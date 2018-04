Salah hylles etter storspill: – Han må få gullballen

Publisert: 24.04.18 23:25

(Liverpool-Roma 5–2) Mohamed Salah (25) trekkes fram som bedre enn Cristiano Ronaldo (33) og Lionel Messi (30) etter to scoringer og to målgivende mot Roma.

– Han må få gullballen, så god er han, melder Robbie Savage, tidligere Premier League-spiller, til BBC .

Gullballen tildeles verdens beste fotballspiller i regi av magasinet France Football. Ronaldo og Messi har vunnet fem ganger hver de siste ti årene. Kakà var sistemann utenom dem til å vinne prisen i 2007.

Perlescoring

Salah satte en ball opp mot vinkelen og scoret med en utsøkt lobb i første omgang. Etter pause la han til rette for angrepspartnerne Sadio Mané og Roberto Firmino på gullfat.

– Salah var den soleklart beste spillerne på banen. To fantastiske mål, et par målgivende, stående ovasjoner mot sin gamle arbeidsgiver, for en spiller, for en mann! Det ser ut til at han har puttet en fot i finalen for Liverpool, sier Savage.

– Salahs strålende forestilling var som å se Messi i forkledning, skriver Martin Keown, som har spilt over 300 kamper for Arsenal, i Daily Mail . Han trekker også fram Firmino.

Fakta Mohamed Salahs scoringer i 2017/18 Premier League: 31 mål på 33 kamper Champions League: 11 mål på 13 kamper FA Cup/Ligacup: 1 mål på 1 kamp Totalt: 43 mål på 47 kamper

Kvarteret før slutt ble egypteren byttet ut og Roma reduserte to ganger. Dermed finnes det fortsatt litt spenning før Salah returnerer til Olimpico og Italia neste onsdag.

– Formidabel

– Salah? Han er formidabel. Liverpool har en mengde gode spillere, men vi kommer til passe på Salah som vi passet på Messi, melder Roma-trener Eusebio Di Francesco på pressekonferansen.

25-åringen scoret 24 mål på 83 kamper i Roma. Etter overgangen til Liverpool har han scoret 42 mål på 47 kamper.

– Han er fantastisk og det kan alle se, sier Virgil van Dijk om lagkameraten i et Viasat-sendt intervju.