NY REAL MADRID-TRENER: Julen Lopertegui blir Real Madrid-trener.

Spanias landslagssjef ny Real Madrid-trener: – Meget overraskende

Publisert: 12.06.18 17:29 Oppdatert: 12.06.18 18:07

Spanias landslagssjef Julen Lopetegui (51) erstatter Zinedine Zidane (45) som trener i Real Madrid. Ansettelsen kom som en stor overraskelse for La Liga-ekspert Petter Veland.

– Dette kom meget overraskende. Førstevalget var helt opplagt Mauricio Pochettino, men der var det klare indikasjoner på at den prosessen ville ta veldig lang tid - hvis det i det hele tatt var gjennomførbart å få ham fra Tottenham, sier Veland til VG.

– Det har jo vært rykter om andre trenere som Joachim Löw, Jürgen Klopp og Massimiliano Allegri, men ingen av de spanske storavisene har nevnt Lopetegui. Det er lett å forstå at han føler seg fristet, og han møter mye mer forståelse for valget i det spanske fotballforbundet og blant spanske spillere, mener Veland.

Nå har den tidligere keeperen altså signert en treårskontrakt med Real Madrid. Det bekreftet den spanske hovedstadsklubben i en pressemelding tirsdag.

Spania starter VM med kamp mot nabolandet Portugal fredag. De er også i gruppe med Iran og Marokko.

Zidane valgte nylig å trekke seg som Real-trener etter å ha ført Cristiano Ronaldo & co til den tredje strake mesterligatriumfen.

– Lopetegui har jo ingen erfaring som klubbtrener, og dette blir en ganske annerledes jobb. Men han har seks Real-spillere i den spanske troppen og er veldig godt kjent med ligaen. Så spørs det hvordan han håndterer de store stjernene i det daglige, mener Veland.

Franske Zidane var Real-trener i to og et halvt år. Han rakk å føre storklubben til tre mesterligatriumfer, én ligatittel og to VM-titler for klubblag.

Lopetegui har tidligere hatt treneransvaret for blant andre den portugisiske storklubben Porto.

Ellers har han gått «trener-skolen» hos det spanske fotballforbundet, han har vært U19, U20 og U21-sjef fra 2010 til 2014. Etter to år i Porto overtok han altså som trener for det spanske a-landslaget i 2016.

51-åringen, som leder Spania i sommerens VM-sluttspill, blir altså suksessfulle Zidanes erstatter.

– Hva tror du dette har å si for Cristiano Ronaldos fremtid i Real Madrid?

– Det er vanskelig å si. Han kjenner jo ikke Ronaldo, men sistnevnte vet jo godt hvor mye det spanske landslaget betyr for nasjonen og at en landslagstrener for Spania selvfølgelig holder meget høyt nivå. Det blir spennende å se hvordan prosessen blir fremover for spillere som Ronaldo, Gareth Bale og Karim Benzema, sier Veland.

Lopetegui og Spania møter altså Portugal og Cristiano Ronaldo i VM-oppgjøret førstkommende fredag.

– Han har i alle fall sørget for et ekstra press på seg selv, og ekstra oppmerksomhet rundt sin egen trenerjobb i mesterskapet. Hvis han allerede nå har begynt å tenke bittelitt på Real-jobben som venter, så er det i alle fall ikke positivt for Spania. Det blir spennende å se, avslutter Veland.