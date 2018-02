De Gea reddet United i Sevilla: – Vidunderlig

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 21.02.18 22:35 Oppdatert: 21.02.18 23:29

FOTBALL 2018-02-21T21:35:40Z

(Sevilla – Manchester United 0-0) David De Gea (27) leverte noen spinnville redninger som hindret Manchester United-tap på spansk jord.

– Han har vært vidunderlig, slik han har vært hele sesongen, sier Manchester United -ekspert Andy Mitten til Viasport.

«De røde djevlene» skapte ingen store målsjanser i det første av to åttedelsfinaleoppgjør mot Sevilla. Og hadde det ikke vært for deres spanske sisteskanse, ville de vært i kjempetrøbbel før returkampen på Old Trafford.

For med åtte skudd på mål mot Uniteds éne, 52 prosent ballbesittelse og 12-4 i cornere er det ingen tvil om at Sevilla var det førende laget. Men De Gea var i det umulige hjørnet, med åtte redninger totalt, og særlig da han stoppet headingen til Luis Muriel like før pause.

– Det er den beste redningen jeg har sett siden Peter Schmeichel mot Rapid Wien i 1996. Hvis han hadde vært norsk, ville han vært på OL-laget deres, sier Mitten.

Den siste uken har mye handlet om den angivelige konflikten mellom manager José Mourinho og hans stjernespiller Paul Pogba . I helgen skal han ha meldt forfall på grunn av sykdom, men tirsdag trente han for fullt med laget.

Franskmannen ble likevel vraket fra førsteelleveren, men Mourinho så seg nødt til å sette ham innpå allerede etter et drøyt kvarter da Ander Herrera måtte ut med skade.

Men på banen var det svært lite som handlet om Pogba, som – i likhet med de andre offensive United-stjernene – gjorde en anonym figur.

Før kampen hevdet den tidligere Manchester United-spilleren Ray Wilkins at Sevilla ville vært en «bunn seks-klubb i Premier League». Den påstanden ble kraftig motbevist i løpet av oppgjørets første 45 minutter.

Spanjolene gikk rett i strupen på gjestene og skapte alle de store mulighetene før hvilen, men ble stoppet av en David De Gea i storslag. Like før pause gjorde United-keeperen først en feberredning etter et brassespark av Steven N’Nonzi, før han leverte en av årets refleksredninger på en heading fra Luis Muriel.

– Fantastisk. En ekstrem reaksjonsredning, sier Viasports fotballekspert Rune Bratseth.

Sevilla-spillerne var så forbauset over De Geas keeperspill at flere av dem gikk bort til ham for å gratulere ham med prestasjonen da lagene gikk inn i garderoben.

– Jeg gjorde en god redning på et viktig øyeblikk. Jeg er fornøyd, sier en sindig De Gea i et Viasport-sendt intervju.

Mourinho endret ikke kampplanen etter pause. Instruksjonene fra 55-åringen var åpenbare: Ligg lavt, forsvar dere i hopetall – og grip kontringsmulighetene hvis de dukker opp.

Det gjorde de ikke. Sevilla styrte spillet og fortsatte å skape de største sjansene: Clément Lenglets heading ble for enkel for De Gea, Pablo Sarabía sin gikk over mål, mens Sandro Ramírez’ avslutning i feltet ble blokkert.

Dermed endte det hele i et resultat begge lag trolig er greit fornøyd med: Sevilla hindret United i å score et verdifullt bortemål, mens United unngikk tap og kan avgjøre det hele på hjemmebane.