Ødegaards utrolige tenåringshistorie: – Jeg har vært gjennom mye

ARNHEM (VG) Tre år og elleve måneder etter at han ble presentert som Real Madrid-spiller, med hele fotballverdens lyskastere rettet mot seg, er det ikke så mye glamour rundt Martin Ødegaard lenger.

I dag fyller han 20 år, etter å ha vært gjennom et unikt tenåringsliv i fotballsammenheng. Trolig har ingen fotballspiller vært mer kjent som 15-åring. Fremdeles er han eid av verdens største klubb. Her er hans helt spesielle historie.

Deler av den kan avsløres etter at det tyske magasinet Der Spiegel har fått tilgang på rundt 70 millioner dokumenter i datalekkasjen Football Leaks, og delt dem med 14 mediepartnere (EIC), deriblant VG. Disse viser blant annet hemmelige agentkamper, Manchester Citys taktikk for å overbevise ham og Real Madrids vinnende tilbud.

City hadde blant annet laget en detaljert plan for hvordan Ødegaard skulle tas imot, deriblant at han burde bo på det beste hotellet i byen, selv om de selv konkluderer med at de tviler på om det kan konkurrere med «Real Madrids privatfly og lunsj med Ronaldo».

City svarte med å lansere ham som «den nye David Silva». Silva var da 28 år, verdensmester i 2010, europamester i 2008 og 2012, og regnet som en av de beste kreative, offensive midtbanespillerne i verden.

Men det startet 13. april 2014. 15 år og 117 dager ble drammenseren tidenes yngste spiller på øverste nivå i norsk fotball. Han var en sensasjon, et fenomen, av flere omtalt som et «hundreårstalent». Spilleforståelsen, teknikken, overblikket, pasningene, lekenheten, alt så lett ut for Martin Ødegaard og venstrebeinet hans.

Dét gjør det egentlig fortsatt, som mot VVV-Venlo lørdag kveld , da han scoret et lekkert mål for Vitesse og var i en egen klasse i den nederlandske seriekampen. Men det var jo ikke på et glissent besatt GelreDome i vindkastene i Arnhem han skulle herje. Det var på et fullsatt Santiago Bernabéu i Madrid.

– Jeg har fått mye erfaring. Når jeg nå blir 20, så føler jeg at jeg har vært gjennom mye, og også blitt en bedre fotballspiller for hvert år, sier Ødegaard, etter 2-1-seieren lørdag. Whoscored.com, som baserer seg på tall fra statistikkbyrået Opta, holdt ham som banens suverent beste spiller.

– Hvordan oppsummerer du tenårene?

– Det har gått fryktelig fort. Jeg føler ikke at det er så lenge siden jeg løp ut på Marienlyst for første gang. Man må nyte de årene man har som spiller, sier han med et smil, etter at regionsavisen De Gelderlander, samt en russisk journalist som vil høre om hans forhold til trener Leonid Slutskij, har gjort seg ferdig.

Martin Ødegaard fremstår rolig og verdensvant. Han er jo det.

– Mange trodde at det skulle gå fortere mot «toppen» for deg, hva tenker du selv om det?

– Nei, altså, det er forståelig at folk tenker det. Når man går til Madrid, så følger det med forventninger. Også jeg hadde forventninger om å få flere kamper enn jeg har, det skal jeg ikke legge skjul på. Men at det kom til å ta tid å få en fast plass, det har jeg alltid vært klar over. Jeg hadde hele tiden en tanke om at jeg kanskje måtte på lån i et annet land. Så er hovedmålet at jeg håper å spille meg inn i Madrid etter hvert, og vise at det var en riktig klubb, svarer han.

Allerede som 13-åring hadde han fått sjansen i en treningskamp mot Mjøndalen. Høsten 2013, som 14-åring, før han ble «kjent», hadde Ødegaard trent med Bayern München, Stuttgart og Manchester United. I 2014 ble det hysteriske tilstander, hverken mer eller mindre. Videoene av 15-åringen som lekte seg i toppseriekamper spredte seg verden rundt. Det endte med en tenåringsjakt fotballen aldri har sett maken til.

«I mine øyne kan han bli best i verden», sa Strømsgodset-trener Ronny Deila til VG, etter at ungdomsskoleeleven debuterte i 18 minutter mot Aalesund.

I en tid der nyhetene flyr verden rundt på et klikk, fløy Martin Ødegaard Europa rundt og møtte de fleste av de største klubbene i verden.

