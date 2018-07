TILSKUER: Andrés Iniesta må bare se på at Spania blir slått ut av vertsnasjon Russland i fotball-VMs åttedelsfinale. Foto: Carl Recine / X03807

Semb: – Tiki-taka uten gjennombrudd er meningsløst

Publisert: 18.07.18 06:39

FOTBALL 2018-07-18T04:39:26Z

Viktigheten av dødball. «Tiki-taka» uten gjennombrudd er meningsløst. De nordiske landene må få frem flere spillere som er gode en mot en.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb (59) har som vanlig vært på fotball-VM. Han har gjort noen interessante observasjoner fra mesterskapet i Russland, selv om han ikke har sett noen «revolusjon» eller helt ny trend, som har vært tilfellet tidligere.

– Jeg har ikke tall på det, men min observasjon er at dødballer har betydd mer i dette mesterskapet enn på det jeg kan huske. Og da tenker jeg ikke på straffespark. Det er klart, når England gjør mål på sperretrekk på corner, da har det skjedd noe, mener Semb.

Han ser definitivt hvorfor. At viktigheten av å være god på dødballer blir større og større, fordi det er så mange innkast, cornere og frispark i kampene.

Men Semb ser også hvor jevnt og tett det er blitt i toppen, at de såkalte «beste» nasjonene ikke lenger klarer å herje med motstanderne, at de kanskje er blitt litt avslørt. Og da tenker han på Tyskland og Spania, de to siste verdensmesterne.

– Det hjelper ikke lenger at Spania har ballen i 75 prosent av kampene, så lenge de ikke klarer å lage gjennombrudd tidlig. Spillere som Iniesta og Isco er gode med ballen, med det blir for mange touch. Det står litt stille, og motstanderne er blitt flinke til å forsvare seg mot denne stilen, det så vi i VM. Stilen deres er helt avhengig at gjennombruddet, at den direkte pasningen kommer tidlig.

Jeg tror kanskje vi får se en stilendring på det spanske landslaget, tror Semb.

Han mener også at tyskerne, kanskje, ble litt for selvsikre. At de trodde de var litt uangripelige etter en kvalik der de vant alle kampene, blant annet 6–0 mot Norge.

– Du ser at de også er sårbare, så lenge de ofte bare ligger igjen med to spillere. Og så lenge det er en Jérôme Boateng, som har vært mye skadet og ikke var i sin beste form, og en Mats Hummels som ikke er hurtig, og som er bedre offensivt enn defensivt, så får de trøbbel når motstanderne vet hvordan de skal kontre på dem.

Som Mexico gjorde, glimrende. I tillegg har tyskerne vært veldig avhengig at spillere som Mesut Özil og Thomas Müller skaper noe. Nå skjedde det motsatte. Og tyskerne må nok ha inn litt andre typer for å utvikle spillet sitt videre. De må håndtere kontringer mot, og det klarte de ikke i dette mesterskapet. Det var helt greit at de røk ut, mener Norges tidligere landslagssjef (1998–2004).

Semb så at de nordiske landene kom omtrent så langt som han hadde trodd på forhånd. Og han mener det er mange likheter, som også Norge har med Sverige, Danmark og Island, og som er ganske enkelt å se hva som gjør at de ikke når lenger enn en kvartfinale (Sverige).

– Norge ligner jo mest på Island i stilen. Og ganske mye på Sverige. I VM så ikke danskene så veldig annerledes ut heller, det var vel få lag som skapte mindre enn Danmark. Men felles for dem er at det må utvikles flere kreative spillere, spillere som kan gjøre fellesskapet og kollektivet litt annerledes. Island har Gylfi Sigurdsson, men han har vært skadet og fikk ikke VM helt til. Sverige har Emil Forsberg, som også har vært skadet og ikke var helt på topp. Danmark har Christian Eriksen, en spiller som dominerte kvaliken fullstendig. Men han lyktes heller ikke helt i VM.

Det er flere sånne spillere vi må dyrke i kollektivet, spillere som kan få lag i ubalanse. Norge har Moi Elyounoussi, som har mange av de samme egenskapene som de spillerne jeg nevner, og i tillegg kan Martin Ødegaard være en sånn spiller, mener Nils Johan Semb.

Han mener for øvrig at Brasil var det laget han hadde mest tro på, og som han også mener holdt det høyeste nivået, fordi de var gode både defensivt og offensivt.

– Men så scoret de et uheldig selvmål mot Belgia, fikk en dødelig kontring imot – og så brant de så mange sjanser at det var helt utrolig. Derfor røk de ut, mener toppfotballsjef Nils Johan Semb.