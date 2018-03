LEKTE SEG: Caroline Graham Hansen (til høyre) jubler sammen med den tyske landslagsveteranen Lena Goessling etter at sin 2–0-scoring. Foto: Boris Streubel / Getty Images Europe

«Caro» scoret – Wolfsburg mot Champions League-semifinale

Publisert: 22.03.18 19:50 Oppdatert: 22.03.18 20:08

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-22T18:50:20Z

WOLFSBURG (VG) (Wolfsburg – Slavia Praha 5–0) «Caro» roper speaker, «Hansen» svarer publikum, og Caroline Graham Hansen og Wolfsburg er med 99 prosent sikkerhet videre til Champions League-semifinalen.

Den norske Wolfsburg-stjernen scoret ett mål og var helt sentral, særlig før pause, da Slavia Praha ble feid av gresset på AOK Stadion, en intim, liten stadion med plass til drøyt 5.000 mennesker, beliggende rett ved siden av herrelagets hjemmebane, Volkswagen Arena.

Men mens herrene kjemper en desperat kamp for å beholde plassen i Bundesliga, er det bare sportslig glede på damesiden.

Wolfsburg er på vei mot sin andre strake Bundesliga-seier, og i cupen kan det bli den fjerde strake triumfen. Caroline Graham Hansen scoret begge målene da Sand ble slått 2–1 i kvartfinalen.

I den første Champions League-kvartfinalen mot Slavia Praha var det avgjort før et kvarter var spilt. Den tsjekkiske serielederen hadde lite eller ingenting å by på fremover på banen, det ble tidlig tydelig at dette ville bli enveiskjøring fra start til mål.

Spørsmålet var bare når ballen skulle havne i mål, og det gjorde den allerede etter 12 minutter. Danmarks største stjerne og EMs beste spiller, Pernille Harder, sendte hjemmelaget i ledelsen. Speaker og de 1326 tilskuerne rakk ikke engang å rope opp navnet på målscoreren de sedvanlige tre gangene, før Caroline Graham Hansen skar inn fra høyre og bredsidet Lara Dickenmanns innlegg enkelt og vakkert i mål.

«Caro» sto også for forarbeidet da hun på karakteristisk vis «bøyde» seg fri rundt motstanderen, slo inn fra høyre og ballen endte hos islandske Sara Björk Gunnarsdóttir. Hun styrte kontrollert 3–0-målet i hjørnet.

Det stoppet på 5–0, etter at Pernille Harder lobbet inn det fjerde målet og Ewa Pajor løp inn det femte. Det kunne blitt mer, med litt større nøyaktighet i den avgjørende pasningen, men det er uansett ikke mulig for Wolfsburg å rote bort semifinaleplassen.

Og med spillere som den svenske kapteinen Nilla Fischer, danske Harder, norske Graham Hansen, sveitsiske Lara Dickenmann, islandske Sara Björk Gunnarsdóttir, belgiske Tessa Wuellert og tyskerne Lena Goessling og Alexandra Popp, så har dette Wolfsburg-laget potensial til å gå hele veien til finalen på Valerij Lobanovski-stadion i Kiev.

I semifinalen venter trolig Chelsea , og i en eventuell finale kan det hende at Ada Hegerberg og Lyon står i veien igjen. Lyon har vunnet to år på rad, begge finalene etter straffekonkurranse. Wolfsburg vant i 2013 og 2014, men Caroline Graham Hansen ble klar for klubben i samme måned som den siste store triumfen, så for henne mangler en Champions League-seier.

Hun var med på å tape i kvartfinalen, mot Lyon og Hegerberg, i fjor, hun var skadd tilskuer da det ble finaletap, mot Lyon og Hegerberg i 2016 og hun var med på å tape semifinalen mot PSG i 2015.

PS ! Caroline Graham Hansen ble spart de siste ti minuttene. Hennes norske lagvenninne, Kristine Minde, får ikke være med i Champions League. Hun har kamper for svenske Linköping i samme turnering denne sesongen.