John Arne Riise hadde sine beste år som fotballspiller i Liverpool og Roma. Nå møtes klubbene i semifinalen i Champions League.

Riise før semifinaledramaet: – Salah har vært umulig å stoppe

Publisert: 24.04.18 16:01

John Arne Riise (37) tror hans tidligere klubb Roma skal få problemer med å stoppe Liverpools storscorer Mohamed Salah i tirsdagens semifinale i Champions League.

Det hjelper ikke at egypteren – med 41 mål for Liverpool denne sesongen – har spilt to sesonger for nettopp Roma og at man kjenner til ferdighetene.

– Roma-spillerne vet hva som kommer, men så langt har Salah vært umulig å stoppe. Han scorer jo i et sett, og det vil ikke overraske meg om han gjør det igjen mot Roma, sier John Arne Riise til Liverpool Echo .

37-åringen med nærmere 450 kamper for Liverpool og Roma, har spilt 68 Champions League -kamper med Liverpool, medvirket i to semifinaler og kunne juble da de røde vant hele turneringen i 2005 etter å ha ligget under 3–0 til pause mot Milan i den legendariske finalen i Istanbul.

Selv er Riise usikker på hvem som får spille finale i Kiev 26. mai etter returmøtet på Stadio Olimpico.

– Jeg tipper begge lagene var fornøyd med semifinaletrekningen, konstaterer Riise. Han mener Liverpool ble betydelig bedre med Virgil van Dijks inntreden i midtforsvaret.

– Etter at han kom ser det ut til at alle forsvarsspillerne har fått nytt fokus og skjerpet seg. Hele laget forsvarer seg nettopp som et lag. Det er imponerende.

Roma-legenden Francesco Totti sier han er «litt overrasket» over at Mohamed Salah har sånn suksess allerede i sin første sesong i Premier League.

Skal stoppes

– Samtidig, når du ser på kvaliteten i den troppen og med den treneren de har, så er det ingen overraskelse. Jürgen Klopp er en av de beste trenerne i verden, og i Liverpool får han være på sitt beste, sier Totti til Liverpools hjemmeside.

Etter at Mohamed Salah forlot Roma til fordel for Liverpool har Totti sett mange av Liverpool-kampene.

I Italia sier den tidligere lagkameraten Kevin Strootman at Roma har en god plan for å stoppe Salah.

– Vi har en spesiell taktikk for Salah, men den vil jeg ikke dele. Italiensk forsvarsspill, det er det jeg håper på, sier nederlenderen og legger til:

– Han var et mareritt for motstanderne her i Italia og han har blitt det i England. Han gjør det også fantastisk for Egypt. Jeg tror han er konge der nå og de vil ha han som president. Vi får bare håpe at ikke selvtilliten ødelegges etter to kamper mot oss, sier Roma-spilleren ifølge The Independent.