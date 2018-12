Tidligere United-topp stempler Solskjær-ansettelsen som «kjedelig»

FOTBALL 2018-12-19T10:09:24Z

Reaksjonene er mange etter at nyheten om at Ole Gunnar Solskjær (45) tar over Manchester United kom. Ikke alle er like positive til klubblegendens retur til Old Trafford.

Publisert: 19.12.18 11:09 Oppdatert: 19.12.18 12:30

Mens Solskjær-hyllestene strømmer inn, er tidligere markedsdirektør i Manchester United , Edward Freedman, skeptisk til ansettelsen av Solskjær. Han skulle heller sett en annen United-legende i sjefsstolen på Old Trafford.

– Hvis du ser på Solskjær og på Eric Cantona, er det i mine øyne det spennende valget å ansette Cantona. Det er ikke noe poeng i å ansette Solskjær. Det er kjedelig, og det er akkurat det United har vært.

– Da Cantona kom til United, brakte han karisma til klubben, han gjorde den annerledes enn den hadde vært tidligere. Han gjorde en stor feil i løpet av sine karriere, men den feilen kom fra lidenskap. Og det er det han har: Massevis av lidenskap, sier Freedman, og sikter til det famøse «kung fu-sparket» til Cantona.

Nå har Solskjær blitt bekreftet som midlertid manager for Manchester United .

Freedman er imidlertid langt fra den eneste som er skeptisk til ansettelsen, og de som følger Sky Sports på Twitter har vært med på en avstemning om Solskjær er riktig mann for United. Flertallet mener nei:

Tidligere Manchester United-spiller Paul Ince, som forlot de røde djevlene året før Solskjær ankom, kaller avgjørelsen om å ansette «The babyfaced asssasin» galskap.

– Forslaget om å ansette Solskjær får meg til å le. Det må være en spøk. Det er fullstendig galskap, sier Ince, mens Kjetil Rekdal er av en helt annen oppfatning:

Heller ikke tidligere fotballspiller og nåværende fotballekspert Robbie Savage er spesielt optimistisk med tanke på Solskjær som sjef på «Drømmenes teater».

– At Manchester United ansetter en midlertidig manager i det hele tatt er en skam, sier den tidligere United-spilleren.

– Jo da, Solskjær scoret kanskje det avgjørende målet i Champions League-finalen, men er dette hvor Manchester United er?

– Han er en legende, og fansen synger hans navn, men... virkelig?

Men det er ikke bare skepsis ute å går. Solskjær-hyllestene og gratulasjonene til den nye United-sjefen strømmer nemlig inn.

Southampton-legenden Matt Le Tissier sier til Sky Sports at det er en «interessant ansettelse».

– Det ser ut som de (Manchester United) ønsker å gå tilbake til det de var. De trenger en eller annen link til Sir Alex (Ferguson) for å få tilbake det United-laget vi alle kjente igjen under Fergie med offensiv fotball.

Blant dem som har gratulert Solskjær på Twitter, finner vi Erna Solberg og Knut Arild Hareide. Sistnevnte disset statsministeren for sin Twitter-hilsen tirsdag:

Gary Neville har også uttalt seg til Sky Sports, og sagt at «Ole vil bringe den gode følelsen tilbake til Old Trafford». Samtidig har BBCs Simon Stone, som følger Manchester United tett, skrevet at Solskjær vil ha fansen på sin side:

– Manchester United har i tillegg vært så dårlige. Hva har de å tape? Jeg tror dette er en vinn-vinn-situasjon for dem.

Solskjærs tidligere lagkamerat i Manchester United, David Beckham, har også tatt seg tid til å gratulere nordmannen på Instagram.