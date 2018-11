VANLIG SYN: Alexander Søderlund byttes inn for Nicklas Bendtner i kampen mot Bodø/Glimt i siste serierunde. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Nå forstår Søderlund hvorfor han vrakes – blir fulgt av Vålerenga

Nicklas Bendtner (30) vil bli på Lerkendal. Spisskonkurrent Alexander Søderlund (31) mener det for tidlig å si hva det har å si for hans fremtid i klubben. Men han innrømmer at sesongen ikke er blitt som planlagt, og Vålerenga kan gjøre et nytt forsøk på å få ham til Oslo.

RBK-toppscorer Søderlund benkes trolig fra start igjen når trønderne møter Celtic i Europa League i årets siste hjemmekamp torsdag kveld, men en selvkritisk angriper sier han nå forstår hvorfor han vrakes – i motsetning til i vårsesongen, da han følte han leverte på stabilt, sterkt nivå.

– Min form har dalt veldig i løpet av sesongen. Jeg er ikke irritert for at jeg ikke har fått spille siste månedene, sier Søderlund til VG.

– Frustrerende

Situasjonen hans er litt spesiell. Akkurat som Rosenborgs sesong. De har opplevd suksess, men ting har likevel ikke vært helt som man har ønsket.

Søderlund er seriemesterens ligatoppscorer (9 mål) og skjøt laget til ny cupfinale med matchvinnermålet i semifinalen . Men oppsummerer 2018 slik:

– Frustrerende da sesongen startet. Jeg var i meget god form og fikk ikke spille. Men beviste at jeg burde spille. Så har ting innimellom der og nå gjort at jeg ikke har klart å være på nivået jeg var på, innrømmer Søderlund, som har spilt 27 eliteseriekamper denne sesongen – 17 fra start og 10 innhopp med drøyt 60 minutter i snittspilletid per kamp.

Men det har aldri vært noen hemmelighet at Søderlund ble hentet til Lerkendal fra franske Sáint-Etienne i vinter for å erstatte Nicklas Bendtner .

Planen var at angrepsstjernen skulle til VM for Danmark, deretter muligens selges. Men Bendtner fikk aldri russisk «VM-visum» av Danmarks landslagssjef Åge Hareide, og da sommerens overgangsvindu stengte, var Bendtner fortsatt i Trondheim.

Bendtner vil bli

Sånn kan det bli også i 2019. Etter seriegullet ble sikret i Kristiansand, uttalte Nicklas Bendtner at han så for seg å bli i Trondheim også neste sesong (har kontrakt ett år til), og kort tid senere sa agenten Ivan Marko det samme til den danske avisen B.T. at «det ville vært fint for ham (Bendtner) å bli der».

Dessuten må Bendtner oppholde seg 50 dager i København som følge av fengselsdommen , og det er ikke utenkelig at det skjer i perioden etter søndagens cupfinale mot Strømsgodset og utover januar måned.

Da vil mye av soningen skje samtidig som resten av RBK-spillernes ferie – omtrent fem og en halv uke etter siste Europa League-kamp 13. desember.

Har lært av sesongen

Søderlund svarer slik på hva en forlenget trøndertilværelse på Bendtner har å si for ham:

– Jeg kan ikke forholde meg til noe annet. Det jeg har lært av denne sesongen, er at ting ikke går etter helt etter planen. Det er opp til klubben om Nicklas kommer til å være eller ikke. Det får vi bare se på. Akkurat nå er det ingenting som skjer med meg. Overgangsvinduet er ikke åpnet.

– Men orker du en ny sesong der det kan se ut som du er reserve bak Bendtner?

– Hvis jeg skal gjøre det, må jeg være på 100 prosent, på skikkelig nivå igjen. Det kan ikke være sånn som det har vært siste månedene. Jeg har ikke klart å holde det oppe. Det må jeg klare, hvis jeg skal være her videre. Så vet vi ikke hva som skjer med trener her, svarer Søderlund.

– Hvorfor har du ikke vært på «skikkelig nivå» de siste månedene?

– Er nok en kombinasjon av flere ting. Jeg har holdt det gående i over ett og et halvt år uten pause. Så har det vært litt ting jeg ikke vil si så mye om ennå. Men jeg tror ferien nå blir kjærkommen. Da kan man komme seg litt vekk og gjøre egne ting med familien, sier ettbarnsfaren.

Vålerenga følger situasjonen

I sommer kunne flere klubber være interessert i Søderlund. Deriblant Vålerenga. Da klubbens trener Ronny Deila – i dette VG-intervjuet før siste serierunde – åpnet om hvordan Oslo-laget skulle nærme seg toppen, snakket han om å få inn godt fotballvoksne «tøffinger» fra Skandinavia.

Da VG påpekte overfor Vålerenga-sjefen at 31 år gamle Alexander Søderlund fyller de fleste parameterne, svarte han:

– Han har mye av tingene vi snakker om: Fysikk, erfaring, lederskap og er en profil.

Deila bekreftet dessuten at de snakket med Søderlund på sommeren, noe Adresseavisen avslørte i august.

– Da var «hele pakka» for mye for oss. Det kan hende at endrer seg nå. Men per dags dato er det ingenting som er avtalt. På generelt grunnlag følger vi situasjonen både til han og andre spillere rundt om i Norge, sier Vålerenga-treneren nå.

– Det er kjekt at de viser interesse. Men jeg må se om det passer for meg og familien. Jeg er i Norges beste lag nå, påpeker Alexander Søderlund, som har kontrakt med Rosenborg ut 2020.