DET NYE «HJEMMET»: I dette styrkerommet i Skedsmohallen har Cathrine Høegh Dekkerhus snart tilbragt hele 2018-sesongen. Foto: Christina Paulos Syversen/VG

LSK-spillerens tre år lange skademareritt: – Som et hagleskudd

FOTBALL 2018-10-13T12:45:32Z

LILLESTRØM (VG) Først ble hun vraket til VM i 2015. Fire måneder senere røk akillessenen til Cathrine Høegh Dekkerhus (26). Det var starten på et tre år langt mareritt.

I ettermiddag spiller Dekkerhus sine lagvenninner semifinale i cupen mot Røa.

– Jeg vil gjerne si at det går bra, og det gjør det jo, men du er likevel så langt unna det du vil, sier Cathrine Høegh Dekkerhus til VG.

I styrkerommet i Skedsmohallen forteller hun om det tre år lange skademarerittet.

– Du skal gå på trening og gjøre ting med kvalitet i håp om å kunne spille fotball en eller annen gang langt der fremme, men du vet ikke når, sier 26-åringen.

Lagvenninnene i LSK Kvinner er på vei til å gjenskape Askers bragd fra 1998 med å gå en hel sesong uten poengtap .

De to siste sesongene har Dekkerhus selv spilt totalt elleve minutter fotball.

VM-vraking og røket akilles

28. juli 2013 er 20 år gamle Cathrine Høegh Dekkerhus i startoppstillingen når Norge møter Tyskland i EM-finalen. Det blir 0–1-tap, men et EM-sølv er stort å få med seg hjem for Dekkerhus og de norske jentene.

Allerede på det tidspunktet setter 20-åringen seg et mål om at hun to år senere skal være med når Norge skal spille VM i Canada sommeren 2015.

Hun er med i troppen i fem av Norges ni VM-kvalifiseringskamper. Når uttaket til verdensmesterskapet kommer, er ikke Dekkerhus på listen.

– Det var største personlige nedturen i livet mitt så langt. Jeg jobbet så hardt og intenst for det i to år. Vrakingen sendte meg en tur ned i grøfta. Etter hvert kommer man seg opp og setter seg nye mål, sier hun.

Den høsten la hun all innsats i klubblaget Stabæk. Med en skadeplaget og tynn tropp hang de likevel godt med i Toppserien og tok seg langt i cupen.

12. september 2015 er det NM-semifinale mot Avaldsnes.

– Da smalt det. Jeg husker at jeg skulle snu meg og «kjefte» på Maren Mjelde, for jeg gikk opp i hodeduellen med henne. Jeg trodde hun sparket meg fordi det smalt så høyt, men da jeg snudde meg var hun langt borte. Det var som et hagleskudd, forteller Dekkerhus om da akillessenen røk.

– Det er sjeldent det skjer hos unge kvinner, fortalte legene meg. Det er meg og gamle menn som skubber på campingvognen eller spiller bedriftsfotball det skjer med.

Tilbake på rekordtid

Dermed må 23-åringen operere. Hun roser oppfølgingen hun fikk fra fysioterapeut Håvard Moxnes og Olympiatoppen i denne perioden.

Hun fikk fortalt at spillere med røket akilles vanligvis må tilbringe ni til tolv måneder på sidelinjen. Dekkerhus er tilbake i kamp etter bare fire og en halv måned.

Etter å ha fått sine første 90 minutter i slutten av april 2016, går det igjen galt. Leggbeinet brekker etter en takling i kamp mot LSK i samme ben som akillesen røk et halvt år tidligere.

I august er hun tilbake på banen, men sliter med smerter i hælen. Det viser seg det har dannet seg benpåleiringer i området der akillesen er festet etter operasjonen i 2015.

Hun må inn og operere på nytt før sesongstart i 2017, hvor det blir totalt elleve minutter spilletid, fordelt på to innhopp, den sesongen.

Ny klubb - ny operasjon

Før 2018-sesongen forlater hun Stabæk til fordel for gamleklubben LSK Kvinner etter syv sesonger på Nadderud. I pressemeldingen står det at hun «endelig er på vei tilbake og får begynne å trene med ball i disse dager».

– Nå hadde jeg fått dosen min med skader. Ting lå til rette for at dette skulle bli en god sesong i LSK, sier hun.

Uflaksen er ikke over. I april må hun operere på nytt for benpåleiringer på hælen.

Et halvt år etter den siste operasjonen, er fremdeles styrkerommet 26-åringens «hjem». Sesongstart i 2019 skal være innen rekkevidde, men ingenting er sikkert.

– Etter flere operasjoner og historikken med akillesen, er det vanskelig å estimere noe tid. Å gå og ikke vite om man er tilbake om seks uker, to måneder eller et år er utfordrende, sier Dekkerhus, som likevel er klar på at det aldri har vært et alternativ å legge opp.

Jobben som finansiell rådgiver i Nordea har vært et viktig fristed for Dekkerhus i skadeperioden. Sammen med kollegene der, får hun tankene bort fra fotball.

Å være en del av LSK Kvinner med støtte fra lagvenninner og støtteaparat har også betydd mye, til tross for at hun ikke har kunnet bidra på banen.