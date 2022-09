TOK UT NY TROPP: Landslagstrener Hege Riise (t.h.) fotografert da landslagstroppen ble presentert. Til venstre landslagsassistent Monica Knudsen.

Lite spilletid bekymrer landslagssjefen: − Ikke optimalt

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagstrener Hege Riise (53) dro til England for å se på landslagsspillere. Det var svært mange hun ikke fikk se i aksjon.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

To spillere som er i Riises førsteellever, Julie Blakstad (Manchester City) og Frida Maanum (Arsenal), spilte henholdsvis seks og fire minutter i helgen.

Vilde Bøe Risa og Maria Thorisdottir, som begge ble vraket i Riises første tropp, kom aldri på banen for Manchester United.

Landslagstrener Hege Riise er bekymret over hvor lite spilletid mange av landslagsspillerne får i klubbene sine.

– Ja, det er jeg. Det er ikke optimalt. Jeg skulle gjerne sett at de fikk spille mer. I serieåpningen var det enda færre som spilte. Denne helgen var flere i aksjon. Vi får håpe at det fortsetter slik, sier Riise til VG før møtene mot Brasil og Nederland i oktober.

– Det er viktig å få de kampminuttene jevnlig på et høyt nivå. Det er fint å være i gode klubber med en god treningshverdag, men det er kampsituasjonene man går glipp av.

– Hvordan vekter du spilletid opp mot det at de har en topp treningshverdag i sine klubber?

– Det er vanskelig. Hvis det går over tid, da er det spilletid som gjelder. Det er da man kommer i situasjoner hvor man må ta vurderinger som kan være kampavgjørende. Det er viktig å få på seg den drakten med forberedelser. Så er det ikke slik at spiller du ikke så kommer du ikke med, men vi må gjøre vurderinger, fastslår landslagstreneren.

Turen til Kingsmeadow i London var likevel ikke bortkastet. Landslagskaptein Maren Mjelde fikk en sjelden start for Chelsea – den første siden mars i fjor – og scoret også 2–0-målet på straffe. Guro Reiten var på banen i 87 minutter.

Celin Bizet Ildhusøy fikk bare åtte minutter i serieåpningen for Tottenham, men fikk 90 minutter i stortapet for Arsenal på lørdag.

En som spiller jevnt og trutt men som har mistet plassen sin i landslagstroppen er Emilie Haavi i Roma.

– Hun konkurrerer med Anna Jøsendal og Julie Blakstad om en venstrekant. Hvis Blakstad ikke får spilletid, mens Haavi spiller fast på Roma så må vi gjøre en vurdering. Det er ikke slik at døren er lukket for Haavi. Vi vet godt hva hun står for.

To av spillerne som har spilt «alt» i England, Elisabeth Terland (Brighton) og Amalie Eikeland (Reading) er begge i den kommende landslagstroppen.

I troppen har også en mulig debutant fått plass, nemlig Rosenborgs Cesilie Andreassen. 25-åringen har vært god i Toppserien denne sesongen.

– Det er en spennende spiller som vi har fulgt over tid. Hun har ferdigheter i det offensive spillet som få andre. Selv i tapet mot Madrid i Champions League-kvalifiseringen sto hun fram og var en av de som «drar» RBK. Det blir gøy å se henne på landslaget, konstaterer Hege Riise.