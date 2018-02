SPISSTRØBBEL: Brann-trener Lars Arne Nilsen, som her gir instruksjoner til sin tidligere spiss Torgeir Børven (t.v), har bare ett reelt spissalternativ i troppen nå. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Brann-alarm etter spiss-salg: – Enormt vanskelig situasjon

Medaljejagende Brann står med kun ett reelt spissalternativ snaut tre uker før seriestart.

– Det er problematisk. De ser farlig tynt besatt ut, sier Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer til VG.

Mandag solgte Brann angriperen Torgeir Børven til Odd . Nå står de igjen med to spisser i troppen: Steffen Lie Skålevik, som er tilbake fra et målrikt utlån i Start, og veteranen Azar Karadas (36).

– Men han er en nødløsning. Det virker ikke som treneren mener han er et ekte alternativ, for det er lenge siden han har spilt en hel kamp som spiss. I fjor startet han én kamp, men det var som midtstopper, og han var ubrukelig og elendig, sier Pamer.

Usikker på spisskjøp

Med kun ett reelt alternativ på topp skulle man tro at Brann vil hente en ny spiss for enhver pris, men det er ikke tilfelle, ifølge sportssjef Rune Soltvedt.

– Vi mister en spiss, det er utfordrende, men det er ofte ikke en ideell verden vi lever i. Vi tok valget om å prioritere det økonomiske i dette tilfellet, sier han til VG.

– Kommer dere til å kjøpe en ny spiss for å erstatte Børven?

– Vi kommer ikke nødvendigvis til å hente en spiss for enhver pris. Det er ikke sikkert det skjer i dette vinduet. Vi sonderer terrenget, men vet også at det kan hende det ikke kommer inn noen, sier Soltvedt, som hevder de tar situasjonen med stor ro.

For mange utlendinger

Grunnen til at Branns spissjakt er så utfordrende, er at de har et ganske begrenset område å plukke spillere fra. Klubben har nemlig allerede ti utlendinger i troppen – kun ni er tillatt – og må derfor ha en spiss som enten er norsk eller utviklet i Norge.

– De har et veldig lite utvalg å velge mellom. Det er ikke mange norske spisser som er tilgjengelige, som er målgarantister, og som er innenfor Branns pris- og lønnskrav. Det er en enormt vanskelig situasjon, sier Anders Pamer.

Så langt i vinter har Brann gjort konkrete forsøk på å signere Alexander Søderlund og Daniel Chima Chukwu. Men begge ble for dyre: Nordmannen endte i Rosenborg , mens nigerianeren – som er utviklet i Norge – ble kjøpt av Molde .

– Det handler om å treffe på signeringen. Det er vanskelig å finne gode spisser, og for oss er det viktigere å bruke tid og få et godt resutlat, enn å stresse og bomme, sier Rune Soltvedt.