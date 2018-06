VM-ekspert om Spania-sjokket: – En av de mest dramatiske avgjørelsene i VM-historien

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Jonas Wikborg

Publisert: 13.06.18 12:42 Oppdatert: 13.06.18 13:19

FOTBALL 2018-06-13T10:42:34Z

Spania-sjefens avgang sjokkerer fotballverdenen bare to dager før lagets VM-åpning mot Portugal.

– Dette er på linje med at en av de største profilene i VM hadde blitt tatt i doping. Det er noe man overhode ikke hadde sett komme. Det er helt vilt, sier Jesper Mathisen, som er på plass i Russland i rollen som VM-ekspert for TV 2.

– En av de mest dramatiske avgjørelsene i VM-historien, sier VGs journalist på internasjonal fotball, Trond Johannessen, som selv skal til Russland under mesterskapet.

– Skrur du klokken 24 timer tilbake, ante man fred og ingen fare. Plutselig kom det en pressemelding fra Real Madrid, og før man visste ordet av det, var Spania uten trener rett før VM. Dette er noe som kommer til å ha et eget kapittel i historiebøkene om spansk fotball om 100 år, sier Petter Veland, som har fulgt spansk fotball i en årrekke.

Tidslinje 7. juni: Spania ankommer Krasnodar, der de skal lade opp til VM i Russland. 9. juni: Julen Lopetegui leder Spania til seier i VM-generalprøven mot Tunisia. Han statistikk med landslaget er 14–6–0, og Spania er i rute til sommerens VM. 12. juni: Nærmest ut av det blå annonserer Real Madrid sin nye trener: Julen Lopetegui skal overta hovedstadslaget etter at han har gjort sitt med Spania i VM. 13. juni klokken 10.30: Fullt kaos i den spanske leiren. Pressekonferansen som skulle begynne 10.30 utsettes én time. 13. juni klokken 11.30: Ingen har dukket opp på pressekonferansen. Den utsettes ytterligere. 13. juni klokken 12.01: Ytterligere en halvtime forsinket dukker president i Det spanske fotballforbundet, Luis Rubiales, opp. Lopetegui er ikke å se, og sekunder senere bekrefter Rubiales at Spania står uten landslagssjef. 14. juni klokken 17.00: VM sparkes i gang, Russland tar imot Saudi-Arabia i åpningskampen. 15. juni klokken 20.00: Spania VM-åpner mot Portugal. Iran og Marokko er de to andre lagene i gruppen.

De snakker om Julen Lopeteguis avgang som spansk landslagssjef . Mannen med 14 seirer, seks uavgjort og null (!) tap ble sparket bare én dag før VM braker løs.

Bakgrunnen er at han forhandlet frem en kontrakt med Real Madrid under VM-forberedelsene, og at dette ble offentliggjort tre dager før mesterskapet.

Spanias fotballpresident Luis Rubiales fortalte på onsdagens pressekonferanse at han ikke kjente til forhandlingene med Real Madrid. Han skal ha fått beskjeden fem minutter før Real Madrids pressemelding.

– Slik jeg tolker avgjørelsen og ser hva han (Lopetegui) har sagt, så er respekt et nøkkelord. Det handler om at Real Madrid ikke kan gjøre som de vil fordi de «eier» spansk fotball. Det spanske fotballforbundet synes det er viktigere å markere at de ikke kan køddes med enn å ta et VM-gull. Det handler om å sette seg i respekt, sier Johannessen.

– Jeg tror Luis Ruibiales (sjef for Det spanske fotballforbundet) følte at han ikke hadde noe valg. Han kom inn som president i forbundet for tre uker siden nettopp på å renske opp i systemet og at ingen skulle settes høyere enn forbundet. Han følte at dersom han fortsatt skulle ha legitimitet, så måtte han gjøre det, sier Veland.

På tross av det smått salige kaoset, mener både Veland og Johannessen det er for tidlig å avfeie VM-gullsjansene til Spania.

– Alle tips om at Spania vinner VM kan ikke dyttes under teppet. Det er mulig sjansene blir noe mindre, det som har skjedd er selvfølgelig negativt, men Spania er så gode at jeg ikke tror det blir helt krise. Spillerne er såpass rutinerte. De vet at de er der for å kjempe for Spania, sier VGs ekspert.

– Kampen mot Portugal på fredag har alltid vært viktig, men nå har betydningen økt. Et dårlig resultat der, og så kommer «alle» til å skylde på situasjonen, sier Veland.

Det var altså forbundspresident Rubiales som tok den endelige beslutningen om å la Lopetegui gå. Det selv om flere sentrale spillere, med Sergio Ramos og Andrés Iniesta i spissen, skal ha ytret et ønske om å beholde Lopetegui.

– Det er helt uvirkelig at en av de største favorittene opptrer på denne måten før den første og viktigste kampen i gruppespillet i VM. Presidenten i forbundet sier at han ikke har kjent til fremgangsmåten, og det kan forstås, men det er samtidig merkelig å ta en sånn avgjørelse hvis spillerne har sagt at det ikke påvirker dem, sier Mathisen.