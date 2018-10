KANDIDATER: José Mourinho, Antonio Conte og Santiago Solari skal være blant de aktuelle trenerne som kan ta over Real Madrid. Foto: Reuters / AP / Getty Images

Spanske medier: Disse kan ta over Real Madrid-jobben

Spekulasjonene stormer rundt trenerjobben i Real Madrid etter klubbens verste sesongstart på 17 år.

Vi må tilbake til 2001/02-sesongen for å finne sist de kongelige fra den spanske hovedstaden startet en LaLiga-sesong verre enn denne. 14 poeng på ni kamper er fasiten for de regjerende Champions League -mesterne, som står med fire tap på sine fem siste kamper i alle turneringer.

Derfor brenner det for alvor under føttene til hovedtrener Julen Lopetegui. Real Madrid-president Florentino Pérez skal ha holdt krisemøter med både Lopetegui selv samt klubbens innflytelsesrike kaptein Sergio Ramos etter helgens sjokktap hjemme mot Levante .

Enn så lenge ser det ut til at Lopetegui får fortsette, han stilte til pressekonferanse mandag i forkant av tirsdagens Champions League-kamp mot Viktoria Plzen, og nøkkelspilleren Isco understreket at «hele troppen tror på ham, på arbeidet hans, og på at vi sammen kan snu denne situasjonen».

– Pressen har ikke makt til å fjerne en Real Madrid-trener, sa Isco.

Men ifølge blant andre Marca er det bare et tidsspørsmål før Lopetegui er ferdig , enten umiddelbart, etter tirsdagens kamp eller etter søndagens El Clásico mot Barcelona. Spekulasjonene rundt hans eventuelle arvtager har for lengst begynt. VG har samlet de mest omtalte kandidatene:

Santiago Solari (42). Den tidligere Real Madrid-spilleren er nåværende Castilla-trener, akkurat slik Zinédine Zidane var før han tok over hovedtrenerjobben i januar 2016. Marca skriver mandag på forsideplass at Solari er den mest sannsynlige Lopetegui-erstatteren. Hans gode kjennskap til klubben gjør at han angivelig vurderes som den som er best egnet til å forbedre situasjonen på kort sikt.

Roberto Martínez (45). Belgias landslagssjef skal ifølge Marca være det siste navnet som har føyet seg til kandidatlisten i Madrid. Spanjolen ledet i sommer Belgia til bronse i VM og har erfaring fra tre engelske klubber: Swansea (2007–09), Wigan (2009–13) og Everton (2013–16).

Antonio Conte (49). Italieneren er oddsfavoritt til å bli den neste Real Madrid-treneren. Den tidligere Juventus- og Chelsea-sjefen er trolig den mest ettertraktede av de få arbeidsledige topptrenerne på det europeiske markedet. Madrid-avisen AS hevder han er klubbens førsteprioritet på lik linje med Solari, men beskrives også som et betydelig dyrere alternativ. Ifølge italienske medier skal Real Madrid ha ringt trenerens agent to ganger den siste uken for å diskutere en mulig fremtid som hovedtrener for storklubben.

Sjokkrykter om Mourinho

José Mourinho (55). Den mest overraskende kandidaten som har blitt lansert. Manchester United-manageren er under press i sin nåværende jobb, men skal ifølge det populære TV-programmet «El Chiringuito» være den foretrukne kandidaten til Real Madrid-ledelsen. Portugiseren var sjef i den spanske storklubben fra 2010 til 2013 og vant både ligaen og cupen, men forholdet til spillertroppen skal ha vært katastrofalt da han forlot klubben. Et comeback vil slå ut som et jordskjelv over Fotball-Europa.

Mauricio Pochettino (46). Tottenham-sjefen er en litt annerledes kandidat, da det er helt uaktuelt at han forlater London-klubben før sesongslutt. Argentineren skal ha vært Real Madrids hovedprioritet i sommer, men han skrev under på en femårskontrakt med Spurs like før Zinédine Zidane kunngjorde at han forlot den spanske storklubben. Ifølge Independent er Pochettino fortsatt favoritten til president Pérez, noe som angivelig gjør det komplisert å forhandle med en merittert trener som Conte, som skal ønske seg en lengre kontrakt. I så måte kan Solari virke som et mer sannsynlig alternativ på kort sikt, mens Pochettino vil bli høyaktuell igjen til sommeren.

