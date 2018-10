ETTERTRAKTET: Adrien Rabiot, her i duell med Liverpools Georginio Wijnaldum i Champions League, kan forlate PSG etter sesongen. Foto: Michael Regan / Getty Images

PSGs «folkefiende» kan snart gå gratis – storklubber ligger langflate

FOTBALL 2018-10-03T09:01:57Z

Tiden er i ferd med å renne ut for PSG, mens det ettertraktede og kontroversielle stjerneskuddet Adrien Rabiot (23) stadig får sterkere kort på hånden.

Den franske storklubben har nemlig fortsatt ikke klart å komme til enighet med midtbanespilleren om en ny kontrakt. Den nåværende, som ble signert helt tilbake i 2014 da spilleren var 19 år gammel, utløper til sommeren.

Rabiot har, ifølge RMC , avslått flere kontraktstilbud fra klubben han har vært en del av siden han var 13-åring. Nærmere bestemt tre tilbud, skal man tro den vanligvis velinformerte nettsiden Paris-United , som hevder at den høyreiste krølltoppen nylig takket nei til en årslønn på 7,2 millioner euro (67 mill. kroner) i tillegg til betydelige bonusordninger.

Mamma-agent i nådeløse forhandlinger

I sentrum av de beinharde forhandlingene med PSGs qatariske president Nasser Al-Khelaifi står spillerens mor og agent, Veronique Rabiot, som tidlig i stortalentets karriere gjorde seg bemerket som både nådeløs og kravstor.

Da Rabiot var 13 år signerte han nemlig en seksårskontrakt med Manchester City. Men bare seks måneder senere forlot han England og flyttet hjem til Frankrike for å bli PSG-spiller, angivelig fordi mamma Veronique var misfornøyd med behandlingen han fikk. I 2014, da Rabiot hadde gjort sitt inntog på Paris’ førstelag, viste hun seg igjen å være en vrien nøtt å knekke, men partene kom etter langt om lenge til enighet.

Men aldri har Rabiot og hans mor hatt bedre kort på hånden enn de har nå, med åtte måneder igjen av kontrakten. 23-åringen har nemlig blitt en av lagets viktigste spillere, og ettersom klubben ikke klarte å sikre seg en ny midtbanespiller i verdensklasse i sommer, er han sammen med italienske Marco Verratti storklubbens eneste virkelige profiler i denne posisjonen.

Hans Paris-opprinnelse og status som klubbutviklet spiller gjør ham desto mer verdifull for PSG, som sliter med å oppfostre lokale spillere til det stjernespekkede førstelaget.

Valget kan fremstå enkelt for Rabiot: Hvorfor ikke signere en ny, gullkantet avtale med klubben fra hjembyen, og være en nøkkelspiller i et av kontinentets beste lag?

Folkefiende

Men i sommer tok han et valg som kan ha innvirkning på klubbfremtiden. Da Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps valgte å vrake ham fra 23-mannstroppen til VM, og i stedet ta ham ut på reservelisten i tilfelle forfall, svarte Rabiot med å sende et brev til fotballforbundet der han sa fra seg plassen på reservelisten fordi han mente at han fortjente bedre.

Avgjørelsen ble slaktet av landslagssjefen og fotballpresidenten – og har gjort Rabiot til landets kanskje mest upopulære spiller, i sterk kontrast til de 23 som ledet «Les Bleus» til VM-gull i Russland. Det har medført at han har blitt pepet på i samtlige bortekamper i Ligue 1 denne høsten, en behandling som neppe kommer til å avta med det første.

Statusen som «folkefiende» kan være Rabiots fremste argument for å la kontrakten i PSG løpe ut og slå til på et av de mange tilbudene som kommer til å ligge på bordet fra og med januar, når han står fritt til å forhandle med hvem han vil om en «gratis» sommerovergang.

Barcelona, som skal ha prøvd å kjøpe ham i sommer, skal fortsatt være blant de mest aktuelle destinasjonene. En delegasjon fra den katalanske storklubben vil, ifølge RMC, være til stede for å følge ham i onsdagens Champions League -kamp mot Røde Stjerne.

Liverpool har også blitt sterkt koblet til Rabiot denne høsten, i likhet med Chelsea, Bayern München og Manchester United, som alle skal være svært interesserte, ifølge L’Équipe. Siste nytt i sagen er, skal man tro Mirror , at Tottenham også står klare til å kaste seg inn i kampen om det franske stjerneskuddet i januar.

