NUMMER ÉN: Tarik Elyounoussi (t.h.) er den spilleren i landslagstroppen som har vunnet flest forskjellige liga- og cuptitler i karrieren. Her ankommer han onsdagens landslagstrening med Mohamed Elyounoussi (f.v.), Bjørn Maars Johnsen og Omar Elabdellaoui. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Tittelkongen Tarik om Sverige-eventyret: – Det villeste jeg har opplevd

FOTBALL 2018-11-15T05:42:08Z

LJUBLJANA (VG) Han har vunnet seriegull i Hellas og i Kasakhstan, og cupgull i Nederland og Norge, men for Tarik Elyounoussi (30) kan ingenting måle seg med svensk «SM-guld» for AIK.

Publisert: 15.11.18 06:42

– Det er det villeste jeg har opplevd. AIK har prøvd å få til dette i ni år. Det var den utfordringen som trigget meg da jeg kom, og jeg visste at det var stor interesse rundt klubben, men jeg hadde aldri trodd at det skulle være så vanvittig. Det er helt vilt, sier en glisende Elyounoussi til VG.

Scenene fra Sverige har gått sin seiersgang på sosiale medier, der Elyounoussi selv ikke har nølt med å dele øyeblikk fra feiringen som foregikk etter at gullet var sikret søndag kveld. Banen ble stormet av AIK-fans ved kampslutt, spillerne ble bokstavelig talt avkledd av supporterne, og den elleville feiringen fortsatte hele natten.

Han erkjenner at det er «bittert» at han går glipp av den «kuleste» delen av festen som fortsatt foregår. Men han rakk å få med seg noen minner for livet før han satte seg på flyet i retning landslagssamling i Slovenia.

– Jeg er takknemlig for at jeg har opplevd dette med AIK. Jeg har fått så mange meldinger, folk gråter … Jeg møtte supportere som la seg ned på knærne og kysset skoene mine. De sier «jeg elsker deg». Det betydde så veldig mye for dem, sier Elyounoussi, som nå er den spilleren i landslagstroppen med flest forskjellige titler på CV-en (se faktaboks) .

Landslagets trofésankere Antall forskjellige titler vunnet av spillerne i den nåværende landslagstroppen (serie, cup, ligacup eller Europa): Fem titler: Tarik Elyounoussi – gresk liga, kasakhstansk liga, svensk liga, nederlandsk cup, norsk cup. Fire titler: Martin Linnes – tyrkisk liga, norsk liga (2), tyrkisk cup, norsk cup (2). Mohamed Elyounoussi – sveitsisk liga, norsk liga, sveitsisk cup, norsk cup. Tre titler: Stefan Johansen – skotsk liga (3), norsk liga, skotsk ligacup. To titler: Tore Reginiussen – norsk liga (4), norsk cup (2). Even Hovland – norsk liga (3), norsk cup (2). Jonas Svensson – norsk liga (2), norsk cup (2). Ørjan Nyland – norsk liga, norsk cup (3). Omar Elabdellaoui – gresk liga (2), gresk cup. Markus Henriksen – norsk liga (2), nederlandsk cup. Ola Kamara – norsk liga (2), norsk cup. Ole Kristian Selnæs – norsk liga, norsk cup. Én tittel: Sten Grytebust – norsk cup (2). Birger Meling – norsk liga (2). Alexander Sørloth – dansk liga. Rune Almenning Jarstein – norsk liga. Haitam Aleesami – svensk cup. Iver Fossum – norsk liga. Ingen titler: Sander Berge, Bjørn Maars Johnsen, Martin Ødegaard, Sigurd Rosted og Håvard Nordtveit.

– Noen av spillerne på laget gråt også noe helt vanvittig. Hjelpetreneren snudde seg mot meg like før kampen var slutt og begynte å grine over skulderen min. Det er så gøy å være en del av det når det betyr så mye for folk, sier Elyounoussi, som ikke er den eneste av landslagsgutta som nylig har opplevd ville tilstander:

Forbløffet Lagerbäck

Med åtte mål og fem assists har han vært en sterk bidragsyter til seriegullet i sin første AIK-sesong, men han har også gjort seg bemerket gjennom enorm innsats uten ballen, på et lag som har bygget suksessen på solid forsvarsspill og knepne seirer.

– Han har underordnet seg laget og vært veldig lojal. Det går rett hjem hos fansen når han kombinerer den arbeidskapasiteten med bra teknikk og sånt. Han er blitt stor i Stockholm, forklarer den profilerte TV4-journalisten Olof Lundh til VG.

De samme kvalitetene har truffet landslagssjef Lars Lagerbäck rett i hjertet. Elyounoussi er blitt en viktig brikke i hans norske lag, men svensken innrømmer at det ikke er noe han hadde forventet.

– Inntrykket mitt i starten var at jeg ikke trodde han skulle være så god som han har vist seg å være, sier Lagerbäck til VG – og kaller Tarik «en av våre smarteste spillere uten ballen».

Smart, løpssterk, lojal og teknisk – en kombinasjon som har gjort 2018-årgangen av Tarik Elyounoussi til en favoritt både i AIK og på landslaget. Selv er han klar på at han har modnet med årene.

– Hva skyldes denne forvandlingen?

– Når man har opplevd en del, så blir man ganske rolig. Jeg er veldig trygg på meg selv og tenker ikke på mange ting som kanskje forstyrret meg da jeg var yngre. Mens andre kanskje overtenker og flopper i de aller største kampene, så elsker jeg å spille dem. Jeg er 30 år, men det kjennes som at jeg er 25.

Hyller Brann-flopp

Mye av æren for den gode utviklingen gir Tarik til AIK-trener Rikard Norling, som har lært ham at «det viktigste for en spiss er ikke å score eller få assists, men å fungere sammen med laget». 30-åringen mener han aldri har spilt så «taktisk» fotball som i 2018.

Hans oppfatning av Norling skiller seg trolig fra den de fleste nordmenn sitter med – for i sin forrige trenerjobb førte svensken Brann til nedrykk og en påfølgende svak vårsesong i OBOS-ligaen.

– Jeg har et helt annet inntrykk av ham. Det er en klok mann, det skal jeg si deg. Man blir jo styrket av motgang, og det ser man til de grader på Rikard. Jeg merket med en gang da jeg begynte å snakke med AIK at dette var en sulten mann. Vi snakket sammen om at «nå skal vi faen meg vinne dette gullet». Nå har han fått sin revansj, sier Tarik Elyounoussi.

Hvis han blir frisk nok i låret til å spille, så kan han fredag kveld bidra til å sende Norge et stort steg mot gruppeseier i Nations League – og mot en ny førsteplass i en personlig liste som begynner å bli lang.