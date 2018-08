Hodgson roser matchvinner Sørloth: – Fenomenale fysiske ferdigheter

(Swansea – Crystal Palace 0–1) Alexander Sørloth (22) takket Roy Hodgson for tilliten med sin første scoring for Crystal Palace. Etter kampen brukte The Eagles-sjefen store ord om nordmannen.

– Han var veldig god. Han har fenomenale fysiske ferdigheter. Han fortjente målet sitt, han jobber veldig hardt og forbedrer seg hele tiden. Vi er svært fornøyde med å ha en spiller som ham, sa Roy Hodgson på pressekonferansen etter at Alexander Sørloth hadde scoret sitt første mål for Crystal Palace.

I sitt 462. minutt på banen for Crystal Palace kom den forløsende scoringen for 22-åringen. Det var en scoring av det viktige slaget - kampens eneste - som gjorde ham til matchvinner i en fysisk batalje mot Championship-klubben Swansea.

Takket være Sørloths scoring i det 70. minutt flyr The Eagles videre til neste runde i den engelske ligacupen.

Den norske kraftspissen fikk ballen inne i Swansea-boksen, vendte opp og tok et par touch før han hamret ballen forbi svenske Kristoffer Nordfeldt i Swansea-buret.

Det var ikke voldsomme jubelscener fra Palace’ nummer ni, men han knyttet neven fornøyd og strakk armene ut, og det var utvilsomt lettelse å spore.

Hans første Palace-scoring kunne kommet forrige sesong, men han ble snytt for nettkjenning mot Chelsea . Det bryr han seg nok ikke mye om nå som han endelig er i gang for den engelske hovedstadsklubben.

Nå spørs det om han ikke gir sin manager Hodgson noe å tenke på i tiden som kommer.

Selvtillitsboost

Scoringen smakte nok fryktelig godt for 130-millionersmannen . Siden overgangen fra Midtjylland har han måttet finne seg i å spille annenfiolin for Christian Benteke , som har startet samtlige av Palace’ tre Premier League-kamper denne sesongen.

Sørloth – som tirsdag ble tatt ut i Lars Lagerbäcks landslagstropp – har måttet nøye seg med innhopp fra benken.

Nå spørs det om dette kanskje kan gjøre at han får flere sjanser fra start. Benteke har ikke vært fantastisk i sine opptredener, og kanskje åpner tirsdagens avgjørende scoring for flere muligheter for Sørloth.

Muligheter slet han med å komme til før scoringen, men den etterlengtede fulltrefferen gjorde tilsynelatende underverk for 22-åringens selvtillit. Etter det begynte det virkelig å skje ting rundt kraftspissen, som hadde flere gode involveringer.

Flere scoringer ble det imidlertid ikke, og Sørloth - som for øvrig spilte hele kampen - ble matchvinner.

Flere nordmenn i aksjon

En rekke andre nordmenn var i aksjon for sine klubber denne tirsdagskvelden, og to av de noterte seg for målgivende pasninger:

Stefan Johansen fikk kapteinsbindet og slo en målgivende pasning da Fulham enkelt vant 2–0 over Exeter. Finnmarkingen hadde også et forsøk som gikk i stolpen.

Joshua King ble henvist til benken i Bournemouths kamp mot MK Dons, men ble byttet inn etter 65 minutter i en kamp The Cherries vant 3–0. King var involvert i 3–0-scoringen med en målgivende pasning til Jordon Ibe.

