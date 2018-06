VGs oddstips: Spillene du trenger før VM-festen

Publisert: 14.06.18 12:58

Rolf Brown

Publisert: 14.06.18 12:58

FOTBALL 2018-06-14T10:58:46Z

Fotball-VM er høytid for oddsspill. VG har plukket ut noen anbefalte objekter før avspark i Russland.

Torsdag klokken 17.00 braker det løs når Russland og Saudi-Arabia møtes til åpningskamp. Den kampen tror vi ender uavgjort, et spill som gir 4,00 i odds, men vi har ikke bare tips til enkeltkamper å tilby.

Sjekk Tipster for ferske oddstips gjennom hele VM!

Før mesterskapet har vi nemlig samlet det vi mener er de beste langtidsspillene i VM. Her er våre utvalgte objekter:

Belgia ryker ut i kvartfinalen

Belgia har et råsterk lag på papiret, med navn som Eden Hazard, Thibaut Courtois og Romelu Lukaku. De er favoritter til å vinne gruppe G foran England, Tunisia og Panama. Vi tror de innfrir forventningene. I åttedelsfinalen er det grunn til å tro at de dermed vil møte Polen, som også skal være en utfordring innenfor rekkevidde. Men i kvartfinalen blir det vanskelig. Der møter de trolig enten Tyskland eller Brasil, som regnes som mesterskapets to største favoritter. Og da tror vi Belgia har lite å stille opp med.

Vi spiller at Belgia ryker ut i kvartfinalen. Det gir 3,25 i odds.

Brasil vinner

Vi tror Brasil vinner VM. Tre lag skiller seg ut som de største favorittene: Neymar & Co, Tyskland og Spania. Vi synes Brasil fremstår som det mest solide laget av de tre. Spanias vinnersjanser må sies å være lavere etter Julen Lopetegui-sjokket, og en regjerende mester vinner «aldri», så det er dårlig nytt for Tyskland. Brasil, på sin side, leverte en kruttsterk kvalifisering, har få eller ingen svakheter, og superstjernen Neymar ser ut til å være i gullform.

Spillet kan du sette her til 5,00 i odds.

Lukaku toppscorer fra Premier League

Romelu Lukaku scoret flest mål for Manchester United (16) i sesongen som var – hvilket var sjetteplass i Premier League. I selve VM-kvaliken scoret Belgia 43 mål – hvilket var flest i Europa sammen med Tyskland. Vi tror de har vært heldige med den innledende gruppen med England, Panama og Tunisia. Store deler av troppen spiller for europeiske topplag, og vet hva som forventes på dette nivået. Til slutt: Lukaku er stor og fysisk sterk, god på hodet og farlig når han er rettvendt. På sine ni siste landskamper har Lukaku scoret 13 ganger.

Vi tror han scorer flere enn Harry Kane, Mohamed Salah og resten av Premier League-spillerne i VM. Det gir 7,00 i odds.

Cavani blir toppscorer

Vårt toppscorer-tips går til Edinson Cavani. PSG-stjernen er et godt stykke unna å være favoritt til å vinne gullstøvelen: Messi (9,00), Griezmann (11,00) og Neymar (11,00) topper listen over oddsfavoritter. Men med en odds på hele 24,00 fremstår Cavani som et svært spennende spill. Han har scoret 40 mål på 47 kamper for PSG denne sesongen, og scoret 49 på 50 forrige sesong. Nå skal han skyte et sterkt Uruguay-lag til suksess i Russland. Vi tror han kommer til å bøtte inn scoringer, særlig med tanke på det gunstige gruppespillet mot Egypt, Russland og Saudi-Arabia. Deretter møter de trolig Portugal og Frankrike – to lag de skal ha muligheter til å slå.

Spill her til 24,00 i odds!

Australia tar null poeng

Vi tror Australia står igjen med en smultring i poengprotokollen etter VM. «Socceroos»-troppen ser ut som deres svakeste på svært lenge, de endte bak blant andre Saudi-Arabia i kvalifiseringen og klarte så vidt å slå Syria i playoff, og trener Ange Postecoglou gikk av etter det, så forbundet måtte finne en erstatter i Bert van Marwijk. Nå møter de en svært tøff gruppe: Frankrike, Peru og Danmark er alle rangert blant de 12 øverste lagene på FIFA-rankingen, og vi tror alle tre klarer å slå et svakt Australia.

Spillet gir 4,50 i odds. Sett det her!

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.