«Uansett hvor jeg er og møter andre speidere, snakker de om ham. Alle er helt enige om at han er den neste store», uttalte talentspeider Stig Torbjørnsen til Dagbladet.

«Vi har fått over 30 henvendelser. Jeg trenger ikke nevne klubber, men nesten uansett hvilke du hadde nevnt, så har de vært i kontakt med oss», sa pappa Hans Erik Ødegaard til VG i slutten av juni.

Interessen ble ikke mindre i slutten av august. Da lot Per-Mathias Høgmo den nye yndlingen debutere på A-landslaget, i en privatkamp mot De forente arabiske emirater. Noen uker senere ble Ødegaard brukt som plakatgutt av Rosenborg: «Se fotballvidunderet fra Drammen live på Lerkendal.»

Norske fotballeksperter var forbannet da han ikke slapp til i EM-kvalifiseringen borte mot Malta i oktober, men noen dager senere ble det 25 minutter mot Bulgaria på Ullevaal (2-1). Martin Ødegaard ble tidenes yngste spiller i en EM-kvalifisering.

Nå gikk det fort. Karusellen var ikke til å stoppe, stadig flere kastet seg på, de største i verden, de med mest penger.

Martin Ødegaard var hos Cristiano Ronaldo i Madrid, Steven Gerrard i Liverpool, møtte Pep Guardiola i München og dro via Ajax i Amsterdam til Lionel Messis Barcelona. Møtet med Barcelona var lørdag 20. desember, og skal ha vært en skuffelse. Barcelona slo Cordoba 5-0, og midtstopperlegenden Carles Puyol, som fungerte som assistenten til sportsdirektør Andoni Zubizarreta, ga Ødegaard en drakt med en signert hilsen fra Lionel Messi.

– Du tenker på den 16 år gamle gutten? Han har en fremtid hvor som helst. Jeg vet at han flørter med mange. Han bestemmer sin egen fremtid, men jeg kjenner ham ikke godt nok til å si så mye, sa Barcelona-trener Luis Enrique til VG etter Cordoba-kampen.

Men sportsdirektør Zubizarreta skal ikke engang ha vært til stede på møtet med den norske gutten, og Ødegaard-familien ble visstnok ikke imponert. Neste måned fikk for øvrig Zubizarreta sparken.

«Det store spørsmålet de neste årene vil være om den lille norske byen Drammen blir nevnt i samme åndedrag som den argentinske byen Rosario og vakre Funchal på Madeira», skrev det tyske ukemagasinet Stern. Lionel Messi er fra Rosario og Cristiano Ronaldo fra Funchal.

Bayern-trener Pep Guardiola trakk også inn storheter etter å ha blitt spurt om han har sett en bedre 15-åring enn Ødegaard:

– En veldig god spiller. Om han er den beste 15-åringen noensinne, vet jeg ikke. Messi var også god da han var 15 år gammel, Ronaldo også, sa Guardiola. Om han mente Cristiano Ronaldo eller brasilianske Ronaldo er ikke kjent. Den München-baserte avisen TZ skrev at den spanske treneren hadde hatt en privat økt med Martin Ødegaard.

I dag er Guardiola i Manchester City. Det kunne også Ødegaard ha vært. For Manchester City var også veldig interesserte, viser dokumenter VG har fått tilgang til via Football Leaks.

Ødegaard var akkurat blitt 16 da han var i møte med begge klubbene i Manchester, i romjulen 2014. Manchester City hadde forberedt seg godt til besøket, 28. desember. «Vi gjør et forsøk på denne gutten som alle i fotballen snakker om akkurat nå. Alle de europeiske toppklubbene har hatt ham på besøk, han er på de flestes ønskeliste», skriver akademi-direktør Brian Marwood i en intern e-post. Egentlig hadde Ødegaard vært i City-rullene lenge. 13 måneder tidligere sto han nevnt på en lang talentliste.

Klubbledelsen skulle først presentere hvordan City ønsker å spille fotball, fremtidsvisjonen, mulighetene for de beste unge spillerne til å komme med i A-lagstroppen og ikke minst dette punktet:

« ... the importance of the #10 currently Silva and why we think Martin can be our next one, support with 5min video of MO/Silva comparison. »

Den norske tenåringen ble forelagt betydningen av 10-errollen i City, og hvorfor klubben mente at Martin Ødegaard kunne bli den neste David Silva, inkludert en seks og et halvt minutt lang video som sammenlignet de to. VG har sett videoen der forskjellige faser viser likhetene, som «gjennombruddspasninger», «kjappe kombinasjoner» og «bevegelser for å motta ballen mellom forsvarslinjene».

