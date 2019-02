MEKTIG MANN: Avram Glazer (i midten) er eier av Manchester United. Her i samtale med direktør Ed Woodward (t.v.) og Solskjær-agent Jim Solbakken under kampen mot Fulham. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

United-eieren besøkte Solskjær – snakket med agent Solbakken

LONDON (VG) Manchester United-eieren Avram Glazer (58) besøkte Ole Gunnar Solskjær (45) i garderoben etter 3–0-seieren over Fulham.

Publisert: 09.02.19 16:40 Oppdatert: 09.02.19 17:01







For første gang etter at nordmannen tok over som manager, ble eieren observert på en Manchester United -kamp. Han satt på tribunen på Craven Cottage ved siden av direktør Ed Woodward.

Den amerikanske forretningsmannen ble også avbildet under en humørfylt samtale med Jim Solbakken, agenten til Ole Gunnar Solskjær .

Etter kampen gikk han innom garderoben og hilste på Solskjær. Det forteller nordmannen på pressekonferansen etter 3–0-seieren, hans tiende som Manchester United-manager.

– Jeg snakket nettopp med ham utenfor her. Han kom inn i garderoben. Vi er alle fornøyde etter å ha vunnet en kamp, sier en ordknapp Solskjær om eierens besøk.

På spørsmål om han har planer om et lengre møte med Glazer i fremtiden, svarer nordmannen unnvikende:

– Hvem jeg møter, og når jeg møter folk, er ikke opp til meg å si.

Avram Glazer er, sammen med sin bror Joel, eier av Manchester United. Glazer-familien, tidligere anført av Malcolm Glazer som gikk bort i 2014, kjøpte opp klubben for åtte milliarder kroner i 2005.

58-åringen har ikke blitt observert på en United-kamp siden Champions League-tapet mot Juventus på Old Trafford i oktober.

Solskjærs agent Jim Solbakken var til stede på Craven Cottage i London sammen med to av sine klienter: Håvard Nordtveit, som foreløpig ikke har vært i Fulhams kamptropp etter utlånet fra Hoffenheim, og den skadde Aston Villa-keeperen Ørjan Håskjold Nyland.