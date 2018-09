VELDIG, VELDIG FRUSTRERT: Lars Lagerbäck ga uttrykk for stor frustrasjon etter det første tapet i 2018. Her med Mohamed Elyounoussi. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lagerbäck vurderte ikke Ødegaard – vil ha effektiv spilletid

2018-09-09

SOFIA (VG) (Bulgaria-Norge 1–0) Hjemmelaget lukket kampen den siste halvtimen. Lars Lagerbäck vil ha regelendringer i fotballen. Landslagssjefen ber om effektiv spilletid.

Publisert: 09.09.18 21:06

– De maskerer bort utrolig mye tid, sier Lagerbäck om Bulgarias avslutning av kampen.

– Jeg er definitivt for å innføre to ganger 30 minutter effektiv tid. Jeg gjetter at ballen bare var i spill i mer enn 20 minutter i 2. omgang. Det stresser våre spillere også. Vi må spille vårt spill og ikke bli frustrerte og overambisiøse.

– Jeg vil ikke at våre spillere skal gjøre det på denne måten. Men jeg mener at man ikke skal stresse ved frispark. Men de lå jo nede etter hver eneste nærkamp og var skadet det siste kvarteret. Så er de oppe igjen og spiller «hur bra som helst». Nettopp derfor mener jeg at man bør innføre effektiv tid i fotball.

Ishockey og håndball har i årtier stoppet klokken ved skader og stopp i spillet. I fotball finnes det ikke «time out». Det er opp til dommerteamets skjønn å legge til tid. Den polske dommeren Daniel Stefanski la - til Lagersbäcks frustrasjon - bare til tre minutter i 2. omgang.

Landslagssjefen sier også:

– I tillegg så må spillerne bæres av banen når de ligger nede. Det bør også tas tak i.

Han er heller ikke fornøyd med hvordan egne spillere tok tak i matchen etter Radoslav Vasilev hadde slått Håvard Nordtveit i en hodeduell – og dunket inn matchvinnerscoringen.

Lagerbäck byttet inn Alexander Sørloth i pausen og Iver Fossum rett etter scoringen. Men det kom ingen Martin Ødegaard inn som bytter nummer tre. Som mot Kypros på Ullevaal ble Ole Selnæs satt inn for Sander Berge.

– Det er mye mulig en Martin Ødegaard kunne gitt oss noe annet. Men vi valgte det vi hadde forberedt på forhånd. Vi skulle gå frem mer offensivt med begge sidebackene og håpet å åpne dem. Så kan vi alltid diskutere byttene.

– Så dere vurderte ikke Ødegaard i stedet for Selnæs?

– Nei, det gjorde vi ikke. Vi ville ha inn Oles pansingsfot for å forbedre spillet.

– Mot et slik lag som stiller alle bak ballen må vi beholde roen. Vi må bygge litt lenger enn vi gjorde. Vi spilte veldig mye på sjanser. Det er en mental utfordring. Men det er vanskelig altså når de ligger med hele laget slik.