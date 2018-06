UNDER PRESS: Kåre Ingebrigtsen forklarer tapet for Tromsø på Alfheim stadion. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Ingebrigtsen om RBK-krisen: – Ingen planer om å gjøre noe voldsomt på markedet

Publisert: 11.06.18 22:53 Oppdatert: 11.06.18 23:58

FOTBALL 2018-06-11T20:53:32Z

TROMSØ (VG) (Tromsø – Rosenborg 2–1) To Rosenborg-tap på rad i ligaen uten at gullet er sikret har ikke skjedd på fire år. Trener Kåre Ingebrigtsen (52) kjenner presset – men har ingen umiddelbare planer om å forsterke laget.

– Vi må få det til med den gjengen som er her, sier Kåre Ingebrigtsen .

På spørsmål fra VG om hvordan han skal «få fart på Rosenborg igjen» er det ikke nye spillere han kommer til å mase om overfor RBK-styret når han landet i Trondheim tirsdag formiddag.

–Det viktigste er å få satt en 11-er som kan spille sammen og skape relasjoner over tid. Det er det viktigste for oss nå, sier Kåre Ingebrigtsen.

– Så du vil ikke at RBK skal kaste seg ut på markedet nå for å kjøpe spillere i sommervinduet?

– Nei, vi han ingen planer om å gjøre noe voldsomt på markedet, svarer Ingebrigtsen.

Han benekter at det er snakk om «krisemøter» på Lerkendal etter to tap på rad – 1–2 mot Brann for to uker siden – og samme resultat mot Tromsø mandag kveld.

– Nei, nå skal vi ta en uke ferie, sier Ingebrigtsen, og avviser å svare på spørsmål om hvor han har tenkt seg kommende uke.

Det hører for øvrig med til sjeldenheten at de seiersvante trønderne taper to kamper på rad i seriesammenheng mens de fortsatt kjemper om ligatittelen. Sist det skjedde var i 2014. Da røk de mot Molde og Stabæk.

Med null poeng i nord er serieleder Brann syv poeng foran etter 13 serierunder.

– Det får vi ikke gjort noe med. Vi må gjøre noe med prestasjonen vår. Det er langt viktigere enn å se på tabellen. Vi hadde muligheten til å ta med oss tre poeng mot Tromsø, men den muligheten valgte vi bort, sier Ingebrigtsen.

Han var åpenbart skuffet. Det vanlige smilet var overhodet ikke der. Alvoret har tatt RBK-treneren. Men han kjefter ikke, medgir han overfor VG, der han blir intervjuet i kjelleren på Alfheim stadion i den kalde og grå mandagskvelden.

–Det nytter ikke å gå inn der å kjefte, men det er klart vi er skuffet. Men for min egen del føles det ikke ekkelt å komme hjem til Trondheim, sier Ingebrigtsen.

Nicklas Bendtner fikk 13 minutter som innbytter i går. Den danske RBK-spissen som ble vraket til VM av landslagstrener Åge Hareide hadde åpenbart ikke lyst til å snakke. Sannsynligvis visste han hva spørsmålene kom til å dreie seg om.

Mens hans landslagskamerater tok inn på luksusresorten i russiske Anapa ved Svartehavet – hvor de har fri bar, spesialsydde madrasser og egne sikkerhetsvakter – stakk Bendtner ut av Alfheim i hettegenser og øreklokker.

At både Bendtner og Mike Jensen ikke fikk VM-tur føler ikke Ingebrigtsen er hans bord.

– Jeg legger meg ikke bort i uttaket til Danmark. Åge Hareide har god kontroll på de danske spillerne. Jeg ønsker bare Åge lykke til i VM, sier Ingebrigtsen.

Morten Gamst Pedersen var kampens bestemann – synes VG – og den tidligere Premier League-spilleren som ble vraket av Ingebrigtsen i RBK i 2016 storkoste seg.

– La gå at RBK la litt trykk på oss i 2. omgang, men det var vi som hadde de største sjansene, og det fineste spillet, sier Morten Gamst Pedersen.

At RBK halter nå mener han har sin årsak.

– De har mistet råskapen. Men noe av det samme skjedde i fjor. Jeg tror det bare er små justeringer som skal til før de kommer som en kanonkule på høsten, sier Gamst Pedersen.

RBK-kaptein Tore Reginiussen erkjenner følgende: – Akkurat nå savner vi de bevegelsene som vi har vært kjent for tidligere. Det flyter ikke bra nok akkurat nå. Men vi må beholde roen, selv om vi er blitt hengende bakpå.

Eurosport Norges fotballekspert, Bengt Eriksen så Tromsø-RBK «live», og synes maskineriet til trønderne går for sakte.

– Det går litt for mye på tvers, og så går det litt for sakte fremover. Og litt urytmisk. Du får ikke høyt nok balltempo med dårlige bevegelser. I tillegg gjør de en del innleggsfeil, sier Bengt Eriksen.

– Er det riktig av RBK å reise på ferie etter to ligatap på rad?

– Det må være veldig fortærende, for det er nok en gjeng her som har litt dårlig smak i munnen når de skal på ferie. De hadde muligheten til å kappe inn på forspranget til Brann. I stedet har det økt med ett poeng etter denne runden, sier Bengt Eriksen.