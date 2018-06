GIKK I FRONT: Iver Fossum og Kristoffer Vassbakk Ajer (til venstre) var to av Norges beste mot Island. Her går duoen ut på Laugardalsvöllur lørdag med Sigurd Rosted bak til høyre. Foto: Trond Tandberg / Getty Images Europe

Lagerbäcks nye løpsmaskin: – Så ut som han hadde spilt 30 landskamper

Publisert: 04.06.18 13:08 Oppdatert: 04.06.18 14:00

FOTBALL 2018-06-04T11:08:54Z

REYKJAVIK (VG) Det tok tid å overbevise både klubbtreneren og landslagssjefen. Men Iver Fossum (21) løp til han ble umulig å overse.

Blant målfarlige spisser , geniale bytter , en ruvende Kristoffer Vassbakk Ajer og snuoperasjonen som skapte bortebragden på Island kunne den norske landslagsledelsen føre opp enda en pluss etter oppholdet i et sommerkjølig Reykjavik: Iver Fossums første landslagsstart.

– Det så ut som han hadde spilt 30 landskamper. Trygg med ballen, løper, mye og dekker rom, attesterer landslagskaptein Stefan Johansen til VG om sin tidligere Strømsgodset-kompis.

– Større potensial enn vi trodde

– Jo mer jeg har lært å kjenne ham, har jeg sagt at han har større potensial enn det vi trodde tidligere. Han har ikke hatt så mye tid med oss, men er «klokkeren» i spilleforståelsen, har naturlig teknikk, løper mye og er rask. En skikkelig bra spiller, sier Lars Lagerbäck – den første norske landslagssjefen siden Åge Hareide i sine første kamper i 2004 som har åpnet landslagsåret med tre strake seirer.

Det er også langt mellom nordmenn som spiller jevnlig sentralt på midtbanen i Bundesliga. Men Iver Fossum gjør det.

Og du finner ingen spillere i klubben hans Hannover som har matchet 21-åringen fra Buskerud på høyeste antall løpte metere i enkeltkamper denne sesongen. I tre kamper var han over 13 kilometer totalt – plass én, to og tre på klubbens interne rankingliste.

– Noen veldig bra forklaring har jeg ikke. Men jeg har alltid likt å løpe og den har blitt bra etter hvert, sier Fossum om sin egen kapasitet.

På tribunen

Han har kun drevet med fotball, aldri rene utholdenhetsidretter, og da han ble plassert på tribunen da Bundesliga-sesongen startet for nyopprykkede Hannover, skjønte han hva han måtte gjøre: Løpe mer, trene mer på egenhånd, være i toppform når sjansen om spilletid kom.

Litt som med landslagssjef Lagerbäck, brukte Hannover-trener André Breitenreiter noe tid på å se potensialet til Fossum. Nå omtaler Breitenreiter Fossum som «en enestående fotballspiller».

– Ikke godt å si hva som skjedde. Det startet trått, men jeg trente hardt hele høsten og etter jul har det vært en stor opptur. Etter jul har jeg spilt nesten alt i Bundesliga, sier Iver Fossum.

– Må man se både én og to ganger på Iver Fossum for å forstå at han er bra?

– Godt spørsmål! Jeg prøver bare å gjøre mitt beste, forhåpentligvis ser folk at jeg er en god spiller. Om de må se én eller to ganger før de skjønner det, får være det samme, så lenge de ser to ganger, smiler 21-åringen – som mot Island imponerte med sugende løp (også på overtid), tunnelpasninger, smarte valg med ballen og ved å være involvert i sjanser:

Både på 1–0 og før Tarik Elyounoussis feilaktig annullerte scoring (ville gitt 2–1) var Iver Fossum arkitekt.

Fikk håndballprofil som «storebror»

Han har avsluttet sin tredje sesong i Hannover (nummer 13 i Bundesliga), der han har kontrakt i ytterligere to år.

Fossum flyttet dit alene som 19-åring, men fikk rask kontakt med en annen ballspiller i samme by – nemlig håndballproffen Joakim Hykkerud (32).

Den ti år eldre strekspillerbamsen til håndballandslaget var da i TSG Hannover-Burgdorf og tok seg litt ekstra av den ferske tysklandsborgeren Fossum.

– Han ble viktig for meg. Vi var mye sammen. En veldig god kompis og nesten en storebror. Meget morsom, sier Iver Fossum.

Hykkerud forteller om litt bistand med språket, mange felles middager og noen 17. mai-feiringer – før han reiste hjem fra utenlandslivet for å spille i Drammen. Men duoen møtes og snakkes stadig.

Nå gleder håndballprofilen seg over fremgangen i Hannover og landslagsplassen til Fossum.

– Han var bare tålmodig og lojal, klaget aldri, trener masse og gjør jobben hundre prosent hele tiden. Det fikk han belønning for og personlig synes jeg han var en av de beste spillerne til Hannover da han kom på laget, sier Joakim Hykkerud.