HAR DU HØRT? Ohi Omoijuanfo jubler for ett av sine 17 seriemål forrige sesong. På bildet til høyre står han sammen med Marlen Tvedt, kjæresten gjennom nesten seks år, som han nå skal gifte seg med. Foto: NTB SCANPIX og PRIVAT

«Ohi» fridde til kjæresten med hele familien til stede: – Hadde sommerfugler i magen

Publisert: 02.03.18 11:38

FOTBALL 2018-03-02T10:38:10Z

BEKKESTUA (VG) Han er vant til å spille og score foran tusenvis av mennesker. Også når Ohi Omoijuanfo (24) siktet inn sitt livs kanskje viktigste fulltreffer hadde han publikum.

I tillegg til å si nei til interesserte, utenlandske klubber i perioden mellom sesongslutt i fjor og seriestart i år, har fjorårets norske scoringshit med 17 mål i Eliteserien også rukket å fri til kjæresten Marlen Tvedt (24) fra Fjellhamar på Romerike.

Det skjedde i parets bolig på Strømmen, og begges nærmeste familie var på besøk da Ohi poppet klodens mest berømte ja/nei-spørsmål.

– Pappa var i Nigeria, dessverre, så han var den eneste som ikke var der. Ellers var mamma der, mine to storebrødre og storesøsteren min med kjæreste. Så var hennes foreldre der og hennes tre småbrødre. Vi har vært sammen i nesten seks år, så jeg regner med foreldrene hennes er glad i meg. Jeg vet foreldrene mine er glade i henne. Så jeg tok sjansen, alle ble glade, så da var det perfekt, forteller Omoijuanfo – den alltid blide Stabæk-spissen.

Gifter seg neste sommer

Han snakker mer enn gjerne om frieriet som etter planen ender i et sommerbryllup i 2019. Omoijuanfo forteller at både han og kjæresten er familiekjære, og derfor ønsket han at de skulle være en del av det.

– Det var mammaen hennes som «presset» meg. Hun skulle bare innom og måtte videre på jobb. Da hun skulle gå, tenkte jeg «nå må jeg faktisk gjøre det». Jeg ville at hun skulle være der. Så da takket jeg alle for at de hadde kommet, og så plutselig tok jeg frem ringen, beretter Ohi og smiler.

– Marlen snudde seg og begynte og gråte, og jeg tror ikke hun sa «ja» en gang. Hun bare tok ringen! Hun ble både flau og rørt, så det var mye følelser. Det var perfekt, sier Stabæk-spilleren om sin siste «scoring».

– Noen synes det er flaut nok å gjøre det på tomannshånd – og du hadde tilskuere?

– Jeg hadde sommerfugler i magen, beskriver 24-åringen fra Holmlia i Oslo.

Hvilken adresse de skal bo på som nygifte om halvannet år, er det ingen som vet. Det eneste sikre er at Omoijuanfo blir trofast mot Stabæk et halvår til. Det var ikke interessant nok – eller kunne bli for trøblete tidsmessig – å få i stand en overgang på overgangsvinduets siste dag, 31. januar.

Kunne gått til Danmark

Men Omoijuanfo bekrefter at det var mye som skjedde de timene, og at FC Midtjylland var inne i bildet. Den danske serielederen solgte norske Alexander Sørloth til Crystal Palace og Premier League og vurderte Stabæk-spissen som erstatter i angrepet .

Men forhandlingene mellom Palace og Midtjylland holdt på å gå i stå . Til slutt fikk den danske klubben solgt nordmannen og hentet samtidig den ukrainske angriperen Artem Dovbyk (20).

– Det var med tanke på papirene. Sørloth-overgangen gikk sakte, de måtte se an det. Det var det (Midtjylland) som var nærmest, så var det noen andre som jeg ikke anså som bra nok eller spennende nok akkurat nå, mener Omoijuanfo.

– Hvordan vurderer du Midtjylland og dansk liga som et «mellomsteg» som du er opptatt av å gjøre?

– De er en toppklubb i Danmark, helt sikkert veldig profesjonell og virker flinke med unggutter. Men jeg vurderer ikke den danske ligaen så veldig mye bedre enn Norge. Topp Danmark og topp Norge er ganske likt. Det var den vurderingen jeg gjorde. Å dra dit for å skrive tre-fire år, heve prislappen på meg selv, og det ikke er gitt at jeg scorer mål der, så da tok vi vurderingen om at den norske ligaen er bra nok. Hvis jeg presterer bra frem til sommeren, har jeg gode muligheter.

– Så du kunne blitt Midtjylland-spiller om du hadde sagt «kjør på»?

– Det kunne vært mulig, men det kunne også ikke gått på grunn av papirarbeidet og med tanke på tiden. De (Stabæk og Midtjylland) var i god dialog, hele veien, sier Omoijuanfo.

Hverken han eller Stabæk har riktignok vært særlig stresset med tanke på en overgang måtte skje i det nå stengte vintervinduet. 24-åringen påpeker at 2017 var den første hele sesongen hans som ren spiss.

– Jeg tror klubber la merke til meg, men så tror jeg mange har lyst til å se om jeg klarer å følge det opp. Jeg tror de har lyst til å se litt mer, mener Omoijuanfo, som fikk A-landslagsdebuten mot Sverige innimellom de 17 2017-scoringene i Eliteserien.

Et lite brudd i hånden gjør at han muligens spiller seriestarten med en gips. Men skaden er uproblematisk for å trene som normalt og å spille kamper. Derfor sikter 24-åringen seg inn på å score i annenhver seriekamp frem til sommeren – minst.

– Vi spiller cirka 15 kamper, så scorer jeg 8–10 mål på dem, er jeg meget fornøyd. Det viktigste er at vi presterer som lag og klarer å stikke fra bunnen. Det er viktig. Vi bør slå plassen fra i fjor (nummer 9), for vi var bedre enn tabellen tilsa, mener Ohi Omoijuanfo.