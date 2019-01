SKADEFORFULGT: En hofteskade kan i verste fall sette en stopper for videre fotballspill for Bjørn Inge Utvik. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

U21-landslagsspiller Utvik opereres i håp om å redde karrieren

7. februar opereres Sarpsborg- og U21-landslagsspiller Bjørn Inge Utvik (22) for en hofteskade som kan bety karriereslutt for den lovende midtstopperen.

– Om det går skeis, så kan det bety karriereslutt, ja, sier Utvik til VG.

– Men jeg regner med å komme tilbake. Jeg har ventet siden november med å operere for å få han som er best på dette til å operere meg, forklarer stopperen, som dermed ikke er med på Sarpsborgs treningsleir i Benidorm.

Det var på U21-samling i september at det smalt i hofta til Utvik på trening. Etter en MR ble det slått fast en strekk i hofteleddsbøyeren og seks uker på sidelinjen.

– Etter fem uker skulle jeg egentlig tilbake på feltet, men var ikke i nærheten av å kunne spille fotball. Da ble det gjort grundigere undersøkelser. En MR med kontravæske viste at det var mye mer alvorlig, forklarer Utvik.

Et av alternativene var å bytte ut hofta, noe som ville betydd karriereslutt.

– Det kan ikke være aktuelt for meg nå, som ønsker å spille fotball i mange år til. Da får de heller operere. De må inn å fikse lårbeinet og menisken inne i hofta, forklarer Utvik.

– Har du fryktet for karrieren?

– Egentlig ikke. Jeg har vært fast bestemt på å tenke positivt og komme tilbake, men tanken har jo slått meg. Hofta brukes mye og må fungere når man spiller fotball, svarer 22-åringen, som trolig går glipp av hele 2019-sesongen.

– Jeg har veldig lyst til å rekke noen kamper, men det må være en bonus. Nå blir det viktig å bruke tiden, bygge opp kroppen, og komme enda sterkere tilbake, forklarer han offensivt.

Skadeforfulgt

Han fyller 23 år i slutten av februar, men har likevel rukket å få sin dose med skader.

Han har operert i lysken, i Sogndal var han ute i flere måneder med et beinbrudd, mens forrige sesong i Sarpsborg ble preget av en hodeskade som gjorde at han måtte spille med hjelm.

– Det har vært nok skader for min del. Men når du er ute av fotballen kjenner jeg også hvor mye den betyr for meg. Selv om det blir tyngre for hver gang vet jeg hvordan periode jeg går inn i, og er mentalt forberedt på å jobbe knallhardt for å komme tilbake.

Han kom til Østfold foran 2018-sesongen, kontrakten hans med sarpingene går ikke ut før etter 2020-sesongen.

– Heldigvis har det vært en fin dialog med klubben og trenerne. Jeg kan gå inn i perioden som kommer med ro, det er betryggende og noe jeg setter pris på. Så må jeg kjøre på fra neste sesong selv, avslutter Utvik.