Kamara-dobbel sikret norsk Nations League-seier: – Akkurat slik det skal være

NIKOSIA (VG) (Kypros – Norge 0–2) Det annonserte dobbeltdramaet ble aldri særlig spennende: Takket være en effektiv Ola Kamara (29) og god slovensk hjelp er Norge komfortable vinnere av Nations League-gruppen sin.

Publisert: 19.11.18 22:34 Oppdatert: 19.11.18 23:49

Etter 1–1 mellom Bulgaria og Slovenia og den norske 2–0-seieren på Kypros vinner Norge gruppen med to poengs margin.

– Det var gøy i dag. Jeg får de på sølvfat, men det er viktig å sette dem også. I tillegg kan jeg kanskje score ett til ... Jeg ble kanskje litt gavmild, smiler Kamara til VG .

– Det ble ikke helt det dramaet som vi kanskje trodde på forhånd ...

– Det er akkurat slik det skal være. Vi avgjør tidlig, sier Kamara.

– Vi gjør kanskje ikke verdens beste kamp, men vi gjør en bra kamp og alt riktig med tanke på det vi skal gjøre. Vi går opp til 1–0 og 2-0, og da har vi bra kontroll, smiler han videre.

Tarik Elyounoussi forteller om pillene og sprøytene som har fått han gjennom de to siste kampene:

På den internasjonale pressekonferansen var det bare VG og TV 2 med én journalist hver i salen. Det fikk Lars Lagerbäck til å glise godt. Så få pressefolk rundt seg etter en landslagsseier (har trent Sverige, Nigeria, Island og nå Norge) har han aldri opplevd før. Han fikk spørsmål om hva han var mest fornøyd fra kampen:

– Det er lett å svare på: Resultatet, sa landslagstreneren på spørsmål fra VG.

– Det føles fantastisk bra å avslutte året sånn. Hadde vi ikke avsluttet slik hadde året 2018 gått inn i tåken. Skulle vi ikke klare EM-kvaliken så får vi jo en sjanse til, fortsatte Lagerbäck.

Men noen stor feiring etter Nations League-suksessen blir det ikke. I hvert fall ikke på Lagerbäck.

– Vi skal i hvert fall koble av og nyte kvelden, men jeg vet ikke hvor mye feiring det blir.

– Blir det noen glass i kveld?

– Ja, om det er is du mener, sa svensken med glimt i øyet.

Dermed får Norge, dersom de ikke kvalifiserer seg gjennom den tradisjonelle kvalifiseringen i 2019, en ekstra mulighet til å sikre seg en EM-plass gjennom en play off på våren i 2020.

De andre gruppevinnerne på nivå C, som Norge kan komme til å møte i play off, er Israel eller Skottland, Finland og Serbia eller Romania.

Det er på grunn av den nye og noe forvirrende konseptet Nations League. Her får du en forklaring på hvordan det fungerer:

Lagerbäck var åpenbart stolt da VG fortalte ham at med han som landslagssjef har Norge (2,5 poeng i snitt pr. kamp i 2018) gjort sitt beste landslagsår siden 1929.

– Oi ... da var jeg ikke født engang. Men dette er ikke bare min fortjeneste. Det er et helt gjeng som står bak. Med fantastiske spillere og støtteapparat, sier Lagerbäck.

Vil ha lett motstand

2. desember trekkes EM-kvalifiseringsgruppene i Dublin. Norges svenske boss medgir at han ønsker seg så lett motstand som mulig.

– Vi havner vel i tredje seedingsgruppe, og jeg håper at lagene fra gruppe 1 og 2 ikke er de absolutt beste landene, sier Lagerbäck.

Kjetil Rekdal, også han tidligere landslagskaptein, er ikke like begeistret som TV 2s ekspert Brede Hangeland.

Han fulgte kampen i VGTVs studio – og hadde dette å si etter kampslutt:

Gruppeseieren innebærer også en premiepott på 11 millioner kroner for Norges Fotballforbund (NFF). I tillegg rykker Norge opp til nivå B i Nations Leagues neste utgave.

