Advarer mot å «friskmelde» landslaget etter dobbeltseieren

Publisert: 27.03.18 11:56

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-27T09:56:30Z

Fotballekspert Morten Langli (43) gleder seg over spillet og prestasjonen til Lars Lagerbäcks (69) Norge i de to siste landskampene, men han understreker at motstanden har vært meget svak.

– Jeg registrerer at en del folk er fra seg av begeistring. Ja, Norge har spilt to gode kamper, men det er snakk om treningskamper mot meget svak motstand, sier Langli til VG.

Fredag kveld ble Australia knust 4–1 på Ullevaal stadion, og i går ble det en fortjent 1–0-seier borte mot Albania . Det var tross alt en gledelig opptur for herrelandslaget som har slitt både spille- og resultatmessig i lang tid.

Satte noen kroner på Norge

– Australia så ut som de helst ikke ville møte opp. Det albanske laget var totalt ustrukturert, gikk ikke inn i duellene og så ut som de ikke ville spille fordi det regnet. Vi må se på hva Norge faktisk spilte mot. Hadde vi møtt Albania i en kvalifiseringskamp ville de nok ikke fremstått slik, sier Langli.

– Sett fra et «bettingperspektiv», som jeg driver mye med, det du ser i treningskamper kan du registrere, men ikke legg mye vekt på det. Det er rett og slett ikke gangbar valuta, mener Langli som for øvrig satset noen kroner på Norge etter å ha sett åpningen av gårsdagens kamp.

– Hva var mest positivt i de to kampene?

– Norge var solid i press-spillet, og godt organisert. Det var fine avstander i laget, og det virker som om Lagerbäck er i ferd med å finne formelen. Dessuten er det en del yngre spillere med.

– Så synes jeg det er veldig bra å se at en spiller som Moi Elyounoussi tar med seg det nivået han viste i to gode kamper i Champions League mot Manchester City til landslaget, sier Langli.

Rekdal: Håp om bedre tider

Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal har sett og kommentert mange av landskampene de siste årene. Han støtter Langlis skepsis, men synes samtidig det var svært gledelig å se en ny giv blant de norske spillerne.

– Disse to kampene ga håp om bedre tider, og det var en veldig oppløftende start på sesongen. Vi har fått noen unge gutter som er helt i starten av forhåpentligvis lange karrierer. Det begynner å bli konkurranse om plassene, sier Rekdal til VG.

– Mot Albania gjør de en grei førsteomgang, men så imponerer det meg at de kommer ut i andre omgang og bare kjører på for å få det målet og vinne kampen. Det vitner om at noe er på gang. Vi får håpe at det ikke blir skuffelse igjen om et par måneder. Vi trenger et landslag som skaper interesse og entusiasme, slår Rekdal fast.

PS! Norge spiller treningskamper borte mot Island, og hjemme mot Panama, henholdsvis 2. og 6. juni. I september er det Nations Cup hjemme mot Kypros, og borte mot Bulgaria.

Denne artikkelen handler om Herrelandslaget fotball