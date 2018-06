ENDELIG I GJENGEN: Björn Bergmann Sigurdarson (til høyre) sammen med lagkaptein Arnor Gunnarsson og spisskonkurrent Alfred Finnbogason på trening i Rostov mandag. Foto: MARKO DJURICA / REUTERS

Sigurdarson sa nei til Lagerbäck i årevis: – Jeg var ganske ung og litt dum

ROSTOV (VG) På Rostov Arena er Björn Bergmann Sigurdarson (27) på hjemmebane. Og endelig føler den tidligere Eliteseriestjernen seg hjemme på landslaget.

Det tok tid, for i Islands fotballblomstring under Lars Lagerbäck fra 2012 og til og med EM-sommeren 2016, var Björn Bergmann Sigurdarson aldri med.

Det tok fem år og én måned fra A-landslagsdebuten i 2011 til kamp nummer to.

– Jeg var ganske ung og litt dum, kan du si. Men jeg angrer ikke, jeg fikk gjøre det jeg synes jeg måtte gjøre. Jeg ville bli best mulig for klubben, og jeg ville ha fri da det var mulighet for det, sier Sigurdarson, velkjent for ikke å være spesielt interessert i fotball utover den han spiller selv.

SLIK KAN ISLAND GÅ VIDERE I VM 1. Island må slå Kroatia. Samtidig kan ikke Nigeria vinne mot Argentina. 2. Ved uavgjort i Argentina-Nigeria, må Island vinne med tre mål mot Kroatia for å være sikre på avansement. Men skulle det bli 0-0 i Argentina-Nigeria, holder det med seier 2-0 for Island (flere scorede mål enn Nigeria). 3. Dersom både Argentina og Island skulle vinne, vil målforskjell være avgjørende. Island har ett minusmål færre (tap 0-2 mot tap 0-3). Så Island har en tynn fordel, de går videre om både de og Argentina vinner med samme differanse, eksempelvis 1-0. 4. Hvis Argentina skulle vinne 2–0, og Island vinne 2–1 over Kroatia, står man helt likt på resultater og målforskjell. Da vil det hele avgjøres på fair play. Gruppe D: 1. Kroatia – 6 poeng og 5–0 i målforskjell 2. Nigeria – 3 poeng og 2–2 3. Island – 1 poeng og 1–3 4. Argentina – 1 poeng og 1-4

Prøvde å overtale

Lars Lagerbäck snakket med ham flere ganger i håp om å få ham med.

– Han var veldig selvkritisk og ville bare satse på klubblag. Det lille jeg lærte å kjenne ham, jeg møtte ham vel en gang og pratet i telefonen et antall ganger, var at han funderer mye rundt seg selv og hva han skal gjøre, sier Norges landslagssjef til VG.

Islands landslagssjef Heimir Hallgrímsson, først Lagerbäcks assistent, så sidestilt hovedtrener med svensken, lyktes bedre høsten 2016.

– Det var et par telefonsamtaler. Jeg tror ikke han har angret på det. Han blir en større og større del av laget nå, sier treneren til VG på pressekonferansen.

– Brødrene mine sa til meg at jeg måtte være med på landslaget for å komme meg videre i karrieren. Og det Heimir sa til meg, fikk meg til å snu. Han ga beskjed om at jeg var en spiller som kunne hjelpe laget, sier Sigurdarson, som avviser at sjansen for spilletid, med Lagerbäck-favoritten Kolbeinn Sigthorsson, Alfred Finnbogason og Jon Dadi Bödvarsson foran ham i køen på spissplass, hadde noe å si for landslagsvalget.

Fikk VM-debuten

Uansett fikk den tidligere Lillestrøm- og Molde-spilleren 19 minutter som det islendingene kaller «varamann» (innbytter) da de jaktet scoringer i 0-2-nederlaget for Nigeria i Volgograd .

Nå er det Rostov som gjelder, Sigurdarsons hjemby, der han spiller for klubbens lag FC Rostov i russisk liga etter overgangen fra Molde for et halvt år siden. Han er en av tre islendinger som er hjemmehørende her (Ragnar Sigurdsson og Sverrir Ingason også), og nøytrale russiske fans har gitt uttrykk for å støtte Island i skjebnekampen mot Kroatia.

Tidenes minste VM-nasjon kan fortsatt gå til 8-delsfinalen på bekostning av kjempene Argentina og Nigeria. Og trener Hallgrímsson svarer slik på hvorfor islendingene fremstår så optimistiske overfor noe som virker svært vanskelig.

– Optimismen er i genene. Er vi med i Eurovision (Grand Prix), så tror vi at vi kommer til å vinne. Selv om vi aldri noengang har gått til finalen. Når vi er med her, tror vi at vi skal vinne hver kamp, sier Hallgrímsson.