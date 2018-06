PÅ VM-JAKT: Guro Reiten, her i aksjon i VM-kvalifiseringskampen mot Slovakia i september, er i scoringsform før kampene mot Irland. Foto: Bjørn S. Delebekk

Storklubber ute etter Reiten – LSK krever millionbeløp

Publisert: 08.06.18 11:03

Guro Reiten (23) har banket inn mål for LSK Kvinner. Med godt spill i de viktige VM-kvalifiseringskampene mot Irland kan interessen for stjernespissen eskalere.

Akkurat nå er det riktignok landslaget og VM-drømmen som gjelder for Reiten og fotballjentene. I kveld er det bortekamp i Dublin mot Irland - allerede tirsdag har Norge hjemmekamp mot samme nasjon i Stavanger.

– Det er ekstremt viktig å vinne de to neste kampene. Vi ønsker å spille i VM, og da må vi nesten vinne gruppen. Nåløyet er så trangt gjennom playoffen, sier Reiten til VG på telefon fra Dublin.

Før dobbeltkampene mot Irland ligger Norge henholdsvis ett poeng bak irene, og fire poeng bak gruppeleder Nederland, med én kamp mindre spilt enn begge. Gruppeseier gir direktebillett til VM i Frankrike enste sommer, annenplassen får mulighet gjennom playoff.

Scoringstrøbbel

Toppseriens toppscorer blir tillagt mye av målansvaret i et Norge-lag, der angriperne har slitt noe med effektiviteten i det siste. De tre angriperne til landslagstrener Martin Sjögren mot Irland - Isabell Herlovsen, Elise Thorsnes og Lisa-Marie Karlseng Utland - trenger alle fem seriekamper per scoring, ifølge NRK .

Reiten har 12 mål på ti seriekamper så langt. Men hun har forskjellige roller på klubb- og landslag, og tar scoringspresset med stor ro.

– Jeg ønsker bare å bidra offensivt. Om jeg scorer mål eller er nest sist er ikke så viktig og jeg vet at hvis de får sjansen, kommer det til å bli mål, sier Reiten og bekrefter i samme slengen at Caroline Graham Hansen er kampklar – tross en operasjon i fingeren tidligere denne uken.

Landslagstrenernes seiersprosent Kvinnetrener Martin Sjögren : 10–2–10. Seiersprosent: 45,5. Kvalifiseringskamper: 4–2–7. Seiersprosent: 30,8. Herretrener Lars Lagerback : 7–2–4. Seiersprosent: 53,8. Kvalifiseringskamper: 3–1–2: Seiersprosent: 50.

Best i «tier-rollen»

Reiten står med beskjedne fire landslagsmål på 25 kamper, men der har hun stort sett spilt kant. På klubblaget har hun herjet i «tierrollen». Reiten blir lagt merke til internasjonalt, og oppgjørene mot Irland kan bli avgjørende for mer enn VM-billetten.

– Det er flere klubber i den hardtsatsende engelske ligaen som har vist sin interesse. Og Barcelona har også blitt nevnt, Riiser LSK-trener Hege Riise til VG og understreker at det er vanskelig å ta stilling til interessen før det blir mer konkret.

Hun tror at mangelen på konkrete tilbud delvis kan forklares med at Reiten så kategorisk har sagt at hun skal bli i Lillestrøm. Reiten har tidligere sagt til Nettavisen at hun «vet hun kan ta steg i Lillestrøm» tross massiv interesse og derfor signerte en kontrakt ut 2019. Riise tror imidlertid at hennes stjernespiller ikke kommer til å fullføre denne.

– Jeg har alltid drømt om å spille i utlandet og alt det der, men jeg vil ikke sammenligne med med «Caro» og Ada. Tidspunktet må være rett for meg, og klubben må vise at de virkelig har lyst til å satse på meg. Så langt har det ikke vært noen som har oppfylt disse kravene, sier Reiten og vedgår gledelig at hun er litt kresen.

23 år gamle Reiten har etablert seg som en av Toppseriens beste spillere. Hun scoret 19 mål på 25 kamper i Toppserien forrige sesong, og har så langt 12 mål på ti kamper denne sesongen.

Hun har foreløpig valgt å ikke ta steget til det store utlandet. Det står i sterk kontrast til jevnaldrende stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen, som tok steget ut tidlig og har etablert seg i toppen av Europa.

Blir dyr

Riise er også klar på at LSK Kvinner skal ha en solid sum for å la spilleren gå i kontraktstiden.

– Hvor mye må dere ha for å slippe henne før kontrakten går ut?

– Mer enn for Isabell Herlovsen, som gikk for 600.000 kroner.

– Altså en million, halvannen?

– Ja, rundt der. En og en halv million høres riktig ut, sier Riise.

Ikke et blaff

Reiten er også opptatt av at hennes nåværende klubb skal være fornøyd med en eventuell overgang. Hun forklarer sin lojalitet til Lillestrøm med at hun ønsket å bevise at fjorårets gjennombruddssesong ikke bare var et blaff.

– Jeg har kontrakt ut 2019, men er åpen for at det kan dukke opp noe spennende innen den tid, sier Reiten.

– Du kommer ikke til å ta en Tom Lund og bli i Lillestrøm resten av karrieren?

– Nei, det kommer jeg nok ikke til å gjøre, sier Reiten som har vunnet «The Double» to sesonger på rad med LSK Kvinner - som også vant «The Double» i 2015 da Reiten fortsatt var i Trondheims-Ørn.

PS! Kampen starter klokken 18.30. NRK har rettighetene, men får grunnet produksjonen i Dublin kun anledning til å vise kampen på nett-TV.