på annenplass i gruppen, tre poeng bak nevnte Serbia.

Dermed blir det ikke noe opprykk til nivå A i Nations League for Norge. Et opprykk ville også sikret Norge en plass på seedingsnivå to til EM-kvalifiseringen, men Norge spilte seg knapt til sjanser og tapte 0–2 etter serbiske scoringer fra stjernespissene Dusan Vlahovic og Aleksandar Mitrovic.

Med det ble det istedenfor en plass i seedingsgruppe tre.

– Det kanskje tyngste delen for meg er ikke at vi mister opprykket, men det er at du ikke er i den andre seedingsbollen. Det er sannsynligvis en vesensforskjell for det å nå et sluttspill, at vi hele tiden er i seedingsgruppe tre og kan få to kanonlag foran oss, sier landslagssjef Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

LANG VEI: Etter tapet mot Serbia, har Norge fått en vanskeligere vei mot EM i 2024.

Norge kan dermed for eksempel trekke en EM-kvalifiseringsgruppe hvor de møter Spania, Frankrike, Tyrkia og Slovakia.

Vertslandet Tyskland er allerede kvalifisert til EM. I tillegg er det 23 andre land som skal være med i mesterskapet. 20 av dem kommer direkte fra gruppespillet i EM-kvalifiseringen, hvor nummer én og to i hver av de ti gruppene sikrer seg EM-billetten.

Info Slik blir EM-trekningen Pott én: Nederland*, Italia*, Kroatia*, Spania*, Portugal, Belgia, Danmark, Ungarn, Polen og Sveits.

Pott to: Tsjekkia, Østerrike, Bosnia-Hercegovina, England, Frankrike, Israel, Wales, Serbia, Skottland og Finland.

Pott tre: Norge, Ukraina, Albania, Armenia, Island, Montenegro, Irland, Romania, Slovenia og Sverige.

Pott fire: Aserbajdsjan, Bulgaria, Færøyene, Georgia, Hellas, Kasakhstan, Luxembourg, Tyrkia, Kosovo og Nord-Makedonia.

Pott fem: Kypros, Nord-Irland, Belarus, Estland, Gibraltar, Latvia, Litauen, Malta, Moldova og Slovakia.

Pott seks: Andorra, Liechtenstein og San Marino. * På grunn av Nations League-sluttspill kan de ikke trekke lag fra pott seks. Vis mer

Det er nettopp her at seeding på nivå to kunne gitt Norge en stor fordel.

Seedingsgruppene fungerer slik at det er ti lag på nivå én, ti lag på nivå to, ti lag på nivå tre, ti lag på nivå fire, ti lag på nivå fem og tre lag på nivå seks.

De ulike pottene blir bestemt av landenes plassering i Nations League. Der er alle lagene på nivå A rangert mellom 1 til 16. På nivå B er lagene rangert mellom 17. og 32. plass.

De fire gruppevinnerne på nivå B er rangert mellom 17. og 20. plass og vil dermed ha en plass blant de ti lagene som er seedet på nivå to.

Tyskland er inne blant de ti beste og ville således hatt en plass i pott én om de hadde deltatt i EM-kvalifiseringen. Ettersom de ikke er med, vil også lag nummer elleve i Nations League-rankingen være i seedingsgruppe én.

Det gjør videre at laget som er nummer 21 på Nations League-rankingen – som tilsvarer beste gruppetoer på nivå B i Nations League – vil kapre den siste plassen på nivå to i seedingen.

TAP PÅ ULLEVAAL: Ståle Solbakken og Norge kom til kort mot Serbia.

Russland skulle i utgangspunktet spille på nivå B i Nations League, men ble suspendert som følge av krigen i Ukraina. I den interne rangeringen på nivå B i Nations League blir dermed resultatene mot alle tabelljumboene i de fire gruppene strøket.

Norge tok seks poeng mot Sverige, men tok kun ett poeng mot Slovenia. Dermed ville en plass som beste toer være utenfor rekkevidde så lenge Sverige endte på sisteplass. Sverige måtte vinne hjemme mot Slovenia for å klatre opp til tredjeplass i gruppen, men de måtte nøye seg med 1–1.

Og dermed røk også det norske håpet om en plass i seedingsgruppe to i EM-kvalifiseringen.

UAVGJORT: Emil Forsberg scoret utligningsmålet for Sverige, men det var ikke nok for Sverige, som rykket ned til nivå C.

Trekningen til EM-kvalifiseringen blir gjort i Frankfurt den 9. oktober. Der vil de 53 landene trekkes inn i ti grupper, hvor syv grupper består av fem land og tre grupper består av seks land.

Alle de tolv gruppevinnerne fra nivå A, B og C i Nations League er også sikret en plass i playoff, i tilfelle de ikke skulle kvalifisere seg direkte til mesterskapet.

De tre siste EM-plassene fordeles på denne måten, hvor de tolv gruppevinnerne fra nivå A, B og C i Nations League vil være sikret en plass. Selv om Norge ble nummer to i Nations League-gruppen, har de fremdeles en mulighet til å kapre en slik plass hvis de ikke kvalifiserer seg direkte.

Les mer om hvordan play-off-plassene fordeles i faktaboksen: