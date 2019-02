NYE MULIGHETER: Mohamed Salah, Jürgen Klopp og Liverpool møter Watford til ny kamp om tre poeng. Foto: Rui Vieira / TT NYHETSBYRÅN

Salah håper på drømmereprise

Mohamed Salah (26) var en skygge av seg selv mot Manchester United. Liverpool-stjernen har bare ett mål på åtte kamper mot de såkalt «seks store» denne sesongen. Men onsdag håper egypteren på drømmereprise mot Watford.

Publisert: 27.02.19 07:50







Her er tirsdagens oddstips!

Også for knapt ett år siden gjorde Salah en høyst middelmådig kamp mot Manchester United på Old Trafford - for så å bøtte inn mål i den neste seriekampen, som også den gang var mot Watford. Salah scoret fire og la opp til femte da Liverpool vant 5–0.

les også Klopp til VG om Salahs kompleks: – Vet at han kan bedre

Mer bekymringsverdig er altså Salahs statistikk mot de beste klubbene. På åtte kamper har han bare ett mål, og det var attpå til et lite viktig straffespark. Liverpool ledet 3–1 over Arsenal og vant til slutt 5–1. Han har heller ikke vært servitør. Salah har bare én assist på disse åtte kampene. Det har handlet om 2xManchester City, 2xManchester United, Tottenham, Chelsea, 2xArsenal.

Onsdag kan du sikre deg 179 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Lever kupongen din gjennom Tipster!

Selv om han ikke scorer mot de store, har fjorårets storscorer i Premier League 17 ligamål til nå, likt med Sergio Agüero i toppen.

Selv Jürgen Klopp innrømmer problemet. Etter Manchester United-kampen fastslo han at «i dag gjorde åpenbart Lindelöf og Shaw en god jobb» og «Mo vet at han kan bedre enn dette».

Også Liverpool-supporter Rasmus Wold var inne på temaet i helgen:

Men Salah hadde ikke det samme problemet i den sensasjonelle debutsesongen i fjor. Da ble det syv mål i kamper mot «de seks store», så 26-åringen har det definitivt i seg.

Totalt er Salah bare ett mål unna å nå milepælen 50 Premier League-mål for Liverpool.

Før jul herjet Salah med Bournemouth:

Det er forøvrig ikke bare Mohamed Salah som sliter for de røde om dagen. Det har blitt bare én seier på de fire siste kampene. Det er altså seks tapte poeng i den tøffe tetkampen.

les også Uniteds beste mot Liverpool avslører: – Alle var gale

Selv om Liverpool altså vant med kalassifre for ett år siden, er Watford et potensielt «bananskall». Watford har vært oppsiktsvekkende sterke på bortebane til nå. Det er bare fem av de «seks store», Tottenham (33), Liverpool (31), Manchester City (26), Manchester United (26) og Chelsea (22), som har plukket flere bortepoeng enn Watford (20).

Nå kommer Watford fra to ligaseirer på rappen - hjemme mot Everton 1–0 og borte mot Cardiff 5–1.

– Vi kommer til å spille mot et lag fullt av selvtillit. Vi må være klare, og vi skal være klare, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp ifølge Liverpool Echo.

VGs tips: Uavgjort ved fulltid

Bare 1,23 i hjemmeseier-odds i et vanlig HUB-spill tvinger oss til å se etter andre muligheter. Jada, det er klart at Liverpool på papiret har det beste laget. Men det har haltet litt for ligalederen i det siste.

Watford er en uberegnelig størrelse. Men de har tross alt kun tapt én av åtte siste ligamatcher (3–4–1-flyt).

Slik tester vi et uavgjortspill ved fulltid til 5,25 i odds. En annen mulighet er Watford-seier i et spill de er gitt en 2–0-ledelse fra start til 2,00 i odds. Spillstopp er kl. 20.55.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.