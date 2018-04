TUNG START: Med utvisning etter seks minutter ble det en håpløs jobb for Tobias Christensen og Start-spillerne i møtet med Vålerenga. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Start-treneren nektet spillerne å snakke etter stortap

SØR ARENA (VG) (Start – Vålerenga 1-6) Etter stortapet for Vålerenga ville ikke Start-trener Mark Dempsey at spillerne skulle snakke med pressen.

– Det er fullt og helt min feil. Jeg gjør et bytte i andre omgang og bytter formasjon. Det burde jeg ikke gjort, sa en oppgitt Dempsey.

– De er unge spillere, så jeg vil skjerme dem, fortsatte Start­-treneren.

Det var en spesiell atmosfære i pressesonen etter kveldens kamp på Sør Arena. Man kunne merke at det var en spent situasjon etter at både VG og andre medier fikk beskjed om at spillerne ble igjen i garderoben.

Den eneste spilleren Dempsey ville sende ut til pressekorpset var venstreback Elliot Käck. Han fikk beskjed om kun å stille opp hos lokalavisen.

Irritert

– Hvis jeg hadde sendt noen av de unge spillerne ut, hadde de blitt offer for dere i pressen. Vi må være forsiktige med dem, sa en lett irritert Dempsey.

Etter kun fem minutter kom også dagens dommer Kai Erik Steen i fokus:

Simon Larsen felte Vålerengas Bård Finne på vei gjennom, og Steen valgte å vise ut Start-kapteinen.

Dempsey var relativt likegyldig til det etter kampslutt, men mente at måten Steen behandlet et par av spillerne på etter at fløytesignalet hadde gått var over streken.

– Jeg gikk inn dit fordi jeg mente at han hadde sagt til en av spillerne etter kamp ikke står i tråd med det en dommer skal, forklarte Dempsey.

– Hva sa han?

– Han sa at dere har tapt 1-6 så ikke kom bort til meg, og det liker jeg ikke, forklarer han videre.

Likevel ville ikke Dempsey legge noen skyld på dommeren.

– Jeg spurte ham om hvorfor han gjorde det, begge beklaget og vi tok hverandre i hånda, sa Dempsey.

Start kjempet seg tilbake til 1-2 med ti mann, men i 2. omgang raknet det fullstendig.

Ejuke herjet

Dagens store spiller var nigerianske Chidera Ejuke. Venstrevingen var en trussel hver gang han fikk ballen på sin venstre kant, og toppet det hele med en scoring.

– Jeg er veldig fornøyd med min egen prestasjon, og spesielt at vi vinner med så mye på bortebane, sier Ejuke.

Med en storseier borte var Vålerenga-trener Ronny Deila stolt over det laget hans presterte.

– Jeg er svært fornøyd med gutta i dag, vi har full kontroll hele kampen, spesielt i andreomgangen. Da høvlet vi over dem, sa Deila.

– Det svinger bra i fotball. Vi var et bunnlag og folk hadde gitt oss opp... i går. Nå er vi et topplag, solen skinner over Vålerenga. Vi vet hvordan fotball fungerer, sa en smilende Jonatan Tollås Nation til Eurosport og beskrev dette som «en livsviktig seier» for klubben.

– Må ha selvtillit

– ​Vi var gode i starten av sesongen, de to første, så var vi dårlige i to, så er vi god igjen i dag. Det handler om selvtillit. Alle spillerne har gode ferdigheter så det handler kun om å få selvtilliten inn i laget og med den seieren her så er vi forhåpentligvis tilbake på vinnersporet og gutta får litt troen på det, fortsatte Tollås til kanalen.