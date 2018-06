RBK-TOPPER I GULLRUS: Trener Kåre Ingebrigtsen sammen med styreleder Ivar Koteng, her fra seriekampen mot Bodø/Glimt i 2016 på Lerkendal. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

RBK-topp innrømmer svikt etter tre gull

Publisert: 12.06.18 22:30

Rosenborg-styrelder Ivar Koteng har brukt «tid i dusjen» på å reflektere over lagets 13 første kamper. Der har han kommet til én viktig erkjennelse.

Det er på spørsmål om hva han tenker rundt det Adressa-kommentator Birger Løfaldli skriver tirsdag at Koteng letter på sløret .

Løfaldli melder at det nå er «alvor» for Kåre Ingebrigtsen og at RBK-treneren «kan glemme å få arbeidsro» etter tapet for Tromsø mandag. Kommentatoren mener også at det ut fra forutsetningene ikke skulle vært mulig for Rosenborg å ligge bak Ranheim på tabellen på dette tidspunktet.

Koteng innleder med å si at det Ranheim får til ikke kan bekymre Trøndelags største fotballklubb.

– Det som bekymrer oss er at vi ikke leverer sportslig. Historisk er det ikke lett å vinne fire på rad. Går man tilbake i historien har ikke mange lag klart det. Det kan ha å gjøre med psykologiske ting sikkert. Og jeg burde vært flink til å få folk mer på tærne fra desember og utover. Det må jeg ta selvkritikk på, sier han til VG, og har rett i det første i sitt resonnement.

Med unntak av Rosenborgs Eggen-epoke (13) har kun Viking klart å vinne fire seriemesterskap på rad (1972–1975) siden toppdivisjonen fant sin nåværende form i 1963.

Når VG likevel spør om det er hans jobb som styreleder å holde sportslig apparat på tærne, svarer han «ja, selvfølgelig, jeg er ikke valgt for å gå rundt og sole meg».

– Vi var for slappe

Det er et halvt døgn siden han så trønderne gå av banen med 1-2-tap i sekken borte mot Tromsø. Det er deres andre strake tap. Rosenborg står med 24 poeng på 13 kamper. Det holder foreløpig til en tredjeplass bak Ranheim på andre. Opp til Brann på tabelltopp er det nå syv poeng.

– Hva er det du angrer på at du ikke fulgte opp?

– Det er at man passer på at folk er på tærne. At opplegget for sesongen er bra nok, at hvis noen blir slitne og lei så pusher vi dem opp. Vi var for slappe de første to-tre månedene i år. Det får vi kanskje svi for nå. Dette er noen tanker man gjør seg. Men at Ranheim gjør det bra er ikke en del av problemet, men heller en fornøyelse.

– Du sier dere var for slappe i to-tre måneder, er det noe dere har evaluert nå i etterkant?

– Nei, det er noen enkle betraktninger, sier Koteng - gjentar at han i den kritiske refleksjonen må starte med seg selv og at disse tankene er «noe han har gjort i dusjen».

– Konkret, hva var det dere skulle gjort annerledes?

– Det vet vi ikke. Vi har satt i gang planleggingen for neste sesong allerede. Da passer vi på at vi gjør gode evalueringer og kommer rett ut fra hoppkanten neste sesong.

– Ekspert Joacim Jonsson sier til VG at spillerne ser mette ut. Er det en observasjon du er enig eller uenig i?

– Det er kanskje sånn at når man vinner tre ganger på rad, da er det en fare for at man slipper seg ned. Om man er mett eller ikke, det vet jeg ikke. Men vi vil vinne mer.

Fornøyd

Koteng sier at han prøver å bidra til at folk får gode arbeidsforhold og god støtte i den situasjonen klubben befinner seg i. Den er naturligvis langt unna skremmende, understreker styrelederen, men han erkjenner også spillet er langt unna forventningene.

Et Trøndelag som er flasket opp med offensiv fotball i 90 minutter er ikke imponert over det de ser på banen, tidsvis har det vært pipekonsert mot hjemmelaget på Lerkendal, men Koteng slår likevel fast at at det svake spillet gjør at de er fornøyd med poengfangsten.

– Kan ikke regne med gull hvert år

Han svarer kontant «nei» på spørsmål om det blir krisemøter og svarer « generelt veldig bra» når VG lurer på om han er fornøyd med spillerlogistikken (spillere inn og ut) så langt.

– Det er syv poeng opp til Brann, frykter du at gullet ryker i år?

– Jeg frykter ikke det. Da hadde jeg ikke drevet med fotball. Vi er opptatt utvikling, det har vi fokus på. Men vi kan ikke regne med å vinne gull hvert år.

– Selv med et budsjett som overgår konkurrentenes?

– Ja, det er ikke budsjettene som teller. Leicester vant gull dem også.

– Ingebrigtsen rett mann

Han gjør det klart at det likevel ikke er godt nok dersom Rosenborg ikke vinner serien og at det kun er gull og en plass i Europa som gjelder. Han drister seg til å si at fjerdeplass i Eliteserien og ute av Europa-dansen før det virkelig gjelder er en mislykket sesong.

Han forventer nå at Kåre Ingebrigtsen og hans team tar tak i utfordringene Rosenborg står overfor. De må bli mer «fremoverrettet» og finne ut «hvordan ballen skal gå fortere». Det er noe man må jobbe med hver dag, sier Koteng, og melder at «det som var bra nok i fjor, ikke er bra nok i år».

– Er Kåre rett mann til å ta RBK både til seriegull og til Europa?

– Ja, hvis vi ser oss tilbake, så har det gått ganske bra.

– Takler RBK presset denne starten medfører seg? Det blir kritiske spørsmål, krav om å levere umiddelbart etter to tap, og syv poeng opp til Brann.

– Det er selvfølgelig et visst press, men ingen er fornøyd når vi leder ligaen heller, med mindre vi på samme tid er klare for Champions League. Det er ikke noe stort problem. Presset internt er større enn det presset ytre omgivelser legger på oss, sier Koteng.