– Silva er en fantastisk spiller som jeg har sett veldig mye på. Han er en av mine favoritter. Men hva som ble sagt under disse møtene, føler jeg blir feil og litt respektløst overfor dem og stå her å prate om nå, kommenterer Ødegaard VGs opplysninger.

Ifølge skissen som ble lagt frem, presenterte City tre mulige veier videre for Martin Ødegaard. En av dem inkluderte en gammel kjenning, tidligere Strømsgodset-trener Ronny Deila. City-ledelsen ønsket at Deila, på denne tiden i Celtic, skulle være med på mottagelsen. Celtic var en av Citys samarbeidsklubber, og klubbledelsen påpeker at Deila «er en trener MCFC, Martin og Hans Erik (faren) stoler på».

Her var de tre mulige veiene Manchester City så for seg i karrieren hans:

1 . Bli i Strømsgodset i 2015-sesongen. Det bemerkes at han fortsatt er en gutt, og at det er best for ham å spille førstelagsfotball hver uke. I januar 2016, 17 år gammel, var det tenkt at han kunne komme til City og kjempe om en plass på laget. Sommeren etter skulle han enten bli værende eller leies ut til en samarbeidsklubb, og de som nevnes er Celtic, PSV Eindhoven, Lille og Anderlecht.

. Bli i Strømsgodset i 2015-sesongen. Det bemerkes at han fortsatt er en gutt, og at det er best for ham å spille førstelagsfotball hver uke. I januar 2016, 17 år gammel, var det tenkt at han kunne komme til City og kjempe om en plass på laget. Sommeren etter skulle han enten bli værende eller leies ut til en samarbeidsklubb, og de som nevnes er Celtic, PSV Eindhoven, Lille og Anderlecht. 2 . Bli i Strømsgodset i seks måneder, spille hver uke. Det påpekes igjen at han er en gutt, og at det ikke er så enkelt å flytte og at det er best å spille jevnlig førstelagsfotball. Sommeren 2015 (da han fortsatt var 16) skulle han komme til City og kjempe om en plass på laget, sommeren 2016 skulle han enten bli værende eller leies ut, og de samme klubbalternativene nevnes.

. Bli i Strømsgodset i seks måneder, spille hver uke. Det påpekes igjen at han er en gutt, og at det ikke er så enkelt å flytte og at det er best å spille jevnlig førstelagsfotball. Sommeren 2015 (da han fortsatt var 16) skulle han komme til City og kjempe om en plass på laget, sommeren 2016 skulle han enten bli værende eller leies ut, og de samme klubbalternativene nevnes. 3. Lånes ut til en samarbeidsklubb, bli der i 18 måneder og komme til Manchester City sommeren 2016 for å kjempe om en plass på laget.

Ødegaard fikk se Manchester City mot Burnley sammen med fotballdirektør Txiki Begiristain. Det kunne nesten ikke begynt bedre da nettopp David Silva tverrvendte og sendte City 1–0 foran. Fernandinho øket til 2–0 med et praktfullt langskudd, men Burnley ødela mye av dagen for hjemmelaget ved å score to ganger i 2. omgang. På dette tidspunktet var Manuel Pellegrini manager, Pep Guardiola kom først halvannet år senere.

Etter kampen var planen at Martin Ødegaard skulle møte manager Manuel Pellegrini. Det understrekes at «Manuels tilstedeværelse er viktig sammenlignet med hva andre klubber har gjort».

I bakgrunnen ble det også kjempet en kamp for å få jobbe med Ødegaard.

Agent Jack Karadas, agent/advokat Ole Petter Drevland og den engelske agenten Matthew Kay inngikk for eksempel en avtale. De ville slå seg sammen for å prøve å skaffe seg Martin Ødegaard, med mål om å få ham til «å signere en agentkontrakt/markedskontrakt» med en av dem. Den interne avtalen gjaldt fra 15. oktober 2014 til 31. desember 2015. Hvis Ødegaard skrev kontrakt med en av dem, skulle nettoinntekten deles 50/50 mellom Matthew Kay, og/eller hans selskaper, og Nordic Scouting (Karadas/Drevland).

