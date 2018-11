NEDTUR: Fredrikstad og Per-Mathias Høgmo klarte ikke å rykke opp til OBOS-ligaen i år. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Kvalikfiasko for Høgmo og Fredrikstad

FOTBALL 2018-11-10T17:52:16Z

(Fredrikstad-KFUM Oslo 1–1, 1–4 sammenlagt) Fredrikstad var aldri i nærheten av å true KFUM i kvalikkampen til OBOS-ligaen.

Publisert: 10.11.18 18:52 Oppdatert: 10.11.18 19:17

KFUMs lekestue med Fredrikstad på Ekeberg sist helg, hvor det endte 3–0, ble avgjørende.

Fredrikstad har 22 millioner kroner i budsjett. Nesten 20 millioner mer enn «Kåffas» 2,6. Likevel var det Ekeberg-laget som vant fortjent.

Fikk ett mål

Fredrikstads Andreas Aalbu scoret etter slepphendt keeperspill av Knut André Skjærstein ti minutter før slutt.

Samme Skjærstein reddet et langskudd fra Joona Veteli på imponerende vis like etterpå.

Vertene hadde også tre andre gode muligheter ved Veteli, Kjell Rune Sellin og Anas Farah. Men den gamle storheten var et stykke unna «mirakelet» som måtte til.

I stedet ødela gjestenes Håkon Stavrum det som måtte være igjen av håp i Østfold tre minutter før slutt med 1–1. Forarbeidet til Moses Mawa var strålende.

Rundt 2100 supportere måtte dra skuffet fra stadion. Utenom supportergjengen fra Oslo, «Profetene», som jublet i regnet.

Ny playoff for KFUM

Et hinder gjenstår for KFUM Oslo før de er klare for OBOS-liga. De møter laget som ender tredje sist fra OBOS-ligaen til ny playoff.

Før søndagens siste runde ser det ut til å bli Notodden eller Åsane.

Tidligere landslagssjef Høgmo, som fikk en god sluttpakke i NFF, har kontrakt med klubben ut neste sesong .

Mens naboene i Sarpsborg imponerer i Europa, må FFK forberede seg på å møte lokale lag som Kvik Halden og Moss i 2019. FFK var sist i Eliteserien i 2012.

