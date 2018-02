Mané-hat trick og Salah-magi da Liverpool knuste Porto

Publisert: 14.02.18 22:35 Oppdatert: 14.02.18 23:37

FOTBALL 2018-02-14T21:35:30Z

(FC Porto – Liverpool 0–5) Saido Mané (25), Mohamed Salah (25) og Roberto Firmino (26) ydmyket Porto i det portugisiske regnværet.

Det spørs om ikke en og annen Porto-supporter ante uro da José Sá (25) lot en enkel avslutning fra Mané trille rolig under kroppen etter 25 minutter.

Verre skulle det bli for hjemmefansen – mye verre. Liverpool ga seg ikke før det sto 0–5 på tavlen. Tre av målene var signert Sadio Mané, ett Mohamed Salah og ett Roberto Firmino.

Liverpools supertrio slo knockout på Porto.

– Alle snakker om oss tre, men uten laget hadde vi ikke vært noe. De gjør en strålende jobb bakover og gir oss gode baller så vi kan score, sier Mané til BT Sports etter kampen.

Selv om hovedpersonen selv er beskjeden, er ikke den tidligere Liverpool-bautaen Jamie Carragher i tvil om hvor god Mané er.

– Han har vært en åpenbaring siden han kom til Liverpool for to år siden, sier han på Viasats sending.

Salah nærmer seg Suárez

Fire minutter etter 0–1 fikk Porto en ny smekk over fingrene, da Salah lekte seg med returen han fikk etter at et James Milner-skudd smalt i stolpen.

Salah tok imot med én berøring, trikset den over en utrustende Sá på den andre, headet ballen til rette på tredje og trillet inn 0–2 på fjerde.

Egypteren ble da den første Liverpool-spilleren til å score 30 mål i én sesong siden Luis Suárez i 2013/2014-sesongen, ifølge statistikktjenesten Opta.

Etter pausen kjørte Liverpool full turbo i kontringene da Porto jaget redusering, og i det 53. minutt fikk Mané en enkel jobb da han trillet inn sint andre mål på en retur.

Men kontringen i forkant var langt fra enkel – den var et lærebokseksempel.

Milner (32) vant ballen på egen halvdel og slo den raskt til Mané, som på én berøring fikk den videre til Roberto Firmino. Brasilianeren hælflikket til Salah, som ventet litt mens Firmino kom seg i rom, før han stakk spissen fri foran mål. Firmino tvang så Sá til å slippe ballen rett i bena på Mané.

13 sekunder tok det fra Milner vant ballen til Sané hadde satt den i mål.

Mané-trippel

13 minutter senere smalt det igjen. Denne gangen var rollene byttet om da Mané vant ballen og spilte ut til Milner, og Milner la inn til Firmino som bredsidet inn sitt syvende Champions League -mål for sesongen.

Ti sekunder tok det denne gangen fra Liverpool brøt til ballen lå i nettet bak Sá .

To scoringer og firemålsseier var ikke nok for Mané, som fem minutter før slutt banket inn en rakett fra utenfor 16-meteren. Pang og så 0–5.

Senegaleseren ble den fjerde Liverpool-spilleren til å score hat trick i Champions League. Før ham hadde kun Michael Owen, Yossi Benayoun og Philippe Coutinho greid det.

Med fem bortemål og null baklengs er Liverpool allerede så godt som klare for kvartfinalen, tre uker før returoppgjøret på Anfield.

PS: Den forrige spilleren som scoret tre mot Porto i Champions League var Rosenborgs Nicklas Bendtner (30). Dansken sto for tre av scoringene da Arsenal slo portugiserne 5–0 hjemme og tok seg til kvartfinalen i 2010.