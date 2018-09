Matchvinner Jebali: «Det var dette de kjøpte meg for»

(Vålerenga-Rosenborg 2–3) - Det var dette de kjøpte meg for, sier Issam Jebali (26) - etter å ha senket Vålerenga fem minutter på overtid. Dermed ligger Rosenborg fortsatt to poeng foran Brann på toppen av tabellen.

Matchvinneren tok seg litt tid til pressen, men alle i RBK hadde dårlig tid etter kampen i Oslo: De skulle rekke siste flyet hjem til Trondheim.

– Jeg vet hva jeg kan, og jeg visste hva Rosenborg står for. Der forlanges det titler, sier Issam Jebali. Han snakker om en «tøff batalje» mot Vålerenga, en kamp som han kaller «50/50».

– De gjorde det vanskelig for oss. Men heldigvis klarte vi det til slutt. Det var viktig i kampen om seriegullet, sier Jabali om sin egen scoring.

En scoring fra tidligere Brann-back Amin Nouri og en misbrukt kjempesjanse fra RBKs Yann-Erik de Lanlay i sluttminuttene - og det så ut som Brann og Rosenborg skulle stå like i poeng før de åtte siste kampene.

Men så dukket Jebali opp - og dermed blir alle tre poengene med tilbake til Trondheim etter en jevn, spennende og til slutt dramatisk kamp i hovedstaden.

– Kanskje hadde uavgjort vært rettferdig resultat. Vi var heldige på slutten som fikk et fantastisk mål, sier Rini Coolen, Rosenborg-treneren, til media etter kampen.

Se hva Ronny Deila sa til VG:

Alle målene til Rosenborg kom etter dødballer.

– Det er noe vi har vært gode på i hele år og noe vi har jobbet med hele sesongen, sier Coolen.

– Det er surt. Samtidig er jeg veldig stolt av gutta. Med sånne prestasjoner som dette, kan jeg love flere poeng. Men dødballene deres var omtrent det eneste jeg snakket med spillerne om før kampen, sier Ronny Deila til VG.

Han manglet sine beste spillere på dødball, Jonathan Tollås Nation og Daniel Fredheim Holm. Og det fikk betydning.

Vålerenga startet, som ventet, med stor aggressivitet, og fikk kampen inn i sin gate tidlig. Det resulterte i fem cornere de første 11 minuttene, men de store sjansene ble ikke skapt.

RBK kom litt bedre med etter hvert, men så fikk Vålerenga til et veldig fint angrep. Et frispark til RBK ble ryddet unna, ballen havnet hos Chidera Ejuke, han dro av en mann, spilte gjennombrudds-pasning til Sam Johnson, som skar inn og skjøt. Ballen touchet hælen til Vegar Eggen Hedenstad, nok til at den gikk utenfor André Hansens rekkevidde, via stolpen - og i mål til 1–0 Vålerenga.

Gleden varte i ni minutter. I omgangens siste ordinære minutt, fikk Rosenborg en slags «hevn» for styringen fra Hedenstad, da skuddet fra Jonathan Levy touchet hælen til Bård Finne, så touchet den hodet til Felipe Carvalho - og Adam Larsen Kwarasey var sjanseløs.

Levis skudd kom på en retur etter corner.

Amin Nouri var langt nede:

Pause - 1–1.

Kampen levde, vippet. Så fikk RBK corner, fem minutter ut i 2. omgang, og presset av Anders Konradsen, stusset Enar Jääger balen i eget mål, uten mulighet for Adam Larsen Kwarasey.

Det tok ni minutter, så var lagene like langt igjen. Banens beste spiller, Chidera Ejuke, dro seg gjennom, skjøt, André Hansen ga retur, ballen gikk ut på 18 meter. Der sto backen Amin Nouri. Det så ut som han ropte «unna vei». VIF-spillerne hørte, og Nouri dundret ballen bak Hansen til 2–2.

– Synd det ikke ble tellende i poeng, sier Amin Nouri til VG.

Tungvektskampen sto likt. Igjen.

Begge lag hadde sjansen til å avgjøre. Men Rosenborg var nærmest. Et glimrende angrep, og et perfekt innlegg fra Birger Meling, som nærmest la ballen på hodet til innbytter Yann-Erik de Lanlay. Han traff godt, men mens keeper Kwarasey og forsvarerne var utspilt, gikk headingen knallhardt i stolpen.

Da var det spilt 86 minutter.

Vålerenga var nær da innbytter Samuel Fridjonssons frispark såvidt ble reddet av keeper Hansen. Og da alle belaget seg på uavgjort, ville altså Jebali det annerledes. På nok en corner var han den som holdt hodet kaldest.

Vålerenga rakk såvidt avspark før dommer Svein Oddvar Moen blåste av kampen.

Og det kan fort vise seg å være gull verd for Rosenborg denne høsten.