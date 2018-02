Sjansesløseri kostet City dyrt – Sterling med kandidat til årets bom

Publisert: 03.02.18 15:23

FOTBALL 2018-02-03T14:23:45Z

(Burnley – Manchester City 1–1) Manchester City burde vunnet med god margin borte mot Burnley, men da den ene City-stjernen etter den andre misbrukte muligheten, så Jóhann Berg Gudmunsson (27) sitt snitt til å spolere festen.

Den suverene serielederen fikk en oppskriftsmessig start på oppgjøret da – den høyrebeinte venstrebacken – Danilo, stilte inn siktet, og på utsøkt vis, skrudde han ballen bort i det lengste hjørnet, utagbart for Nick Pope i Burnley-buret.

City fortsatte deretter å pøse på fremover, og skapte den ene store sjansen etter den andre, men hvis ikke Pope sto i veien, gjorde en Burnley-forsvarer det, og hvis det ikke var noen av Sean Dyches menn i nærheten, gikk ballen utenfor mål.

Sjansebonanza

Blant annet vartet Raheem Sterling – som har vært ekstremt målfarlig denne sesongen – opp med en kandidat til årets bom, da han satte ballen utenfor på åpent mål.

– Han kommer til å se tilbake på den missen gang på gang, uke etter uke, for den var av det gedigne slaget, konstaterte Kasper Wikestad, som kommenterte kampen.

– Den er ferdigscoret, men neida. Utrolig. Det skal ikke være mulig å bomme, sier Petter Myhre etter kampen.

I tillegg hadde både Sergio Agüero, Kevin De Bruyne og Ilkay Gündogan (for å nevne noen) alle sine muligheter til å øke Citys ledelse.

– Vi skapte noen utrolig sjanser i dag, men vi gikk nok litt tomme etter hvert fordi vi fortsatte å prøve hele tiden. Til slutt ble vi straffet, og Burnley fikk det de kjempet for. Men vi har ingen grunn til å deppe, fordi vi spilte bra i dag, sier City-kaptein Vincent Kompany etter kampen.

Sjansesløseriet til tross, det så ut til at Danilos tredje City-scoring siden overgangen fra Real Madrid skulle holde for Pep Guardiola & co. Men åtte minutter før full tid, skulle islandske Jóhann Berg Gudmundsson sørge for at Citys sjansesløseri ble av det kostbare slaget.

Turf Moor gikk nemlig av hengslene da han snek seg inn bak City-forsvaret og bredsidet inn et Matthew Lowton-innlegg.

– Dette kommer til å gi oss en «boost». Vi hevet oss utover kampen, og vi leverer en god prestasjon, så seieren kommer etter hvert, sier Gudmunsson, som er klar over at Burnley nå har spilt ni Premier League -kamper uten å vinne.

Dermed endte det med poengdeling på Turf Moor. Ekstremt kostbart ble det riktignok ikke for Citys del, som fortsatt har en luke på 16 poeng ned til serietoer Manchester United.

– Vi spilte ekstremt bra, vi manglet bare det siste lille. Alt i alt var det en strålende prestasjon fra vår side, sier Guardiola.

Laget som jager Guardiolas menn, byrival United, får besøk av Huddersfield klokken 16.00 , og kan redusere luken på 16 poeng til 13.