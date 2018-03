Roser historiske Pedersen: – Ikke sett han bedre siden jeg kom hit

Publisert: 11.03.18 19:58 Oppdatert: 11.03.18 21:36

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-11T18:58:19Z

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Stabæk 2–2) Marcus Pedersen ble historisk da han scoret det raskeste målet noen sinne i en serieåpning. Men enda viktigere for spissen, er det at han føler seg bedre enn på lenge.

17 sekunder. Det var så lang tid det tok for Strømsgodset å ta ledelsen. Det raskeste målet i seriestarten noen sinne. Og dermed også det tidligste målet på norsk toppnivå etter omleggingen i 1963.

– Det visste jeg ikke. Åj, det var gøy ja. Jeg får skrive det på veggen hjemme, ler han da han snakker med VG etter kampen.

– Har ikke sett han bedre siden jeg kom hit

Men til tross for rekordsetting; det var ingen perfekt dag for drammenserne.

Tor Ole Skullerud mener Strømsgodset var direkte dårlige, særlig i førsteomgangen.

– Jeg synes ikke det var bra nok. Det var svakt. Vi var omstendelige, det gikk sakte, vi klarte ikke å slippe løs.

Pedersen, derimot, har han kun positivt å si om.

– Han jobba hardt, og det lover godt for han. Han orket på en måte som det er lenge siden jeg har sett. Jeg tror ikke jeg har sett han bedre siden jeg kom til Strømsgodset, sier han til VG.

– Burde avgjort kampen

Lysluggen storspilte til 8 og banens beste på VG-børsen. Det var lite Marcus Pedersen ikke var involvert i under serieåpningen.

– Nei, jeg føler meg i form. Det er veldig bra at jeg kommer meg til såpass mange muligheter, og jeg burde avgjort kampen også.

Det eneste spissen hadde noe å utsette på, var resultatet.

– Det er skuffende at vi ikke klarer å vinne denne kampen. Vi sliter alltid mot Stabæk, virker det som. Men 2–2 var nok et fair resultat til slutt.

Kapteinen syndebukk for bortelaget

For Stabæks del, var det nærmere to poeng tapt enn ett vunnet. Den unge kapteinen, Andreas Hanche-Olsen, var sentral i begge baklengsmålene.

– Vi slipper ikke til så veldig mye sjanser. De fleste vi slipper til lager han der Hanche-Olsen selv, smiler han og referer til seg selv.

Han har derimot ikke mye vondt å si om lagets prestasjon, som fikk med seg et verdifullt poeng i årets første bortekamp.

Han tror derimot bunnivået må opp et par hakk, om Stabæk skal yppe seg helt i toppen.

– Det er alltid vanskelig med oss. Det er mye potensiale i det laget her, og jeg vil ikke sette noen grense for hvor høyt vi kan havne. Bunnivået er foreløpig litt for lavt. Men det har vi jobbet med i vinter, det å være solide gjennom en hel sesong. Så får vi se.

Slik var kampen

Rett fra avspark slo Jonathan Parr en lang ball opp i feltet som Hanche-Olsen klarerte inn foran eget mål. Der lurte Marcus Pedersen som enkelt kunne sette 1–0 under Mande Sayouba.

Men tilskuerne på Marienlyst fikk knapt tid til å sette seg, før det smalt i den andre enden. En lang ball ble flikket videre av Ohi som fikk ta i mot upresset mellom stopperne. Ballen havnet hos Boli som på halv volley dunket ballen forbi Bugge i SIF-buret til 1–1.

Noe må ha skjedd i Godset-garderoben i pausen, for det var et annet hjemmelag som kom tilbake ut på matta. Da Hanche-Olsen klarerte et innlegg rett i beina på Pedersen, viste han ingen nåde og smalt ballen ned i hjørnet bak Sayouba.

Til tross for at Glesnes traff stolpen på innlegg fra Ulland Andersen og Godset noterte seg for flere andre store sjanser, holdt Sayouba og Stabæk unna. Bortelaget kom også på kontring to ganger mot slutten, men avslutningene var ikke gode nok fra Sæter og Ohi. Det ble poengdeling i Drammen i serieåpningen.