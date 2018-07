BESKYTTER KOMPISEN: Paul Pogba har ingenting til overs for de som kritiserer hans gode venn Antoine Griezmann, her etter 2–0-seieren over Uruguay i VMs kvartfinale. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Irritert Pogba med tirade til VG: – Ikke rør ham!

Publisert: 07.07.18 06:59

NIZJNIJ NOVGOROD (VG) Utskjelte Antoine Griezmann (27) ble helten på banen. I pressesonen var det «livvakten» hans Paul Pogba (25) som styrte showet.

Manchester United-stjernen kom sist ut av alle de franske spillerne, etter at bestekompisen Griezmann hadde scoret og levert en målgivende pasning i Frankrikes 2–0-seier over Uruguay .

Han er kjent som en spektakulær fotballspiller, men utmerker seg om mulig enda mer når han lager «show» foran pressen. Pogba, med sine ydmyke «PP»-øresmykker, deler ut litt av seg selv til alle som vil ha: Han svarer på engelsk, på fransk og på italiensk, naturlig nok ettersom han har spilt i de tre landene, men han svarer også fullstendig flytende på spansk, et språk han har lært seg på egenhånd.

Like før Pogba dras vekk fra mediene av landslagets pressesjef, rekker VG å skyte inn et spørsmål om hans gode venn Griezmann, som har scoret i både åttedels- og kvartfinalen etter å ha svært fått mye kritikk i fransk presse under gruppespillet .

– Hva da, Griezmann? Hva er det? Jeg spør deg, jeg: Hva er det med Griezmann, svarer en irritert Pogba og setter øynene i VGs reporter.

– Ikke rør min «Grizou»

– Hva synes du om måten han svarer kritikerne på?

– Jeg har sagt til dere at dere ikke skal røre «Grizou»! Ikke rør ham! «Grizou» har alltid vært den samme, «Grizou» har alltid ofret seg for laget og for seg selv. «Grizou» er den samme. Han avgjorde kampen for oss i dag, enda en gang, til tross for kritikken. Han leverer varene, sier Pogba til VG, og dette er åpenbart et tema han liker å snakke om, for han fortsetter til tross for at pressesjefen begynner å bli svært utålmodig:

– Det hjelper ingenting å kritisere ham, det gir ikke mening! Jeg har sagt det til dere: Ikke rør ham! Ikke rør min «Grizou», sier en oppspilt Pogba, som selv har opplevd å være blant det franske landslagets mest omstridte og utskjelte profiler .

Antoine Griezmann fikk huden full fra flere franske fotballsynsere etter gruppespillet i VM, både på grunn av prestasjonene på banen og PR-strategien utenfor. «Han har vært i oppløsning i ett år nå. Han er ikke til stede i fotballen. Han har blitt et et PR-udyr. Han har mistet seg selv på fotballbanen, og det slår negativt ut», var blant annet den nådeløse dommen til 1998-verdensmester Christophe Dugarry.

Men det kan trygt fastslås at Griezmann har svart på tiltale, selv om prestasjonene hans i banespillet ikke alltid er like overbevisende: Han scoret på straffe i åttedelsfinalen mot Argentina, før han fulgte opp med både mål og målgivende pasning i 2–0-seieren over Uruguay fredag ettermiddag.

Griezmann til VG: – Liker disse storkampene

Ingen skal i hvert fall beskylde ham for ikke å levere når det gjelder: På sine seks siste utslagskamper i store mesterskap (årets VM og 2016-EM) har Griezmann scoret syv mål og levert tre målgivende pasninger.

– Jeg visste at jeg kom til å bli bedre og bedre utover i mesterskapet. Jeg er rolig i det jeg gjør. Jeg har tro på meg selv og liker disse storkampene. Jeg håper det fortsetter sånn i semifinalen, sier Griezmann til VG.

Han har en langt mindre ekstravagant fremtoning enn kompisen Pogba. Til å være en spiller som nettopp har sendt landet sitt til semifinale i VM, er han forbløffende avbalansert.

– Kritikken er en del av fotballen. Man må bare holde seg rolig for seg selv og kun tenke på sin egen fotball og å forbedre seg, sier Frankrike-stjernen til VG.

– Føler du at du har levd opp til forventningene nå?

– Jeg vet at mange folk forventer mye av meg, men jeg tenker bare på «banen min» og «ballen min». Jeg prøver å være så god som mulig, noen ganger fungerer det, andre ganger ikke. Jeg føler meg bra og har full selvtillit.