Stefan Johansen får gjennomgå: – Skal dere begynne med det igjen?

LJUBLJANA (VG) Landslagskaptein Stefan Johansen (27) var rasende på seg selv etter at han ble byttet ut tidlig i andre omgang. På spillerbørsene får midtbanespilleren knallhard medfart.

Nordlendingen får 3 på VGs børs , 2 i Dagbladet og 2 av TV 2s ekspert Jesper Mathisen , som kaller forestillingen mot Slovenia «en av hans svakeste landskamper» og mener Johansen-byttet kom «ikke et sekund for tidlig».

– Det var ikke min beste kamp, så det var greit at jeg ble byttet ut. Jeg var skuffet over egen prestasjon, sier Johansen til VG etter Norges 1–1-kamp mot slovenerne.

– Skjønner du at du får 2-ere og 3-ere på børsen?

– Spillerbørser er jeg litt for gammel til å bry meg om. Det tar jeg bare på strak arm, sier Johansen.

Etter at han ble byttet ut til fordel for Martin Ødegaard i det 57. minutt, tok Johansen flasken sin og kastet den hardt i bakken så vannet sprutet. Kapteinen sier at det ble gjort fordi han var sint på seg selv – ikke på at han ble byttet ut.

– Jeg får liksom ikke utrettet det jeg vil på siste tredjedel, forklarer Johansen om frustrasjonen.

– Føler du nå at plassen din er truet før kampen mot Kypros?

– Åja, skal dere begynne med det igjen? Som jeg har sagt tidligere, tror jeg alle føler seg truet. Dere får skrive det dere vil, jeg henger meg ikke opp i det, sier Johansen, som feiret med en fingergest mot kritikerne etter at plassen hans på laget var et tema før hjemmekampen mot nettopp Kypros tidligere i høst.

– Er det ikke et naturlig spørsmål når du blir byttet ut tidlig i andre omgang?

– Dere får skrive og mene det dere vil. Det går ikke så mye inn på meg. Det er sikkert naturlig det. Jeg har hatt gode kamper og dårlige kamper, i dag var en av de dårlige, sier kaptein Johansen.

Ødegaard leverte et farlig skuddforsøk og skapte noen muligheter på den drøye halvtimen han fikk etter at han erstattet Johansen, som mener unggutten leverte «et positivt innhopp».

– Jeg føler jeg får satt opp en del situasjoner. Det er positivt. Men det var ikke noe sånn kjempebidrag, mener Ødegaard selv etter det som var hans første tellende landskamp på tre år og én dag – den forrige kom i play off-nedturen mot Ungarn i 2015.

– Det er selvfølgelig veldig, veldig deilig å få muligheten igjen. Alltid morsomt å spille for landet sitt, sier Ødegaard til VG.

– Føler du at du viste nok til å kunne kjempe om en startplass på mandag?

– Nei, det skal jeg ikke spekulere i. Jeg synes jeg gjør et helt OK innhopp, kommer litt på ball, får satt opp noen situasjoner, har et bra skudd, men utover det synes jeg ikke det er et kjempeinnhopp, sier 19-åringen.

