KANONGOD: Espen Ruud jubler for 1–0 til Odd, og blir gratulert av Joshua Kitolano, Vebjørn Hoff og Torgeir Børven. Vålerngas Felipe Carvalho (t.v.) fortviler. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Odd slo Vålerenga i thrillerkamp – og har ikke tapt siden i juli

FOTBALL 2018-09-22T17:50:03Z

SKIEN (VG) (Odd–Vålerenga 3–2) Odd har ikke tapt på åtte kamper. Det kan de takke Espen Ruud og Torgeir Børven for.

Publisert: 22.09.18 19:50 Oppdatert: 22.09.18 20:13

Ruud scoret 1–0-målet, mens Torgeir Børven sto for de to siste Odd -fulltrefferne mot gamleklubben Vålerenga.

– Det er lett å unne Torgeir Børven to scoringer. Han har vært avskrevet og slitt fælt i flere perioder. At han i dag blir matchvinner er moro for en som har jobbet hardt for det, fastslo Eurosport-kommentator Tor-Ole Skullerud rett etter kampen.

Etter en glimrende 2011-sesong i Odd, ble Børven hentet til nettopp Vålerenga foran 2012-sesongen. De siste årene har Børven slitt med å få ut sitt fulle potensial.

Lørdag satte han inn sitt fjerde og femte mål i Eliteserien hittil i år.

– Det er godt å slå tilbake etter å ha bli tatt av i pausen tidligere. Dette var en velfortjent lagseier, sier Børven selv til Eurosport.

VIF-trener Ronny Deila var en skuffet mann etter kampen.

– Hadde jeg visst hva som var galt i dag, hadde jeg gjort noe med det. To mål på bortebane er bra, men når vi slipper inn tre mål vinner vi ikke fotballkamper, var Deilas dom overfor Eurosport i etterkant av kampen.

Ruud herjet

Æren for seieren over gamleklubben må imidlertid Torgeir Børven dele med lagkameratene og spesielt Espen Ruud.

Ruud (34) elsker åpenbart å score mot Vålerenga. Spesielt hjemme i Skien. Fire ganger har han banket ballen i mål mot hovedstadslaget.

Det ferskeste – etter 39 spilte minutter på Skagerak Arena – var en perle. Den angrepsvillige Odd-backen samspilte med Bilal Njie. Med ballen tilbake i beina fyrte han løs fra rundt 15 meter vakkert plassert ute i hjørnet for Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey.

Se intervjuet han gjorde med Eurosport etter kampen her:

Ruud har nå scoret fire mål på de tre siste eliteseriekampene for Odd. Totalt er han oppe i syv. Sterkt av en forsvarsspiller. Han reddet ett poeng mot Molde (1–1). Og i forrige runde mot Sarpsborg var han fantastisk (2–1). Hans matchavgjørende scoring var det klasse over.

– Jeg vet ikke sjøl engang hva som skjer om dagen. Jeg er inne i en vanvittig flyt, sier Ruud til Eurosport.

Men det tok tid før det ble noe som minnet om fyrverkeri i Skien i kveld. Etter en drøy halvtime var hjemmelaget farlig frempå. Ruud var pasningslegger – men Torgeir Børven kom bakpå da han ble presset inne i feltet – og skjøt over.

I neste angrep var det Vålerengas tur. Men Odd-forsvaret ryddet unna. Det gjorde de ikke to minutter etter pausen. Samuel Adekugbe kom fri på venstrekanten, og crosseren klinket Chidera Ejuke i mål.

Odd svarte med en voldsom offensiv etter utligningen. Etter 66 minutter tok de ledelsen. Igjen var det silkefoten til Ruud som hadde regien. Ballen havnet på foten til Torgeir Børven inne i feltet. Scoringsjobben var enkel.

Men Vålerenga svarte to minutter etterpå. Daniel Fredheim Holm fant Bård Finne. Han glemte til. Hardt og kontant til 2–2.

Trolig i offside

Men Odd kom tilbake – for tredje gang – og siste gang for kvelden i den svært underholdende kampen. Elbasan Rashani gjorde forarbeidet. På bakerste stolpen lurte Torgeir Børven. Uten å nøle feide han inn seiersmålet.

TV-reprisene viste i ettertid at Børven var i offside da innlegget fra Rashani gikk. Riktignok var det Jonatan Tollås Nation som stusset ballen videre til Børven på bakerste stolpe, men ballen endret ikke særlig retning.

Men det kunne lett endt 3–3. Ejuke traff tverrliggeren på overtid.

Lørdagens seier betyr at Odd ikke har tapt på åtte kamper.

– Det er helt fantastisk. Vi er inne i en fantastisk periode, nesten den beste perioden jeg har vært med på i løpet av min tid her, sier Espen Ruud.