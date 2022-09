Hvis gruppevinnerne fra Nations League kvalifiserer seg direkte til EM, åpner det seg plasser til andre lag. Ettersom flere store fotballnasjoner er blant gruppevinnerne, er det høyst sannsynlig at det vil åpne seg flere plasser.

Gruppevinnere i Nations League:

Nivå A: Kroatia, Spania, Italia og Nederland

Nivå B: Skottland, Israel, Bosnia-Hercegovina og Serbia

Nivå C: Tyrkia, Hellas, Kasakhstan og Georgia

I første omgang fordeles de øvrige plassene på det samme nivået. Det vil si at hvis for eksempel Italia kvalifiserer seg direkte, så vil deres plass i playoffen gå videre til det best rangerte laget fra nivå A i Nations League som ikke har kvalifisert seg til EM.

Videre er det da slik at hvis for eksempel Serbia kvalifiserer seg direkte til EM, så vil plassen deres gå det til beste laget på nivå B som ikke har kvalifisert seg direkte.

Det samme gjelder for nivå C.

Innad på de ulike nivåene rangeres lagene etter hvordan de endte i Nations League-gruppene. Lagene som vant sine grupper er da mellom 1–4, hvor nummer én er den som fikk flest poeng – foruten nivå A hvor man går etter finalesluttspillet mellom de fire gruppevinnerne.

Alle gruppetoerne er mellom 5–8, også her fordelt etter poeng i deres gruppe, gruppetreerne mellom 9–12 og gruppefirerne mellom 13–16. Ved poenglikhet er det målforskjell som først vil bli brukt for å skille lagene.

På grunn av at Russland, som var på nivå B, ble suspendert som følge av krigen i Ukraina, regnes poengene på nivå B på spesielt vis. I rangeringen på tvers av gruppene blir lagenes resultater mot det sist plasserte laget i gruppen strøket.

Skulle det være mindre enn fire lag fra nivå A, B eller C som kommer til playoff, for eksempel hvis kun to av de 16 lagene på nivå A ikke kvalifiserer seg direkte til EM, vil den første ledige plassen gå til den best rangerte gruppevinneren fra nivå D – med mindre de allerede er kvalifisert til EM. Videre vil de øvrige ledige plassene gå til de beste lagene tilgjengelig på Nations League-rankingen, hvor lagene på nivå A rangeres fra 1–16, nivå B fra 17–32, nivå C fra 33–48 og nivå D er fra 49–55.

De tolv lagene deles inn i tre ulike grupper på fire lag. Trekningen starter med lagene fra nivå C, og hvis fire eller flere lag fra samme nivå kommer til playoffen, må én av gruppene bestå av fire lag fra det samme nivået.

En gruppevinner fra Nations League kan videre ikke være i gruppe med et lag fra et høyere nivå. Det vil si at hvis Tyrkia, som gruppevinner fra nivå C, ikke tar seg direkte til EM og havner i playoff, så kan de ikke havne i samme gruppe som et lag fra nivå A eller B.

Kilde: UEFA