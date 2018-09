Rosenborg økte luken til Brann i gullkampen

FOTBALL 2018-09-23

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Sarpsborg 08 3–1) Alexander Søderlund (31) hadde ikke scoret mål i serien siden hjemmekampen mot Brann – i mai. Mot Sarpsborg 08 var han både scoringskonge og servitør.

Erik Eikebrokk

Publisert: 23.09.18

I 1–0-seieren over Haugesund bommet og bommet Alexander Søderlund (31). Mot Sarpsborg 08 svarte Nicklas Bendtner-reserven på tiltalte, og spilte hovedrollen da det ble tre uhyre viktige poeng for et gulljagende Rosenborg.

Snuoperasjonen mot Sarpsborg gjør at Rosenborg har fire poeng ned til Brann som spilte uavgjort hjemme mot Sandefjord.

– Vi møter opp til rett tid når de roter. Det er herlig, sier Søderlund til Eurosport.

– Det var fantastisk. Det er alltid fint når konkurrenten mister poeng, men vi må også vinne selv. Det var tøft, sier Rini Coolen, Rosenborg-trener, til Eurosport.

Avgjorde mot slutten

Kvarteret før slutt, på stillingen 1–1, fikk Søderlund en ball feilvendt.

Det Søderlund gjorde deretter, minnet ikke om en spiss blottet for selvtillit, en som ikke hadde scoret i serien på snart et halv år.

Søderlund brukte ett touch, tverrvendte på en tiøring, og banket ballen i nærmeste kryss med venstre fot til 2–1.

Rosenborg utnyttet at Sarpsborg åpnet seg på tampen. Mike Jensen spilte til Søderlund som videre spilte fri Yann-Erik de Lanlay.

Resten av jobben gjorde rogalendingen, med en herlig avslutning i bortre kryss.

– Det smakte godt. Det er ingenting som slår dette, sier de Lanlay til Eurosport.

«Europacupduell»

Hjemmelaget kom best i gang, og spesielt venstreback Birger Meling var livlig på venstre kant. Etter bare fem minutter startet Meling på et løp på innsiden av Sarpsborg høyreside, og fikk ballen fra Jebali.

Meling fyrte av med venstre bredside, og det kunne se ut som ballen fant nettmaskene, men ballen traff på feil side av stolpen.

Det var den eneste sjansen et livløst hjemmelag skapte i første omgang. Sarpsborg tok mer og mer over.

Ledermål

Et kvarter ut i kampen skulle det stadig økende ballinnehavet gi uttelling for Sarpsborg. Patrick Mortensen utnyttet at André Hansen måtte gi retur på Kristoffer Zachariassens skudd.

Samtidig som uværet i økende grad gjorde seg gjeldende over Lerkendal, ble også spillet proporsjonalt dårligere. Verst var Rosenborg, som ikke skapte en eneste sjanse før pause.

Keeper ute av spill

Tyve minutter ut i andre omgang skapte Rosenborg sin andre sjanse i kampen.

Høyreving Jonathan Levi forsøkte seg nok en gang på et dribletokt innover i banen. Denne gangen fikk han ballen med seg, og fikk til slutt skutt fra 17 meter. Ballen traff en motspiller, noe som satte Sarpsborg-keeper Aleksander Vasyutin helt ut av spill. Keeperen én vei, ballen en annen. Dermed 1–1.

Før Rosenborg avgjorde på slutten. Sarpsborg har tapt syv kamper på rad nå, fem av dem i Eliteserien.

– Vi kan ikke slippe inn så mye mål. Vi må komme oss tilbake på veien, sier Geir Bakke, Sarpsborg-trener.