Gresshopper og hands

Kampen var Norges viktigste på tre år, men det var lite i rammen rundt som gjenspeilet dette; stadion i Nikosia var så tom og stille at man det stort sett var gresshoppene som sto for syngingen – tidvis avbrutt av de tilreisende nordmennene på den ene kortsiden.

Som ventet tok Norge tak i kampen, og etter ni minutter kom den første muligheten: Birger Meling la inn til Ola Kamara, som headet ballen mot mål og i armen til kypriotiske Kostas Laifis. Spissen ropte etter straffe, men ble ikke hørt.

– Norge snytt for SOLEKLAR straffe, skrev tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen på Twitter og la til at han er «100% sikker på at dette er straffbar hands».

Men Kamara slapp å irritere seg over situasjonen særlig lenge: Ti minutter før pause fikk LA Galaxy-profilen æren av å avslutte praktangrepet som sendte Norge i ledelsen. Håvard Nordtveit viste frem pasningsfoten med en strøken bakromsball til Omar Elabdellaoui, som hadde kommet på et sugende bakromsløp fra dypet.

Elabdellaoui headet ballen ned til Kamara, som kunne trille den enkelt i mål.

Sørloth burde også scoret etter to gedigne muligheter. Dette sa han etter kampen:

Sørloth-brølere

Målsniken Kamara hadde mer på lager.

Like etter pausen, som Lars Lagerbäck benyttet til å sette inn Martin Ødegaard for en anonym Iver Fossum, var Kamara riktig plassert igjen. Ole Selnæs svingte inn en corner på bakerste stolpe, der den tidligere Strømsgodset-spilleren hadde sluppet unna all markering og kunne plassere ballen i nettet.

Dermed skulle det mye til for at Bulgaria skulle overgå den norske målforskjellen, selv om det var antydning til spenning i de få minuttene bulgarerne ledet før Slovenia utlignet.

Alexander Sørloth kunne lagt på til 3–0 og innkassert verdifull selvtillit før en tøff Premier League-vinter, men trønderen misbrukte to gigantiske muligheter etter at han kom inn i andre omgang: Først leverte han en for veik avslutning fra kort hold, så blåste han ballen over åpent mål etter en retur.

– Det burde ha vært mål. Spisser skal score mål, erkjenner Sørloth overfor den norske pressen i Nikosia.

Det kunne betydd mye for spissen, som er ute i kulden i Crystal Palace og får lite tillit av Lagerbäck, men spiller ingen rolle for Norge. De festet et enda hardere grep om kampen etter at kypriotiske Valentinos Sielis klippet ned Selnæs som bakerste mann.

Vel vitende om at Slovenia fortsatt holdt Bulgaria til 1–1, kunne Lagerbäck – med armene i kors – rolig se spillerne sine kontrollere inn en komfortabel seier som sikrer dem gruppeseieren i Nations League.

– Det kjennes godt, og det er gøy å være med på dette med så mange flotte mannfolk. Det må nytes, det her. Vi er ett steg nærmere, sier Rune Almenning Jarstein til VG.

– Det kjennes utrolig deilig, og det var litt SM-gull-feiring i garderoben, legger Tarik Elyounoussi til overfor VG.

Det er ikke lenge siden han og hans AIK kunne feire svensk seriegull, og mandag lover en ferieklar Elyounoussi å feire til langt på natt. Og han har lovet å nattbade.

– Hvordan er kroppen nå?

– Jeg er helt ferdig, helt kjørt. Jeg har tatt så mange piller, sprøyta inn så mange greier for å bli klar. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle spille disse kampene, men det var verdt det, sier en glad Tarik Elyounoussi.

Et skår i den norske gleden var at Mohamed Elyounoussi ble utvist etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort på tampen av kampen.

Jarstein var svært fornøyd etter seieren: