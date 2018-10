Polen tidenes første nasjon til å rykke ned fra Nations League

(Polen – Italia 0–1) Cristiano Biraghi (26) reddet Italia på overtid, og med det ble det skrevet et lite stykke fotballhistorie: Polen er nemlig den første nasjonen til å rykke ned fra Nations League.

Publisert: 14.10.18 22:52 Oppdatert: 14.10.18 23:29

Det vil si at «neste sesong» vil de spille i divisjon B istedenfor A. Polen spilte uavgjort mot i deres første møte med Italia, tapte for Portugal, og søndag kveld ble det et 0–1-tap italienerne.

Det betyr at Polen er den første nasjonen noensinne til å rykke ned fra Nations League. Hvis du fortsatt ikke har fått med deg hvordan Nations League fungerer, kan du se vår forklaring her:

Hyllet avdød Italia-spiller

Italia hadde ikke vunnet en kamp siden mai tidligere i år, da de slo Saudi-Arabia. Siden har det blitt fem strake kamper uten seier, så det var litt press på den italienske landslagssjefen Roberto Mancini før kveldens kamp.

Men, en sen scoring av Cristiano Biraghi, som du kan se i videovinduet øverst i saken, ga Italia-seier, pusterom for Mancini og nedrykk for Polen, som er inne i en forferdelig dårlig periode. De røk også på hodet ut av sommerens VM, etter å ha tapt to av tre kamper i gruppespillet.

Polens slagkraftige angrep, med stjerner som Robert Lewandowski (Bayern München), Arkadiuz Milik (Napoli) og brennhete Krysztof Piatek (Genoa) klarte det polske laget å skape fint lite mot italienerne, og selv om det bare endte 0–1, kunne det blitt langt styggere:

Wojciech Szczesny spilte nemlig en kjempekamp mellom de polske stengene, som for øvrig også var på Polens side, da Italia ikke hadde bare ett, men to forsøk som traff tverrliggeren, først ved Jorginho, så ved Lorenzo Insigne.

Da var det godt for Italias del at Fiorentina-spilleren Biraghi tok tak og scoret sitt første mål for «Gli Azzurri».

26-åringen feiret med én finger i været med den ene hånden, og tre i den andre, en hyllest til den avdøde Fiorentina- og Italia-stopperen Davide Astori , som brukte draktnummer 13 for Fiorentina.

Søndagens Nations League-resultat:

Romania - Serbia 0–0, Færøyene - Kosovo 1–1, Aserbajdsjan - Malta 1–1, Russland - Tyrkia 2–0, Israel - Albania 2–0, Litauen - Montenegro 1–4.

Søndagens privatlandskamper:

Thailand - Trinidad og Tobago 1–0, Skottland - Portugal 1–3.