PÅ JOBB: Eirik Horneland tegner og forteller til VG, på kontoret sitt i FK Haugesund. Foto: Knut Espen Svegaarden

Horneland: – La generasjonene spille sammen

Publisert: 29.05.18 12:09

FOTBALL 2018-05-29T10:09:20Z

HAUGESUND (VG) – La generasjonene spille sammen på landslag, behold dem der, ikke flytt spillere opp i alderstrinn. Vi kan ha litt bedre tid i landslagskjeden …

Eirik Horneland har jobbet både med aldersbestemte landslag og i klubbfotballen. FK Haugesund -treneren tror det viktigste for norsk fotball er å nå sluttspill for aldersbestemte landslag, det er da du får den erfaringen du trenger for å ta steget helt opp, det er med sluttspill du ser hva som skal til.

Og da må du beholde spillerne på sitt alderstrinn hele veien, ikke splitte opp årganger. Mener Eirik Horneland.

Han hadde ansvaret for spillere født 1996, 1997 – og den sterke 1998-årgangen, med Kristoffer Ajer, Martin Ødegaard, Sander Berge og Rafik Zekhnini, for å nevne de mest profilerte. Men denne gjengen fikk sjelden spilt mye sammen, fordi flere av dem ble flyttet ut og opp fra sin egen aldersgruppe.

– Jeg husker vi spilte mot England i fjor vinter, med 1998-gjengen. Tom Davies spilte på det laget, enda han allerede hadde ganske mange A-kamper for Everton. Men han spilte likevel på U-18-landslaget, ikke U-21, for eksempel. Jeg tror på å beholde grupper samlet, lengst mulig. Ikke splitte, sier Horneland.

Men det var nettopp det som ble gjort med Norges 98-årgang, som det ble gjort med de født 1996 også. Og dermed ble det heller ikke noe sluttspill på noen av de generasjonene. Horneland tror det bør tas, og kanskje er tatt, lærdom av dette nå.

– Se på 1999-generasjonen nå, de er i sluttspill. De har fått jobbe i fred med den gjengen. Jeg tror mest på å beholde årgangene samlet, den beste oppskriften for å oppnå sluttspill, noe som bør være prioritering nummer en i norsk fotball – for å få et best mulig A-landslag, mener Horneland der vi sitter på kontoret hans på Haugesund stadion.

Han ser at noe er på gang i norsk fotball, han tror på Lars Lagerbäck, han mener at det felles løftet norsk fotball har tatt de siste årene, ved satsing på unge spillere, landslagsskolen, trenerløftet og akademi-satsingen, nå ser ut til å få resultater.

– Nå har vi også et spennende A-landslag.

Han har klare meninger om norsk fotball. Han har omtrent lagt ned forbud mot fellesmøter i FK Haugesund, det eksisterer knapt. Ikke bruker han tid på å vise så mye video heller. Horneland tar samtaler med enkeltspillere på feltet, bruker tiden der, prater mye med dem, ser etter glød og innstilling i øynene deres.

Eirik Horneland har gjort det samme hjemme, med sine to sønner. Så ekstremt har det vært at kona, som er terapeut, synes mannen «er gal».

– Hun sier så … haha … men jeg er ekstrem, er opptatt av kravsetting og selvstendighet. Kanskje litt gammeldagse rammer, men lidenskap og krav må være der, ellers kommer du ingen vei.

Som sjef for aldersbestemte landslag, forteller Horneland at han fikk «mange rare forfall». Han ser at du «ikke må bli god i Norge», siden du alltid har noe annet å falle tilbake på. Horneland nevner Nikola Djurdjic som mot-eksemplet, da han spilte i FK Haugesund.

– Han stilte krav, han var aldri fornøyd, han gikk foran. Det var han som sa at «nå er det på tide at vi går for medalje.» Nå fikk vi ikke det mens han var her, men det var mye hans fortjeneste at vi klarte det. Han hadde mentaliteten, akkurat det jeg mener er det viktigste for å lykkes. Du må ha den rette mentaliteten, mener Horneland.

På klubblaget, i FK Haugesund, kan ikke «landslags-metoden» brukes for å få opp lokale spillere. Men igjen: De leter etter den rette mentaliteten.

– De aller beste yngste, de skal rett opp på A-laget. Det har vi gjort med Per Kristian Bråtveit, med Joakim Våge Nilsen, med Christian Grindheim og med Kristoffer Haraldseid, for å nevne noen. Så har du spillere som har talent, der du ser at det er noe, men som må gå en liten omvei, som vi gjorde med Alexander Søderlund, med Aleksander Stølås, med Torbjørn Kallevåg, for eksempel.

Horneland har selvsagt en drøm om å få samlet alle haugesundere i et lag, men ser at det trolig blir vanskelig.

– Drømmen hadde vært om vi fikk hjem Eirik Ulland Andersen, Håvard Nordtveit, Alexander Søderlund og Martin Samuelsen, mikset med Grindheim, Våge Nilsen og de andre vi har her, pluss noen gode utlendinger. Det hadde vært det ideelle, sier Horneland – som startet med fem lokale spillere mot Rosenborg mandag.