Nåværende sportslig leder i Start, og tidligere Monaco-direktør, Tor-Kristian Karlsen, gjorde et forsøk på å få Monaco på banen. Han bygde opp et forhold til Ødegaards far, og hadde planer om å sikre seg en rådgiverrolle. Han skrev til ledelsen i Monaco (forkortet ASM):

«Nøkkelen for gutten og faren – som har stått imot alle fremstøt fra storklubber så langt – er at han vil få spille førstelagsfotball, og min personlige mening er at han er kapabel til å få spilletid for ASM nå. Hans beste posisjon er som en playmaker bak spissen, eller på en av kantene. Jeg husker at presidenten en gang sa at vi skulle finne vår egen Messi – og dette kan være ham.»

Karlsen mente at den store interessen kunne gjøre dette vanskelig, men påpekte: «Bare ved å signere spilleren på en langtidskontrakt vil verdien praktisk talt øke fra 4–5 millioner euro til 25–30 millioner over natten».

I dag sier den nåværende sportslige lederen i Start:

– Jeg hadde fått beskjed om å tipse klubben dersom det dukket opp noe spesielt i Skandinavia, men hadde ingen rolle utover det. Det var nok allerede andre (klubber) som hadde kommet langt i prosessen. Samtidig hadde Monaco mange andre i samme aldersgruppe, lignende spillertyper. Kanskje var det derfor de styrte unna.

Karlsen tror Monaco hadde vært et godt valg.

– De jobber godt med talenter. Når du kommer til Monaco, så er du ganske godt beskyttet fra oppmerksomhet og press som man opplever andre steder. Klubben har en god tradisjon for å gi unge spillere en sjanse, sier Karlsen.

Kylian Mbappé, tre dager yngre enn Ødegaard, vokste frem i Monaco. Han var ikke like kjent som 15-åring, men har spilt semifinale i Champions League med Monaco, er seriemester med Paris Saint-Germain, verdensmester med Frankrike og ble solgt for 1,7 milliarder til Paris Saint-Germain.

Utover i januar, etter Ødegaards klubbturné, gikk det stadig sterkere rykter om at han nærmet seg Real Madrid. Så, ved midnatt mellom 21. og 22. januar, la begge klubbene ut en bekreftende pressemelding. Agentdelen var det tidligere landslagsspiller Tore Pedersen som tok seg av, på vegne av Fosdahl Football Management. Godtgjørelse: Én million euro (9,5 millioner kroner), 500.000 utbetalt i september og 500.000 i desember 2015. Men 42,5 prosent av pengene måtte deles med Stefano Quadri, en mann med nære forbindelser med Real Madrid. «På grunn av en tidligere avtale» er partene enige om at 425.000 euro skal utbetales til Stefano Quadri, heter det i kontrakten.

– Jeg føler at vi like mye gjorde en jobb for Real Madrid som Martin. Det var på den måten vi ble involvert, via en italiensk agent. Jeg har aldri vært Martins agent, men hjelper ham hvis han spør. Jeg vil understreke at jeg har et veldig godt forhold til Martin. Han er en fantastisk fin person, kommenterer Tore Pedersen.

Strømsgodset fikk fire millioner euro, rundt 38 millioner kroner, et beløp som kunne dobles, hvis alle ekstraklausulene slo til: Én million euro for de første 20 kampene (ikke krav til lengde på spilletid), én million euro for de første 20 kampene med minimum 45 minutter spilletid, samt to millioner euro dersom Ødegaard var registrert som Real Madrid-spiller 1. september 2018. Dét var han, selv om han er utlånt, så Strømsgodset har mottatt seks millioner euro, 57 millioner kroner, mens det fremdeles er en mulighet for ytterligere to millioner euro.

16 år og én måned gamle Martin Ødegaard var nok også godt fornøyd, selv om lønnen ikke var like vill som enkelte medier ville ha det til. Engelske DailyTelegraph skrev for eksempel at han ville tjene over 800.000 kroner i uken, 42 millioner i året. Så ekstremt var det ikke, men etter bare 23 kamper i den norske eliteserien, fikk 16-åringen følgende betingelser i 3,5-årskontrakten:

Én million euro brutto for den resterende delen av 2014/15-sesongen, to millioner for 2015/16, 2,5 millioner euro for 2016/17 og tre millioner euro for 2017/18. Dessuten fikk han to millioner euro for å skrive under for Real Madrid.

