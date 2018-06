PÅ BEDRINGENS VEI: Sir Alex Ferguson, her fra et besøk i Oslo i 2016. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Ferguson skal være skrevet ut av sykehus

Publisert: 02.06.18 10:38

FOTBALL 2018-06-02T08:38:23Z

Den tidligere Manchester United-treneren Sir Alex Ferguson (76) er på bedringens vei etter hjerneblødningen han fikk for én måned siden.

Det var i starten av mai at skotten ble lagt inn på sykehus og operert for hjerneblødning .

Nå hevder britiske The Sun at 76-åringen er dratt hjem for å fortsette rehabiliteringsprosessen sammen med sine kjære.

Ifølge kilder avisen har snakket med ønsker Ferguson å være til stede på klubbens første kamper på Old Trafford i august.

De første prognosene virket lovende for trenerlegenden. Ferguson kunne sitte oppreist og snakke . Et par dager senere var han ute av intensivavdelingen – og takket familien for støtten .

Fotballverden var først i sjokk da nyheten om hjerneblødningen kom brått. Han mottok blant annet støtteerklæringer fra spillere som Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David Beckham, Ryan Giggs og Ole Gunnar Solskjær – og fra rivalene Manchester City og Arsenal.

– Jeg sendte en privat melding til sjefen og ikke i sosiale medier, uttalte Solskjær til VG.

Skotten har vunnet det meste som er å vinne som trener med Manchester United . 13 Premier League , to Champions League og fem FA-cuper. I løpet av 1214 kamper for de røde djevlene ble det 754 seiere.

Og nå ser Ferguson ut til å vinne også sin viktigste kamp.