Deila blåste ut mot TV-reporter – lei VIF-kritikk

FOTBALL 2018-10-05T15:39:10Z

Den siste tiden synes Ronny Deila at Vålerenga har fått ufortjent mye kritikk. Etter TV-sendingen av Oslo-klubbens møte med Start sist søndag, fortalte treneren Eurosport-profil Susanne Wergeland nøyaktig hva han mener.

Publisert: 05.10.18 17:39 Oppdatert: 05.10.18 18:03

Vålerenga vant oppgjøret 3–2 etter en dramatisk avslutning hvor Start reduserte til både 1–2 og 2–3 i løpet av de fem siste minuttene. Etter kampen syntes Deila at spørsmålsstillingen fra Wergeland var uforholdsmessig negativ. Da det TV-sendte intervjuet var over, tok frustrasjonen overhånd for Deila.

Hendelsen førte denne uken til at de to pratet ut om det som skjedde.

– Det er alltid mye adrenalin i forbindelse med kampene. Dette var rett etterpå – så fikk jeg den i ansiktet: «Hva tenker du om de fem siste minuttene?» Da var det sikkert noe som kokte over for meg. Vi har snakket sammen om det, hun og jeg. Det var en utblåsning, ikke mer enn det. Jeg har ikke reagert på noe hun har gjort før, og har ingen problemer med henne, forteller Deila til VG.

Reaksjonen

Wergeland, som har flere års erfaring som reporter i TV 2 og Discovery-eide Eurosport, har dekket de tre siste Vålerenga-kampene. Hun skal også på jobb i forbindelse med lørdagens 15.30-match mellom Stabæk og Vålerenga på Nadderud.

Hun opplevde utblåsningen fra Deila slik:

– Idrett er følelser. Min jobb er på en måte å få frem de følelsene. Da må jeg også ha takhøyde nok til å kunne ta imot det som kommer når det koker etter en ellevill avslutning på en fotballkamp. Jeg har ikke noe problem med det, og jeg har ikke noe problem med det som ble sagt. Jeg tenkte ikke over at det kunne oppfattes som et negativt fokus da jeg spurte om avslutningen på kampen. Jeg mener det var det mest logiske stedet å starte det intervjuet, forteller Wergeland til VG.

Deila forklarer

Overfor VG understreker Deila at det er viktig for ham at Wergeland «ikke henges ut». For det er ikke Eurosport-reporteren som er problemet, ifølge Vålerenga-treneren. Deila har over tid følt at klubben har fått ufortjent mye kritikk av utenforstående, noe som skal ha fått det til å koke over etter Start-kampen.

– Det som skjedde, var at jeg ikke ville ha fokus på at vi hadde vært dårlige i fem minutter. Vi hadde vunnet kampen. Jeg ble provosert over at det var et negativt fokus, men det har ingenting med henne å gjøre, sier Deila og utdyper:

– Det er viktig for meg å få ut de positive tingene også, ikke bare at alt skulle vært bedre målt opp imot at Vålerenga er en storklubb som er i Oslo. Det er mange som mener ting om Vålerenga. Men når vi først gjør det bra og spiller god fotball, må dét bli tatt tak i – i stedet for at det fokuseres på det negative.

Rekdal

I dagene opp mot Start-kampen ble det skrevet om Deilas forhold til tidligere kollega, og nåværende trener for sørlendingene, Kjetil Rekdal. Det syns VIF-treneren var helt greit, ifølge ham selv.

– Jeg syns ikke det var så mye om det, og vi har ikke hatt fokus på det internt i klubben. Det var litt i forkant av kampen, men det må vi tåle, sier Deila.

– Hvor er det du opplever kritikken kommer fra?

– Det er gjennom media. Men det er ikke verre med Eurosport enn VG eller andre. Jeg kan godt ta kritikk på det som ikke er bra, det har jeg ikke problemer med, men jeg syns det ofte blir unyansert.

– Jobber steinhardt

Med seks runder igjen av Eliteserien, ligger laget til Deila på 6. plass. Innen tre til fem år er målet å være en medaljekandidat hver eneste sesong. På veien håper 43-åringen at folk skal se utviklingen han selv opplever på kroppen hver uke.

– Vi jobber steinhardt hver eneste dag for å bli best mulig. Vi er en klubb som har virkelig lyst til å lykkes. Vi kan ikke bare se på tabellen, for det er mange positive ting som skjer i Vålerenga for øyeblikket.

– Hva vil du trekke frem?

– Internt er det veldig god harmoni. Vi er en vanvittig fin gjeng i og rundt laget – og i klubben. Jeg opplever at vi tar steg på mange måter, hele tiden. Vi utvikler oss. Vi har fått et bedre samarbeid med klubbene rundt omkring i Oslo, hvor vi har vært ute og møtt tusenvis av unge gutter og jenter. Vi jobber veldig mye med kultur for å være en samlet klubb hvor folk er stolte av hverandre. Jeg ser en helt annen stolthet nå internt i klubben enn da jeg kom for halvannet år siden, sier Deila.

– Vi har også fått en ny stadion hvor jeg føler stemningen er veldig, veldig bra – og den vil bare bli bedre. Jeg ser konturene av et ungt, sultent lag som spiller bra fotball og som begynner å vinne fotballkamper. Vi har endret mye. I mine øyne har vi kommet ganske langt. Alle som er i klubben ser at det skjer ting hver dag. Det er en veldig positiv og fin stemning. Det syns jeg kommer for sjelden frem.

Deila påpeker at VIF er to poeng unna femteplassen. Lykkes laget med å ta et steg opp på tabellen, vil det være Vålerengas beste plassering siden 2010.

– Folk må sette dette i perspektiv. Det er en grunn til at det har vært tøft for Vålerenga i mange år, selv om klubben har hatt bedre ressurser enn de fleste andre. Det dreier seg om kultur. Og den kulturen tar tid å bygge, sier Deila.