10,5 millioner euro til sammen i grunnlønn, som betyr at Martin Ødegaard hadde tjent nesten 100 millioner kroner da han var 19 og et halvt år gammel. Kontrakten er etter det blitt forlenget, fra og med sommeren 2018 til 2021. Innholdet i den nye er ikke kjent. Det er heller ikke kjent hvordan lønnsutgiftene er fordelt mens han spiller i Nederland, men det er grunn til å tro at Real Madrid fremdeles bærer en betydelig del av den.

– Jeg vet ikke om disse tallene stemmer. Det er vel mye som har vært skrevet om det som ikke har vært det riktige. Men utover det har jeg ikke noe behov for å snakke om summer, sier Ødegaard.

– Gir det deg en trygghet også rent sportslig at du har tjent såpass mye allerede?

– Nei, pengene har aldri vært noe viktig for meg. Jeg har aldri forhandlet med noen, bortsett fra litt med Nike en gang. Utenom det har jeg ikke vært med på en eneste avtale. Jeg har alltid tenkt sportslig, det har vært fokuset mitt. Så for meg er ikke det en viktig sak. Men det er mye penger i fotballen, og det er selvfølgelig bra for oss spillere, svarer han.

Martin Ødegaard skulle i første omgang trene med A-laget til Real Madrid, og spille kamper for Castilla på nivå 3, under Zinedine Zidanes ledelse. Det viste seg kjapt at den overgangen ikke bare var enkel, avstanden fra perfekte kunstgressforhold i Drammen til gjørmehull i Amorebieta i Baskerland var stor. Han fikk 11 kamper for Real-reservene, men etter at den sesongen var over kom et stort høydepunkt:

13 måneder etter at han kom inn for Peter Kovacs mot Aalesund på Marienlyst, ble Martin Ødegaard byttet inn for Cristiano Ronaldo i seriekampen mot Getafe på Santiago Bernabéu. Real Madrid ledet 5-3, det var en drøy halvtime igjen. Det endte 7-3, og nok en gang kunne Ødegaard slå fast at det «er en drøm som går i oppfyllelse».

Ødegaard ville fått 50.000 euro for hver offisielle A-lagskamp i sine første tre og et halvt år, men måtte da spille minimum 45 minutter. Det har bare skjedd én gang, i en returkamp i cupen et halvt år senere. I januar 2017 ble han leid ut til nederlandske Heerenveen, der han fikk 41 kamper på halvannet år. Han leverte noen sterke kamper, men ble også litt kritisert for at han ikke hadde nok mål og målgivende pasninger (3+5).

Sommeren 2018 var han blant 22 spillere som var med på Real Madrid på USA-turné, under den nye treneren Julen Lopetegui, men etterpå ble det et nytt utlån til en ny nederlandsk klubb, denne gangen Vitesse. Der har Martin Ødegaard tidvis vært veldig god, og har scoret tre ganger og hatt to målgivende på 15 kamper.

– Jeg synes det har vært bra i Vitesse. Jeg kom litt tregt i gang kanskje, etter en skade mot slutten av forrige sesong og så lang opptrening. Deretter ble det en lang pause fordi Real Madrid startet så sent på grunn av VM, og så spilte jeg ikke så mye der. Når jeg da kom til en ny klubb tar det alltid litt tid i starten. Nå trives jeg godt. Jeg føler at jeg har tatt nye steg, jeg gjør det hvert år nå, så håper jeg det til slutt ender med at jeg skal tilbake til Madrid, sier han.

– Når du ser tilbake: Er det noen avgjørelser du angrer på?

– Nei, egentlig ikke. Jeg har tatt valgene ut ifra hva jeg selv har ønsket og følt var det beste. Jeg har alltid tenkt sportslig, kun hatt fokus på det, så alle valgene som er tatt står jeg veldig ved.

– Du ville gjort det samme igjen?

– Ja, men man vet jo aldri hva som skjer i fotball. Da jeg gikk til Madrid, tenkte jeg jo ikke at jeg skulle spille i Vitesse nå, det gjorde jeg ikke.

– Er det et mål for deg å komme tilbake til Real Madrid neste sommer?

– Nei, jeg vil ikke si at det er noe konkret mål. Men jeg har et hovedmål om å spille meg inn der en dag. Om det skjer til sommeren eller om tre år, det er på en måte ikke så viktig. Jeg stresser ikke med det. Jeg føler at jeg er ung, jeg har mange år igjen, og det er vel fortsatt fem-seks år til jeg skal være på mitt beste, svarer han.

Foreløpig er ikke karrieren blitt det eventyret mange drømte om, men fortellingen om Martin Ødegaard er langt fra over.