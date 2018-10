PÅ PLETTEN: Ballen var allerede over streken bak Brann-målvakt Markus Pettersen da Pål André Helland forsikret at 2–0 mellom Brann og Rosenborg var et faktum. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Rosenborg mot gull og cupfinale – Helland mener de har vært på 75 prosent

TRONDHEIM (VG) Han beskriver sesongen som «ekstremt turbulent» og anslår at laget har spilt på rundt 70-75 prosent av maksnivået. Likevel kan Pål André Helland (28) og Rosenborg styre mot sin tredje «The Double» på fire sesonger.

– Det er deilig å vite at vi har mye å gå på. Det er kjedelig for resten av lagene å vite. Både kollektivt, individuelt og helsemessig er potensialet vårt større, fastslår Helland overfor VG.

Rosenborg-profilen får stå som et slags symbol på slik klubben har vært i 2018; Han har gått på en kavring her og der, vært ute av det i perioder – men da alt skulle avgjøres, var turboen slått på igjen:

Med Helland på laget og Rosenborgs kontringsstyrke ble Brann sendt mot sin egen «Berxit» i gullkampen ved å vinne 2-1 på Brann stadion søndag kveld.

– Vinner på selvdisiplin

Torsdag er det hjemmesemifinale i cupen mot Start, og faktisk kan være Rosenborg så lite som tre seirer unna en ny dobbelttriumf, akkurat som i 2015 og 2016. Og de deltar altså i gruppespillet i Europa League.

– Ser du likevel at det er et «men» med denne Rosenborg-sesongen?

– Ja, man får se på det som en fordel. Jeg føler at vi ikke har vært på topp i store deler av sesongen. Fortsatt er vi gode nok til å vinne. Vi har slitt med grunnspillet, med kollektivet. Men har såpass sterk spillergruppe og er såpass sterke mentalt.

– Vi har veldig bra selvdisiplin og er ærlige med oss selv. Når vi spiller dårlig, ser du det på guttene. Det er grunnen til at vi vinner, sier Pål André Helland .

– Er dette den svakeste sesongen siden du som tilbake fra Hødd?

– Hvis vi vinner The Double, var vi svakere i fjor. Det er kongepokaler og serietitler det handler om. Vi må huske litt hvor vi var da jeg kom tilbake i 2013. Da hadde det vært to-tre-fire magre år. Det var tynt, lite folk på kampene, og vi var ikke i nærheten i hverken serie eller cup. Det må man ikke glemme. Selv om vi må passe oss litt også, det har vært mindre folk på kampene denne høsten, innrømmer Helland, som ble pepet ut på Brann stadion i «seriefinalen».

– Hva sier det om resten av lagene at dere likevel mest sannsynlig vinner serien?

– Vi har justert oss inn, spilt litt styggere og fått resultater på dårlige dager. Det er en styrke. Hadde jeg spilt på de andre lagene, så hadde jeg blitt forbanna på hvordan media har fremstilt oss i Rosenborg, at vi har vært så dårlige. Da hadde jeg tenkt «Vi, da?». Men jeg vil ikke si noe negativt om de andre. De fleste lagene har tatt steg, mener Rosenborg-spilleren – og påpeker at lag med tydelig spillestil, som Ranheim, Brann, Haugesund og Sarpsborg (i Europa) har vært relativt stabile.

Angrepstrio med tre kamper

Det er ikke adjektivet som har preget årets Rosenborg-utgave: En trenersparking , mye skader , kritikk , varslede rettssaker mot klubben (fra sparkede Kåre Ingebrigtsen) og stjernespiller Nicklas Bendtner (for vold mot en taxisjåfør, som også er tiltalt). Helland tror det varierende spillet handler mest om skader og mangelen på kontinuitet i elleveren og på trening.

«Stjernetrioen» med Helland selv, Bendtner og Samuel Adegbenro har eksempelvis bare startet tre seriekamper sammen på topp. Før de gjorde det i Bergen søndag, var forrige gang i mars – og i de to av de tre kampene har banen vært dekket av frost (Bergen) eller snø (Sarpsborg i serieåpningen ).

– Målt i prosent; hvor har Rosenborg ligget ut fra potensialet denne sesongen?

– Vanskelig å si. Man prøver alltid å ligge på hundre prosent. Av maksnivået vårt, er kanskje 70-75 prosent et anslag. Men det betyr ikke at jeg mener at vi har pisset oss gjennom serien på 70 prosent. Jeg mener bare at vi har mye å gå på, understreker Helland.

Midtstopper Tore Reginiussens skala går som spillerbørsene; fra 1 til 10, og han lander omtrent på samme konklusjon:

– Selv om vi skulle vinne både serien og cupen, vil det bare holde til «godkjent pluss». Det er en del av å være i klubben her. Vi har svingt og er ikke helt der oppe på 10-eren. Et sted mellom 5 og 10, sier Reginiussen til VG.