Tysk VM-tap: «Chicharito» gråt etter meksikansk festfotball

MOSKVA/OSLO (Tyskland-Mexico 0-1) Regjerende verdensmester Tyskland ble kontret i senk - og rystet i VM-åpningen mot Mexico.

Tyskland har vært VMs kanskje største gullfavoritt. Men i lys av kveldens åpningskamp vil skepsisen til de regjerende mesterne etter alle solemerker vokse.

For etter en prikkfri VM-kvalik, var det full stopp mot lynraske meksikanere i Moskva - da det gjaldt som mest.

Og kanskje enda mer bekymringsfullt: Tapet var slett ikke ufortjent.

Mexico jublet naturlig nok som besatt da oppgjøret omsider var ferdig: Javier «Chicharito» Hernández hadde tårer i øynene mens han ga lagakameratene sine velfortjente klemmer.

– Mexico forsvarte seg så godt og Tyskland klarte aldri å finne en vei gjennom, sier tidligere Manchester United-, Everton- og England-back Phil Neville i BBCs studio.

Tre av de fire siste verdensmesterne har røket ut i gruppespillet i påfølgende VM (Frankrike 2002, Italia 2010, Spania 2014). På den annen side: I 2010 tapte Spania sin åpningskamp mot Sveits, men snudde og vant til slutt hele VM.

Nå øker presset på de tyske spillerne og landslagssjef Joachim Löw foran neste kamp: Det er mot Sverige på kommende lørdag.

– Det var en upåklagelig kamp av Mexico. Igjen og igjen truet de Tyskland, selv om de ikke alltid traff på den siste pasningen, sier Alan Shearer i studioet til BBC.

Forrykende åpning

Meksikanske fans har satt grønnfarge på Moskva i hele dag, og innenfor stadionportene på enorme Luzhniki stadion møtte kanskje tre ganger så mange opp som suppprterne til Tyskland.

Båret frem av et saftig trykk gikk Mexico rett i angrep, og der mange lag legger seg dypt for å håpe på den ene kontringen mot de regjerende verdensmesterne, turte Juan Carlos Osorio å spille ball.

1-0-målet kom på en av flere kontringer hvor Javier Hernandez fikk dyttet ballen til venstre hvor Hirving Lozano hadde fri bane, og skuddet var akkurat hardt nok til å passere Manuel Neuer. Den tyske keeperen må ha lurt på hva som har skjedd med spillerne foran ham: Det var noe upresist og seigt over vanligvis solide Tyskland før pause.

VM-profeten: Hvordan har du gjort det så langt?

I forsvar var det tidvis vidåpent og fritt frem når Mexico kontret hurtig.

Stolpeskudd

– De (Mexico) får som fortjent og har de regjerende verdensmesterne i kne. Hvem hadde trodd det? oppsummerte Brede Hangeland i TV 2-studioet ved pause.

I andreomgangen tok Tyskland mer og mer over. Men hjulpet av god innsats, en trygg Ochoa i målet og konstant kontringsfare, dro Mexico i land seieren.

– Det var som tatt ut fra en lærebok om å angripe med kontringer. Tyskland viste Mexico en mangel på respekt og etterlot seg rom som Mexico utnyttet. De såret dette tyske laget - og se hvor mye det betyr for dem, sier tidligere England-stopper Rio Ferdinand.

Tyskland vil dog føle seg snytt for minst ett poeng, for etter pause hevet laget seg og skapte sjanser på løpende bånd. Nærmest var Julian Brandt da han hamret ballen i stolpen like før slutt.

Men det ville seg ikke: Tyskland tuslet poengløse av banen samtidig som meksikanske spillere jublet med tårer i øynene.

Den vrakede spanjolen Cesc Fábregas var etter kampslutt mest opptatt av å kritisere de kreative spillerne til Tyskland:

– Vi trodde alle Tyskland skulle vinne her, men de manglet virkelig kreativitet og blikk i den siste tredjedelen, sier han til BBC.