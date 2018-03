PÅ TOPPNIVÅ: Benjamin Karamoko kommer fra Saint-Étienne, der han fikk noen få A-lagskamper, som denne mot Motnpellier i august 2016. Foto: ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Haugesund henter stopper fra fransk toppklubb: – Han er knallhard

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 21.03.18 16:31 Oppdatert: 21.03.18 17:45

Franskmannen Benjamin Karamoko (22) har signert for FK Haugesund.

Klubben bekrefter i en pressemelding at spilleren har signert en treårskontrakt.

– Jeg vet ikke veldig mye om norsk fotball, men spillet er universelt og jeg er trygg på at jeg rimelig raskt skal tilpasse meg måten å spille på her i FK Haugesund , sier Karamoko, som kommer fra den franske toppklubben Saint-Étienne, der han kun fikk tre førstelagskamper.

– Rosenborg har vist interesse , men Benjamin valgte FKH for å være sikker på å få spille fast. I tillegg har han en god tone med FKH-treneren, sier agenten Traore Bouba til Haugesunds Avis .

FKH-trener Eirik Horneland er fornøyd med at overgangen endelig er et faktum.

– Veldig deilig at vi har fått Benjamin på plass. Han tilfører oss både kvalitet og gir oss flere alternativer i komponeringen av mannskapet, sier han.

Midtstopperen fra Paris imponerte stort under et treningsopphold med Haugesund i vinter, men lønnskravene hans sto lenge i veien for en overgang. Nå er overgangssagaen rundt den tidligere Saint-Étienne-spilleren, som ble anbefalt av Alexander Søderlund, omsider over.

– Jeg tror han kan dominere i norsk fotball. Han har kvaliteter, han er knallhard, posisjonerer seg bra og er brukbar med ballen. Problemet har kanskje vært at han har manglet litt selvtillit, og at det ikke har vært enkelt for ham å få spilletid, sier den franske journalisten Bernard Lions, som dekker Saint-Étienne tett for avisen L’Équipe.

– Hvordan har det seg at en spiller kan gå fra en fransk toppklubb til en norsk klubb som Haugesund?

– Kontrakten hans er utgående, og det har ikke vært så stor interesse rundt ham. Dermed var han inne i en blindvei. Når han har fått spille, har han ikke overbevist. Han er kanskje litt for lett for nivået i fransk toppfotball, sier Lions.